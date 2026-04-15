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Conclusiones Clave La digitalización financiera está transformando la confianza del sistema al hacer visible el comportamiento económico de las personas.



Más datos no solo amplían el acceso al crédito, también exigen mejores decisiones, mayor seguridad y una infraestructura más robusta.

La digitalización financiera ya reconfigura cómo opera y se compite dentro del sistema financiero. En México, el uso del efectivo en los establecimientos pasó de 94.9% a 83.8% entre 2018 y 2023, según los Censos Económicos 2024 del INEGI. La cifra sigue siendo alta, pero la trayectoria importa más que el nivel; cada vez más operaciones se registran, se procesan y se deciden dentro de una infraestructura digital.

Ese cambio parece operativo, pero, en realidad, modifica algo más profundo: la manera en que se construye la confianza financiera. Durante décadas, una parte importante de la relación con el dinero ocurría fuera del radar del sistema. Hoy, pagos, transferencias, apartados y solicitudes de crédito dejan huella, datos y capacidad de análisis.

Aunque la conversación sobre fintech suele centrarse en experiencia de usuario e innovación, el cambio está en que la infraestructura digital vuelve visible un comportamiento financiero que antes estaba disperso o, simplemente, no existía para efectos del sistema.

Un ecosistema con más transacciones registradas tiene mejores condiciones para evaluar riesgo, diseñar productos y ampliar el acceso al financiamiento con mayor certidumbre. No se trata únicamente de colocar más crédito, sino de colocarlo con mejor información.

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Digitalización presiona al sistema

Este panorama empieza a tensar al sistema financiero en tres frentes: regulación, competencia y fraude. En regulación, el reto ya no es solo permitir que los datos financieros lleguen a todos los interesados, sino hacerlo sin vulnerar la seguridad ni debilitar la confianza.

En competencia, la banca tradicional ya no compite entre sí, compite contra modelos más ágiles, con menor fricción y mejor lectura del usuario. La escala y la infraestructura siguen importando, pero dejaron de ser suficientes; la ventaja se construye en los datos y en la capacidad de traducirlos en decisiones.

El tercer frente es el fraude. Un sistema que se vuelve más ágil también se vuelve más vulnerable si no fortalece sus mecanismos de validación y prevención.

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Ahorro, más que un hábito

Por eso el avance fintech debe leerse como una reconfiguración del mercado financiero. Cuando una persona ordena sus gastos desde una aplicación o automatiza su ahorro, no sólo cambia su relación con el dinero; eleva la calidad y la disponibilidad de información con la que opera la industria.

Durante años, el ahorro fue una decisión que implicaba separar dinero de forma manual o trasladarlo de una cuenta a otra, pero la digitalización logró convertirlo en un comportamiento sistemático.

Un usuario que ahorra de forma consistente genera trazabilidad, construye historial y mejora la calidad de su información financiera. Eso eleva su capacidad de decisión, pero también redefine la forma en que el sistema evalúa riesgo, diseña productos y asigna crédito. El cambio no está en el ahorro, sino en la información que ese hábito produce.

El mismo fenómeno ocurre con el crédito, que durante años estuvo marcado por la desconfianza. Hoy, la combinación de digitalización, analítica de riesgo y mayor disponibilidad de datos está cambiando esa percepción y empieza a asumirse como una herramienta de planeación y crecimiento.

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Digitalización eleva estándar del sistema

La digitalización no resuelve la inclusión financiera; lo que hace es elevar el estándar del sistema, exige datos más confiables, criterios de originación más precisos y mecanismos capaces de sostener la confianza. Procesar más información abre puertas, pero también eleva el costo de equivocarse. Sin infraestructura, los errores se vuelven sistémicos.

México tiene una oportunidad. Si la digitalización se traduce en mejor información y mayor capacidad analítica, puede consolidar un sistema para millones de personas. Pero ese avance depende de infraestructura, coordinación y una educación financiera efectiva. La transformación ya está en curso, el desafío es sostenerla; porque cuando los datos crecen más rápido que la capacidad de interpretarlos, el acceso deja de ser una ventaja y se convierte en riesgo.