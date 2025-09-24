Errol Musk, el padre de Elon, enfrenta acusaciones de abuso de hijos e hijastros 

Errol Musk, padre de Elon Musk, enfrenta acusaciones de abuso sexual por parte de varios hijos e hijastros. Según un informe de The New York Times, los supuestos incidentes ocurrieron en Sudáfrica y California desde principios de la década de 1990 y afectan a cinco miembros de la familia.

Errol, de 79 años, negó los señalamientos, calificándolos como “falsas y absurdas” en declaraciones a The Independent.

Además, afirmó que estas acusaciones fueron inventadas “para sacarle dinero a Elon” y aseguró que mantiene una buena relación con su hijo mayor:

“Somos muy cercanos”, dijo, y agregó que habían pasado un fin de semana juntos hace 18 meses.

La investigación del medio incluye cartas, correos electrónicos y diversas entrevistas; muestra que algunos familiares han contactado a Elon Musk para pedirle apoyo. Una carta de 2010, por ejemplo, describe algunas de las acusaciones contra Errol y pedía la intervención de Elon.

“Realmente necesitamos su consejo, ayuda y orientación en estos asuntos porque diariamente vemos sufrir a estos niños”, escribió un familiar.

No se ha confirmado si Elon Musk llegó a leer la carta, pero se sabe que un asistente suyo contactó a un miembro de la familia tras recibirla.

Las acusaciones en contra de Errol Musk

Los registros policiales y judiciales muestran que se han realizado tres investigaciones independientes sobre los presuntos abusos. Dos de ellas concluyeron, mientras que el resultado de la tercera sigue sin estar claro. Entre los casos reportados, una hijastra acusó a Errol de abuso cuando tenía cuatro años, en 1993. Otros familiares señalan que dos hijas y un hijastro también habrían sido víctimas.

Errol Musk, quien vive actualmente en Sudáfrica, se ha casado tres veces y tiene al menos nueve hijos e hijastros.

En una biografía de 2023 escrita por Walter Isaacson, Elon Musk declaró que no mantiene contacto con su padre, aunque vivió con él en Pretoria, Sudáfrica, entre los diez y los 17 años tras el divorcio de Maye, su madre, y Errol en 1979.

Errol Musk ha aparecido en medios este año, comentando sobre la participación de Elon en la política estadounidense y criticando su desempeño. En febrero dijo que su hijo “no estaba hecho para la política”.

