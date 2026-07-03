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Conclusiones Clave La búsqueda pasó de las palabras clave a las preguntas. Más allá de posicionarse para frases específicas, el éxito en el panorama actual depende de crear contenido que responda directamente las preguntas reales de los compradores.

La mayoría de las páginas web funcionan como un folleto que describe lo que ofrece la empresa. Pero las páginas que destacan responden las preguntas de los compradores de forma directa, cerca del inicio y en un lenguaje sencillo.

Para tener éxito, hay que encontrar las preguntas reales, responder cada una directamente, estructurar el contenido para que sea fácil de extraer y mostrar quién responde: un autor identificado y con credenciales.

Durante dos décadas, el juego fueron las palabras clave. Elegías la frase, te posicionabas para ella y ganabas clics. Tus compradores dejaron de jugar ese juego sin avisar. Dejaron de escribir fragmentos y empezaron a hacer preguntas completas, y dejaron de desplazarse por una lista de enlaces porque ahora reciben una sola respuesta sintetizada. La disciplina que gana en esta nueva versión de la búsqueda no es la optimización de palabras clave. Es responder la pregunta.

Esto es lo que la gente quiere decir, o debería querer decir, cuando habla de Answer Engine Optimization (optimización para motores de respuesta). No es una sigla nueva que se agrega a la factura del SEO. Es un objetivo distinto. Ya no se trata de ser el enlace más alto en una página. Se trata de ser la respuesta que devuelve el motor.

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La pregunta reemplazó a la palabra clave

Observa cómo busca hoy un comprador real. Un paciente no escribe “cirugía de rodilla”. Pregunta si realmente necesita cirugía para un menisco desgarrado o si la fisioterapia es suficiente. Alguien que tuvo un accidente automovilístico no escribe “abogado de lesiones personales”. Pregunta qué hacer después de un choque que no fue su culpa, y si de verdad necesita un abogado. El motor responde la pregunta y, a veces, menciona algunas fuentes mientras lo hace. Ser una de esas fuentes es la clave.

Una clínica de imagenología mamaria con la que trabajé pasó tres años tratando de posicionarse para “mamografía 3D”. Una sola palabra clave. Cientos de ciclos de optimización. El tráfico mensual se mantuvo estancado porque esa frase no coincidía con la búsqueda real de nadie. La paciente preguntaba: “¿Debería elegir una mamografía 3D o una mamografía estándar?”. Una pregunta completamente distinta. Se necesitaba una respuesta distinta. Cuando reescribieron la página para responder esa pregunta directamente, con la explicación de un radiólogo sobre cuándo importa cada opción, las citas se dispararon en menos de seis semanas. La palabra clave era el señuelo. La pregunta era la llave.

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Por qué la mayoría del contenido no pasa la prueba

La mayoría de las páginas de servicios describe. Nuestra práctica ortopédica ofrece atención integral. Nuestro despacho maneja casos de lesiones personales. Eso es un folleto, y un motor no puede convertir un folleto en una respuesta. Solo puede extraer una respuesta de un contenido que efectivamente responda algo. La página que gana es la que toma la pregunta real que hizo un comprador y la responde directamente, en lenguaje sencillo, cerca del inicio, antes de las credenciales, el llamado a la acción y la foto de archivo de un apretón de manos.

El costo del folleto es visibilidad sin conversión. Te encuentran por el motivo equivocado, o simplemente no te encuentran, porque no estás respondiendo nada. Un proveedor de salud que publica “nuestro departamento de reumatología ofrece atención experta” está compitiendo contra respuestas de IA que nombran condiciones específicas, explican las alternativas de tratamiento y muestran quién está calificado para brindar cada una. Uno suena a marketing. El otro suena a ayuda. Los motores muestran la ayuda.

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Cómo encontrar las preguntas reales

La mayoría de los equipos se saltan este paso y escriben según sus suposiciones. La estrategia correcta es más difícil. Revisa lo que dicen tus correos de soporte. Escucha las llamadas de admisión. Registra lo que realmente preguntan los compradores cuando están preocupados y antes de que entre en juego tu proceso de ventas. Un despacho que maneja casos de negligencia médica no necesita adivinar qué quieren saber sus clientes. Tienen llamadas de diagnóstico con nuevos prospectos. Toma nota de las preguntas. Esas son tus respuestas.

