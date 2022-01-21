Las acciones de Peloton suben después de que el CEO escribe que la compañía está considerando despidos: ‘Ahora necesitamos evaluar la estructura de nuestra organización y el tamaño de nuestro equipo’

El jueves, el CEO de Peloton, John Foley, envió un memorando al equipo de Peloton en forma de carta abierta en su sitio web, respondiendo a un informe de CNBC que alegaba haber obtenido documentos internos que detallaban los planes de la compañía para detener la producción de sus bicicletas y cintas de correr. debido a la disminución de la demanda. La historia de CNBC hizo que las acciones de Peloton cayeran un 24% el jueves, su peor cifra en más de dos meses.

“Esta semana, hemos experimentado filtraciones que contenían información confidencial que han dado lugar a una serie de artículos especulativos en la prensa”, escribió Foley. “La información que han obtenido los medios está incompleta, fuera de contexto y no refleja la estrategia de Peloton. Me entristece saber que lees estas cosas sin la claridad y el contexto que te mereces”.

El CEO agregó que Peloton puede implementar recortes de costos a medida que la compañía evalúa su estructura y tamaño, pero “los despidos serían la última palanca absoluta que esperaríamos tirar”.

Foley continuó: “Como nos han escuchado decir a mí y a otros líderes en los últimos meses, continuamos invirtiendo en nuestro crecimiento, pero también debemos revisar nuestra estructura de costos para asegurarnos de que nos preparamos para el éxito continuo, sin perder nunca vista del importante papel que desempeñamos para ayudar a nuestros más de 6,2 millones de miembros a llevar vidas más saludables y felices”.

La compañía también emitió un comunicado de prensa previo a las ganancias sobre los resultados preliminares del segundo trimestre de la compañía “para ofrecer una imagen inicial y más precisa de nuestro desempeño comercial”. En el informe, Foley escribió que tendrá más detalles para compartir cuando la empresa informe formalmente sus ganancias el 8 de febrero .

Peloton subió un 6,81% en un período de 24 horas hasta el viernes por la mañana.

