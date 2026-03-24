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Conclusiones Clave Crear experiencias emocionales es mucho más efectivo para atraer a las personas a tu stand que los obsequios o promociones tradicionales.



En un mundo de marketing impulsado por la IA, los momentos humanos y auténticos ayudan a las marcas a destacar y construir conexiones más sólidas.

Cada año, en las principales conferencias de franquicias, surge la misma conversación entre los expositores.

Alguien comenta que la afluencia en su stand fue baja, otro se pregunta si la ubicación jugó en su contra y un tercero empieza a cuestionar si todavía vale la pena invertir en ferias y eventos. Eventualmente, alguien lo dice:

“Simplemente no logramos que la gente se acerque a nuestro stand”.

Cada vez que escucho esa queja, suelo hacer una pregunta sencilla: ¿qué hiciste realmente para que la gente se acercara? La realidad es que la mayoría de los stands sigue la misma fórmula predecible: un banner, un video en bucle en una pantalla, un montón de folletos y quizá un pequeño obsequio para quien esté dispuesto a dejar que escanees su gafete.

En un centro de convenciones lleno de cientos de empresas haciendo lo mismo, todo empieza a verse igual. Nadie va a cruzar un piso de exhibición abarrotado por una tarjeta de regalo de $100 pesos. En la convención de la International Franchise Association (IFA) de este año, en Las Vegas, nuestro equipo decidió abordar el stand con una mentalidad distinta. En lugar de enfocarnos en qué materiales mostrar, nos enfocamos en qué tipo de momento queríamos que la gente viviera al pasar.

Así que nos asociamos con un refugio de animales local y llevamos cachorros en adopción al stand.

Es algo que hemos hecho durante tres años, y cada vez la reacción ha sido inmediata. La gente disminuye el paso al notarlos, alguien se detiene a acariciar a un cachorro y, en cuestión de minutos, se forma un pequeño grupo mientras las conversaciones surgen de forma natural entre desconocidos. Este año ocurrió algo aún mejor:

Dos de esos cachorros fueron adoptados directamente desde nuestro stand.

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Por qué la mayoría de los stands no logra llamar la atención

Las ferias comerciales son entornos de estimulación constante. Señalización llamativa, demostraciones de producto, conferencias, música y cientos de marcas compitiendo por el mismo y limitado nivel de atención de asistentes que, muchas veces, están cansados y saturados.

En este entorno, la información por sí sola rara vez capta la atención. La gente se mueve rápido y procesa demasiadas cosas como para detenerse por otro folleto u otra explicación de un producto. Lo que rompe ese patrón es la emoción.

Cuando algo hace sonreír, reír o despierta curiosidad, interrumpe el ritmo del recinto. En lugar de solo mirar y seguir caminando, las personas se detienen — y es en esa pausa donde comienza el verdadero engagement. Los cachorros generaron ese momento de inmediato.

Personas que pasaban y que apenas habrían mirado el stand por un par de segundos, de pronto se detenían y se quedaban ahí varios minutos. Algunos se arrodillaban para cargar a un cachorro. Otros empezaban a contar historias sobre sus mascotas. Conversaciones que normalmente habrían empezado con un pitch, comenzaban con risas. El tono de la interacción cambiaba por completo.

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Las experiencias auténticas generan conversaciones más sólidas

Lo que sorprendió a muchas personas no fue solo la presencia de cachorros en una conferencia de franquicias, sino la naturalidad con la que se desarrollaron las conversaciones.

No hubo necesidad de una frase de venta inicial ni de una introducción ensayada. La gente se acercaba porque se sentía feliz y curiosa; eso hacía que cada interacción comenzara de forma relajada y genuina. A partir de ahí, las conversaciones fluían naturalmente hacia el storytelling, el marketing y la forma en que las marcas conectan emocionalmente con sus audiencias.

La autenticidad tiene un efecto poderoso en el engagement. Cuando las personas se sienten cómodas, escuchan con más atención, comparten con mayor apertura y recuerdan la interacción durante mucho más tiempo que un intercambio transaccional típico.

El marketing experiencial funciona porque sustituye los discursos ensayados por momentos compartidos.

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Por qué la autenticidad importa aún más en la era de la IA

Hay otra razón por la que experiencias como esta resuenan con fuerza en este momento.

Vivimos en un entorno de marketing lleno de contenido artificial. Imágenes generadas por inteligencia artificial (IA), material de stock y mensajes prediseñados han hecho más fácil que nunca producir piezas pulidas.

Pero esa facilidad también ha creado una sensación de uniformidad.

Cuando todo se ve perfectamente producido empieza a sentirse impersonal. Las audiencias pueden percibir cuándo algo está fabricado en lugar de vivido, y reaccionan mucho más ante contenidos que se sienten genuinos. Por eso el storytelling real se ha convertido en un diferenciador tan poderoso. Material real, historias reales y reacciones emocionales auténticas generan un nivel de credibilidad que el contenido guionado muchas veces no logra alcanzar.

Para nosotros, esta filosofía va más allá de los videos que producimos y se extiende a la forma en que nos presentamos en eventos. Si nuestra marca trata de capturar historias auténticas, la experiencia en nuestro stand debe sentirse igual de real.

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Diseñar momentos en lugar de stands

Los emprendedores suelen pasar meses planeando la logística de las ferias comerciales. Diseñan señalización, imprimen materiales y artículos promocionales, mientras preparan los puntos clave para las conversaciones que esperan tener.

Todo eso importa, pero rara vez determina si alguien recordará tu marca después del evento. Lo que realmente importa es el momento que creas. Las personas pueden olvidar las características del producto que explicaste o el folleto que les entregaste, pero recordarán la experiencia que las hizo detenerse y conectar contigo en primer lugar.

En la IFA de este año, dos cachorros se fueron a casa con nuevas familias. Pero cientos de asistentes se llevaron algo más: un recordatorio de que el marketing más poderoso no siempre se parece al marketing. A veces se ve como un momento genuino en medio del ajetreo de una feria, donde las personas se detienen, sonríen y conectan a partir de algo real. En un mundo cada vez más lleno de contenido artificial, esos momentos auténticos importan más que nunca.