Un fundador de MedTech al que asesoré pasó dos semanas extrayendo lenguaje directamente de foros de pacientes y médicos relacionados con su dispositivo. No el lenguaje que su equipo de marketing pensaba que era importante, sino el lenguaje que usaban los compradores reales cuando creían que ningún proveedor los estaba escuchando. Eso cambió por completo la estrategia de contenido. Las preguntas eran distintas de las que la empresa había imaginado. Las respuestas también tuvieron que serlo.

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El plan es breve

Encuentra las preguntas reales. No palabras clave, preguntas; las palabras que realmente usan tus compradores cuando están preocupados.

Responde cada una directamente. Empieza con la respuesta en lenguaje sencillo. Gánate el derecho a explayarte después de haber ayudado.

Estructura tu sitio para que la información sea fácil de extraer. Encabezados claros y un formato real de pregunta y respuesta que un motor pueda extraer sin dificultad.

Muestra quién responde. Debe ser un autor identificado y con credenciales, para que la respuesta sea confiable y se pueda citar.

Esto no es show de content marketing. No es un blog. Cada página es una respuesta independiente a una pregunta real. Se publican como páginas separadas, no como una guía de 3,000 palabras con doce secciones tangenciales. La extracción requiere claridad. La claridad requiere disciplina.

En los sectores regulados, esto lo es todo

En la salud y en el derecho, donde paso la mayor parte de mi tiempo, la barra es más alta, y la recompensa también. Los motores son cautelosos con las respuestas relacionadas con la salud y lo legal porque una respuesta equivocada tiene consecuencias reales, así que se inclinan fuertemente hacia fuentes que responden con precisión y muestran sus credenciales. La clínica que responde la pregunta sobre el tratamiento con el nombre de un médico asociado, o el despacho que responde la pregunta de “¿tengo un caso?” con un abogado y una jurisdicción, es exactamente lo que el motor busca. La mayoría de los competidores todavía publican folletos.

Esto no es una ventaja de contenido. Es una ventaja de credibilidad, y la credibilidad es lo que ahora los motores están optimizando realmente. Un paciente que lee una respuesta generada por inteligencia artificial (IA) a la pregunta “¿necesito cirugía?” es más propenso a confiar en una fuente con el nombre de un médico y una respuesta clara que en una fuente con un sitio web pulido y un botón para hacer una llamada. El motor lo sabe. Y muestra los resultados en consecuencia. Los despachos que ganan en sectores regulados son los que responden con credenciales visibles, no los que tienen el presupuesto de marketing más grande.

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La objeción del tiempo es real. El resultado es mayor

Sí, esto exige más trabajo que meter palabras clave en tus etiquetas de metadatos. Tienes que investigar las preguntas reales en lugar de adivinarlas. Tienes que escribir respuestas, no descripciones. Tienes que conseguir que una persona con credenciales ponga su nombre al trabajo.

El dilema es este: puedes pasar tres meses encontrando y respondiendo diez preguntas reales de tus compradores, o puedes pasar tres años optimizando palabras clave que nadie está buscando en realidad. Uno de esos caminos convierte. El otro no.

Las respuestas te llevan de ser encontrado a ser elegido

El crecimiento atraviesa cinco etapas: visibilidad, credibilidad, autoridad, adopción y escala. Responder la pregunta es cómo te ganas las dos primeras en la era de la IA. Una palabra clave te hacía visible. Una respuesta te hace confiable. La clínica que publica “esto es si necesitas o no cirugía, explicado por un cirujano” pasa de la visibilidad a la credibilidad incluso antes de que el comprador tome el teléfono. El despacho que publica “esto es si tienes o no un caso, según tu jurisdicción y lo que pasó” ya filtró y educó al prospecto antes de la llamada de admisión.

A eso es a lo que me refiero cuando le digo a un equipo que la visibilidad es costo hasta que convierte. Posicionarse para una frase siempre fue el medio. Ser la respuesta es el objetivo, y es el movimiento que te lleva de ser encontrado a ser el elegido. El comprador no recuerda al motor de búsqueda. Recuerda a quién le respondió la pregunta.