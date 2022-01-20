Esta es la razón por la que EE. UU. necesita una reforma en los precios de los medicamentos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Uno de los componentes más importantes del plan Build Back Better del presidente Biden es una disposición que busca reducir el costo de los medicamentos recetados. Promovida por un senador de mi estado natal, el senador estadounidense Ron Wyden (D-OR), actualmente presidente del Comité Senatorial de Finanzas, esta disposición permitiría a Medicare negociar los precios de los medicamentos directamente con los fabricantes. Este cambio producirá resultados positivos para los pacientes y para toda la economía de los EE. UU., si los demócratas pueden lograrlo.

Un problema sencillo que cuesta vidas

El problema es sencillo. Los medicamentos recetados son el pilar para controlar enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la artritis. Aproximadamente el 85 % de los adultos mayores tienen al menos una afección de salud crónica y el 60 % tienen al menos dos afecciones de salud crónicas, informa el CDC. Para estas personas, los medicamentos recetados no son un lujo: son una cuestión de vida o muerte, e incluso un pequeño aumento en el costo puede ser fatal. Según un estudio de 2021 realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica, un simple aumento de $10 dólares en el costo de los medicamentos provocó una caída del 23 % en el consumo de drogas, o un aumento del 33 % en la mortalidad.

Sin embargo, en los EE. UU. hoy en día, prácticamente no hay restricciones sobre el precio que puede cobrar una compañía farmacéutica. Como resultado, el costo de los 20 medicamentos más vendidos en el mundo es, en promedio, tres veces más alto para los consumidores en los EE. UU. que en Gran Bretaña. Este diferencial de costos injustificable no solo pone en peligro la vida y el bienestar de millones de estadounidenses mayores, sino que también es una sangría grave para el tesoro público. El año pasado, el gobierno federal gastó $182 mil millones en medicamentos recetados para el programa Medicare y otros $68.5 mil millones en Medicaid . Eso es $ 250.5 mil millones. Estamos pagando tres veces más de lo que deberíamos por estos medicamentos, enriqueciendo las ganancias de las grandes corporaciones y financiando esta generosidad con el erario público en un momento en que la deuda nacional se acerca a los 29 billones de dólares.

El camino a seguir: precios basados en el volumen

La propuesta para abordar este problema es igualmente sencilla. Permita que el gobierno federal haga lo que hacen todos los días las grandes empresas del sector privado: negociar precios en función del volumen. En la actualidad, hay 61,2 millones de beneficiarios de Medicare , y esa cifra crecerá a más de 80 millones para 2030 . Eso significa un gran mercado para los medicamentos recetados. La industria farmacéutica reconoció esto, y cuando el Congreso aprobó la Ley de medicamentos recetados de Medicare en 2003, que autoriza la cobertura de Medicare de medicamentos recetados para pacientes ambulatorios, la industria pudo agregar una “cláusula de no interferencia”, que prohíbe que el gobierno negocie directamente los precios de los medicamentos con los fabricantes.

Esta cláusula distorsiona el mercado al poner todo el poder en manos de los fabricantes para fijar los precios que deseen. Esto da como resultado una reducción de los ingresos disponibles para las personas que tienen que pagar estos precios inflados, aumentando las ganancias de las compañías farmacéuticas y sus accionistas y ampliando la desigualdad de ingresos. El Congreso aún está negociando un proyecto de ley que abordará el tamaño y el alcance total de los problemas de infraestructura humana que enfrenta nuestro país hoy en día, y que podría incluir reformas sensatas en los precios de los medicamentos, como la negociación de Medicare, como piezas clave de ese proyecto de ley.

Los demócratas, que ahora controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, tienen tanto la oportunidad como la responsabilidad de abordar este problema de larga data que amenaza la vida de millones de estadounidenses vulnerables, daña la economía, aumenta la desigualdad de ingresos, contribuye a la deuda nacional y socava nuestra capacidad de invertir para ayudar a los niños y las familias con dificultades. Todos los demócratas, incluida mi delegación local, deben permanecer unidos con los consumidores de atención médica y garantizar la aprobación de esta legislación vital.