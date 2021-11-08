¿Qué significa realmente “buen negocio”?

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El término “buen negocio” significa diferentes cosas para diferentes personas. Algunos simplemente lo comparan con los números del balance. Otros lo ven más como el intercambio justo de valor entre dos partes que se invierten mutuamente en el éxito del otro.

Estoy firmemente en el último campo. Los líderes empresariales que siempre he admirado más son los que actúan con integridad independientemente de los eventos o desafíos que se crucen en su camino. Aquellos que siempre hacen lo correcto, sin pensarlo, sin cuestionarlo y sin excepción.

Una aspiración de equilibrio

Para mí, un buen negocio consiste en equilibrar su pasión por servir a sus clientes con la retención de una empresa saludable y en crecimiento. Si alguno de los lados de la ecuación se desequilibra, la asimetría creará problemas.

Por ejemplo, si acordamos una estructura de costos y un período de tiempo de actividad con un cliente y repentinamente aumentamos nuestros precios o alteramos nuestro compromiso de cumplir con plazos específicos, nuestro cliente estaría haciendo mal. Eso simplemente no es aceptable.

Del mismo modo, si nuestro cliente retirara repentinamente un proyecto y nos encontráramos con demasiados recursos y sin tiempo suficiente para reemplazar la carga de trabajo sin una brecha, sería injusto para nosotros.

Siempre es un equilibrio delicado de manejar, ya que la vida tiene una forma de lanzarte bolas curvas inesperadas y no deseadas a veces, pero en última instancia, un buen negocio es asegurarse de que todas las partes satisfagan sus necesidades sin comprometer el bienestar del otro o erosionar ese aspecto tan importante. confianza mutua.

Más allá del capitalismo frío

Mi empresa opera en el sector de la salud y el bienestar, ayudando a combinar los tratamientos adecuados con las personas que los necesitan. Para mí, un buen negocio significa no intentar nunca presionar a las personas para que consideren productos que sabemos que realmente no necesitan ni quieren. Claro, probablemente podríamos hacer que nuestros clientes obtengan más dinero de esa manera, pero estamos inspirados e impulsados por mucho más que un capitalismo frío y somos conscientes de los beneficios y el impacto a largo plazo.

Llevarse con autenticidad e integridad en los negocios también fomenta y aumenta la confianza. Los clientes que implícitamente simplemente saben que usted se preocupa por sus mejores intereses serán más complacientes; será menos probable que se quejen de pequeños errores humanos aquí y allá. Además, cantarán tus elogios con entusiasmo a su red profesional. Indirectamente, ha logrado crear sus embajadores de marca más sólidos.

Mira a largo plazo

Creo en el karma y trato de vivir según el mantra de “no hacer daño”. Lo que circula realmente vuelve. Manipular a las personas puede tener ventajas a corto plazo, pero la honestidad y la integridad siempre ganan a largo plazo.

Por supuesto, si lleva este concepto al extremo, podría dañar su negocio. También hay lugar para una dosis razonable de autoconservación. Al igual que en un avión cuando le dicen que se ponga su propia máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros en caso de una emergencia, si constantemente pone el bienestar de sus clientes antes que el suyo, podría llegar el día en que ‘ ya no puedes ayudarlos en absoluto.

No subestimes el poder del capital humano

El concepto de buen negocio también se extiende a sus empleados. Durante mucho tiempo se ha aceptado que existe una correlación directa entre los empleados felices y el éxito empresarial sostenido a largo plazo.

Muchas organizaciones no aprecian la potencia de esta conexión.

Ya sea para ayudar a alguien que está luchando con un proyecto difícil o hacer todo lo posible para cumplir con una fecha límite ajustada, simplemente hacer una pausa para hacerlos reír y sonreír y sentirse genuinamente reconocidos puede marcar la diferencia. En definitiva, sus empleados son su marca. Cuando sus clientes y prospectos se sienten bien con los empleados que encuentran, tienden a mirar favorablemente a su empresa en su conjunto.

Además, sentirse parte de una misión que es más grande que usted mismo aporta importancia a los miembros del equipo en todos los niveles. Así como los aspirantes a actores saben que no hay “partes pequeñas”, cada pequeña pieza contribuye al resultado general.

Hacer buenos negocios en el entorno actual significa hacer lo correcto por parte de las personas. Realmente no hay otra opción.

Además, el auge de las redes sociales ha hecho que sea muy fácil para los clientes insatisfechos expresar su descontento a un número ilimitado de clientes potenciales que pueden reconsiderar hacer negocios con usted en función de un tweet que vieron o un video de TikTok que pasaron.

Trate a sus clientes y a los miembros del equipo con respeto y hágales saber que son valorados y apreciados, y no solo obtendrá clientes y empleados leales, sino que también atraerá referencias a través de un boca a boca positivo. Tener un impacto positivo en las personas siempre tendrá un impacto positivo en su negocio.

Simplemente tiene sentido.

