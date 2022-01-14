Ahora es el momento de controlar las nuevas realidades de privacidad de datos

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Si bien todo el alboroto en torno a la próxima desaprobación de las cookies de terceros ha llenado el espacio publicitario en línea en los últimos meses, las nuevas regulaciones de privacidad resultan ser otro gran desafío que la industria está a punto de enfrentar. De hecho, ya está aquí, e ignorarlo ya no es una opción.

Búsqueda interminable del tesoro para el consentimiento de los datos de los usuarios

A decir verdad, una multitud de empresas de renombre que trabajan en publicidad en línea han puesto un esfuerzo excepcional en la adaptación de sus modelos comerciales para cumplir con las nuevas leyes de privacidad, protegiendo así mejor los datos personales de los usuarios finales. Sin embargo, a pesar de un esfuerzo tan significativo, ni los propietarios de sitios web/aplicaciones ni su audiencia leal se sienten satisfechos con cómo van las cosas.

Por un lado, obtener el consentimiento de un individuo informativo para la recolección, uso y divulgación de sus datos personales es, sin duda, un valioso paso adelante en la forma de proteger la información sensible de las personas. Por otro lado, la necesidad de obtener dicho consentimiento de manera transparente da como resultado con frecuencia la visualización de enormes ventanas emergentes en el sitio web, apenas comprensibles para el lector.

Más importante aún, dado que los corredores de datos ilegítimos han estado abusando de las lagunas en las regulaciones actuales durante los últimos años, es probable que las reglas y los requisitos sean aún más estrictos en el futuro. Es decir, si bien las encuestas demuestran que la comprensión de los usuarios sobre las solicitudes de consentimiento no ha mejorado mucho desde su introducción, los requisitos cada vez mayores hacia la transparencia de los mensajes (y las nuevas casillas de verificación) inevitablemente harán que la ventana emergente sea aún más grande.

Avisos de cookies para ser más notorios

En cuanto a los avisos de cookies, también sufrirán cambios significativos en 2022. En particular, la Cámara de Diputados de la República de Chezh, por ejemplo, ya votó a favor del cambio de requisitos para los anuncios de cookies a partir del 1 de enero de 2022. Y algunos otros países europeos, como Italia, ya están siguiendo su ejemplo. .

Agréguelo al cambio general de los principios de exclusión voluntaria a aceptación en cómo debería funcionar el aviso en sí, y la próxima desaprobación de las cookies en Chrome no parecerá una noticia tan devastadora después de todo.

Primeros pasos con las listas de tareas pendientes para 2022

Lo primero es lo primero, 2022 definitivamente se convertirá en el mejor momento para que los editores desarrollen y/o actualicen su estrategia de datos en vista de la próxima CPRA, las nuevas regulaciones y las actualizaciones esperadas en términos del consentimiento de los usuarios para la recopilación y el uso de cookies con fines publicitarios.

Si bien la adquisición de datos de terceros de los clientes (proporcionados voluntariamente a los editores a cambio de un incentivo) requerirá una atención especial y preparación adicional, el enfoque principal definitivamente permanecerá en los datos de primeros, más valiosos para la monetización directa del inventario con premium. demandar socios.

Además, dadas las noticias poco sorprendentes sobre la actitud más indulgente de Apple hacia las prácticas de datos de Meta y Snap en iOS 15 , el uso de datos de clientes en cohortes se convertirá en una práctica algo común en la publicidad programática en 2022.

En cuanto al tamaño de las ventanas emergentes de consentimiento en los sitios web y las aplicaciones de los editores, este aspecto dependerá principalmente de cómo el mercado de anuncios digitales en su conjunto adopte nuevos estándares para toda la industria, como la Plataforma de privacidad global de IAB y el CMP específico. están utilizando, por supuesto.

Estén atentos y en sintonía, ya que el año presagia muchos cambios fascinantes por delante.