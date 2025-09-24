Oracle supervisará el algoritmo de TikTok en Estados Unidos

La administración Trump busca separar la app de su matriz china, con Oracle y Silver Lake supervisando algoritmo y datos.

Conclusiones Clave La supervisión busca garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos al desvincular la app de ByteDance, su matriz china.



El acuerdo todavía depende de revisiones regulatorias y de la aprobación de China para concretarse.

La administración del presidente Donald Trump presentó un acuerdo que pondrá a Oracle al frente de la supervisión del algoritmo y la seguridad de TikTok en Estados Unidos. Esta medida forma parte del plan de separar la plataforma de su empresa matriz china, ByteDance, informó CNN.

Todavía faltan detalles por concretar entre los socios del consorcio, que incluyen a Oracle, la firma de inversión Silver Lake Partners y, posiblemente, a los multimillonarios Rupert Murdoch y Michael Dell.

El gobierno estadounidense no formaría parte de la empresa conjunta ni tendría representación en su consejo. Se espera que Trump firme una orden ejecutiva a finales de esta semana diciendo que el acuerdo cumple con las normas de seguridad. China aún debe dar su aprobación, y los reguladores también tendrán que revisar la propuesta.

¿Qué busca Donald Trump con el acuerdo?

El objetivo es separar las operaciones estadounidenses de TikTok de ByteDance, por motivos de seguridad nacional. La plataforma de videos se ha convertido en un tema importante entre Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, mientras continúa la guerra comercial que ha afectado a la economía global.

El plan prevé que un grupo de inversores, liderado por Oracle y Silver Lake, se haga cargo de TikTok en Estados Unidos aunque el proceso podría alargarse hasta principios del próximo año.

El acuerdo establece que la nueva empresa estadounidense recibiría una copia licenciada del algoritmo que organiza los vídeos. Oracle se encargaría de supervisar y proteger los datos de los usuarios en Estados Unidos. Funcionarios han advertido que el algoritmo de ByteDance podría ser manipulado por las autoridades chinas.

“No estaría en cumplimiento si el algoritmo sigue siendo chino. No puede haber un algoritmo compartido con ByteDance”, dijo un portavoz del Comité Selecto de la Cámara sobre China.

Por su parte, TikTok se prepara para un proceso que definirá cómo será su futuro en Estados Unidos.

