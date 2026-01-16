Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El estado de Jalisco, conocido también como el Silicon Valley mexicano, captó durante el último trimestre del año pasado un total de $902.16 millones de dólares en inversión extranjera, lo que demuestra la apuesta de las empresas por el estado conocido también por exportar el tequila.

Las nuevas inversiones aumentaron un 81% respecto al año anterior. Uno de los movimientos más destacados fue la llegada de AstraZeneca con su Centro Global de Innovación y Tecnología (GITC, por sus siglas en inglés). La compañía amplió sus instalaciones a un total de 16,970 metros cuadrados, además de un aumento a la plantilla del centro.

Ahora, la farmacéutica anunció la apertura del Innovation Space Accelerator en alianza con el Tec de Monterrey. Se trata de un centro operativo donde el talento interno de la corporación pueda desarrollar soluciones con potencial de escalar a nivel mundial.

El lanzamiento también consolida la evolución del centro de Guadalajara, que desde su apertura en 2016 ha crecido hasta superar los mil empleados y contribuye con más de $90 millones de dólares anuales a la economía jalisciense mediante salarios, compras locales y actividad económica relacionada.

Durante ocho semanas, equipos multidisciplinarios de empleados del GITC se someterán a un proceso intensivo de mentoría y desarrollo, enfocado en cuatro ejes prioritarios: inteligencia artificial (IA), analítica de datos, sostenibilidad y tecnologías para la gestión del talento humano.

“Las aceleradoras corporativas representan un modelo poderoso para impulsar la innovación dentro de organizaciones consolidadas”, señaló Luis Almanza, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL) del Tecnológico de Monterrey, entidad que opera el programa. “Al ofrecer a los equipos de AstraZeneca mentoría y recursos al estilo de startups, les ayudamos a pasar de la idea a la implementación con velocidad y rigor”.

Una oportunidad para acceder a financiamiento

La metodología ya fue probada en 540 proyectos que generan aproximadamente $52 millones de dólares en ventas anuales. El acelerador guía a los participantes desde la identificación de problemas específicos hasta la creación de prototipos funcionales, pasando por la validación con usuarios internos.

La primera cohorte culminó el pasado 21 de noviembre con una jornada de presentaciones en el campus del Tec de Monterrey, donde las soluciones presentadas accedieron a financiamiento adicional para su posterior implementación. Desde AstraZeneca planean continuar el proceso durante las próximas cohortes.

Para Luis Toxtli, líder de Innovación en AstraZeneca GITC Guadalajara, esta iniciativa va más allá de un programa de formación. “Esta aceleradora brinda a nuestros equipos las herramientas para transformar desafíos en soluciones operativas”, explicó. “Estamos creando un entorno donde los empleados pueden experimentar con IA, datos y sostenibilidad, y entregar resultados tangibles que impacten nuestras operaciones globales”.

La instalación, que da soporte a las áreas terapéuticas de oncología, enfermedades raras, cardiovascular, respiratoria e inmunología, fortalece así su perfil como nodo estratégico dentro de la red global de la farmacéutica.

La apuesta por esta aceleradora interna refleja una tendencia más amplia en la industria farmacéutica, donde la inteligencia artificial y el manejo avanzado de datos están redefiniendo tanto la I+D como las operaciones corporativas.

Al fomentar una cultura de aprendizaje y experimentación dentro de sus propias filas, AstraZeneca busca capitalizar el conocimiento tácito de sus colaboradores para generar innovación endógena.

Con este programa, Guadalajara no solo refuerza su posición como hub tecnológico, sino que se posiciona como un banco de pruebas donde soluciones desarrolladas localmente podrían replicarse en otros centros de innovación de la compañía alrededor del mundo, demostrando cómo la colaboración academia-industria puede acelerar la transformación digital desde regiones emergentes.

