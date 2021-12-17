Estrategias de marketing de costo cero que brindan tracción instantánea

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Las nuevas estrategias de marketing van y vienen todo el tiempo. Siempre hay algo nuevo que probar y probar, pero muchas marcas vuelven rápidamente a las estrategias comprobadas que producen resultados mes tras mes, como SEO (optimización de motores de búsqueda), publicidad de pago por clic de Google, anuncios de Facebook y ocasionalmente marketing por correo electrónico. .

Las estrategias de marketing “OG” siempre generarán resultados, pero las marcas que se basan únicamente en ellas y no prueban nuevas tendencias nunca alcanzarán su máximo potencial. Si bien muchas tendencias de marketing eventualmente se ralentizan y pierden su efectividad con el tiempo, algunas gemas ocultas pueden generar resultados rápidos si ataca mientras están calientes.

Saber dónde asignar su presupuesto de marketing puede ser complicado, y si va a lo grande en una estrategia de marketing que termina fallando, puede perder oportunidades de ingresos si hubiera invertido esos dólares de marketing en sus campañas probadas y verdaderas.

Cuando alcanza una tendencia ganadora, el rendimiento supera con creces los ingresos. Obtiene una exposición de marca valiosa y adquiere nuevos clientes a los que puede comercializar en el futuro, pero también aumenta su valoración como empresa. Mi empresa de marketing , X Network, se especializa en SEO y publicidad pagada, y tenemos estudios de casos probados sobre este tema. Estamos constantemente innovando nuevas estrategias y ángulos de marketing para marcas de todos los tamaños, desde nuevos productos directos al consumidor hasta marcas domésticas en todo el mundo. Aquí hay algunas estrategias de marketing que puede probar que no le costarán nada y han brindado algunos resultados sobresalientes para nuestros clientes:

Campañas impulsadas por una causa e iniciativas impulsadas por un propósito

Comenzamos a experimentar con campañas de marketing impulsadas por un propósito durante el comienzo de la pandemia de 2020. Con los consumidores en casa y buscando puntos de venta para entretenerse y distraerse, naturalmente abrió la puerta a las ventas en línea.

Los consumidores pasaban una cantidad absurda de tiempo en línea y no había ningún freno a la hora de comprar. Las marcas que lanzaron campañas impulsadas por un propósito estaban prosperando. Los consumidores tuvieron más tiempo para comparar precios y echar un vistazo a la historia de fondo de las marcas que encontraron.

Con tanta incertidumbre en ese momento, abrió la oportunidad de conectarse con clientes potenciales al desencadenar emociones. Los consumidores estaban dispuestos a apoyar a las marcas que apoyaban una causa y se propusieron marcar la diferencia.

No hay escasez de causas, desde cuestiones ambientales hasta derechos humanos e igualdad, sin hacerlo por la fuerza, naturalmente, siempre puede respaldar una causa en la que realmente cree. La autenticidad dice mucho, y si su mensaje es verdaderamente auténtico, la audiencia lo hará. ser atraído al instante. Por otro lado, si el mensaje no es genuino y apesta a una táctica de marketing, los consumidores se apagarán y usted puede perder la confianza del consumidor.

Relacionado: Por qué la autenticidad es la clave para crear un excelente contenido en las redes sociales y generar una audiencia más dedicada

Las audiencias de cualquier marca están más dispuestas a desprenderse de su dinero sabiendo que parte de él se destinará a un propósito que pueden respaldar. Al respaldar su marca, puede hacerles sentir que están contribuyendo a su causa; ese sentimiento de hacer una diferencia positiva es lo que impulsa muchas compras.

Lanzar una campaña FOMO (Miedo a perderse)

Sigamos usando la pandemia como nuestro caso de estudio. Los datos muestran que provocó un aumento en la competencia en línea simplemente porque más consumidores estaban comprando a todas horas del día. Las marcas podrían lanzar una campaña publicitaria de Facebook dirigida y ejecutar una campaña rentable con poco o ningún esfuerzo al principio porque la oferta de consumo era muy grande.

A medida que más estados en los Estados Unidos y países de todo el mundo comenzaron a levantar pedidos para quedarse en casa y empezar a abrir de nuevo, se requirió un poco de creatividad para mantener esas cifras de ventas saludables. Las ofertas de FOMO son muy subestimadas y efectivas porque a la persona promedio no le gusta perder y perderse lo que cree que se percibe como popular o moderno.

Relacionado: Cómo las tácticas de FOMO pueden aumentar los ingresos del comercio electrónico

Las marcas que cambian el juego cambian hacia las campañas de marketing FOMO porque es brillante aumentar las ventas sin disminuir el valor de una marca. Ya sea con lanzamientos de edición limitada, ofertas especiales urgentes u ofertas exclusivas especiales “solo en línea”. Puede tomar casi cualquier producto o servicio y crear una versión basada en FOMO para despertar el interés e impulsar las ventas.

Considere buscar un seguimiento de su bienestar.

Al principio de la pandemia, las marcas tenían que ser muy cautelosas en cuanto a cómo transmitían sus mensajes de marketing y se comunicaban con ellos. Fue una época de crisis repentina y no había un plan de cómo las marcas debían comportarse o acercarse a sus audiencias.

Algunas marcas evitaron el tema como si ni siquiera existiera, mientras que algunas ofrecieron alivio en forma de descuentos o prometieron un cierto porcentaje para los esfuerzos de ayuda de COVID. A medida que las cosas comenzaron a volver a la normalidad, se abrió una oportunidad para que las marcas se acercaran a sus clientes en busca de una pequeña comunicación de bienestar.

Relacionado: El mundo posterior a COVID: una guía para especialistas en marketing

Un simple, “Esperamos que lo esté haciendo bien y estamos aquí junto a usted mientras el mundo se ajusta y regresa a lo que recordamos como normal” sin una presentación o un descuento fue una excelente manera de conectarse genuinamente sin que parezca ser solo una forma para deslizar una oferta.

Reconectarse de esta manera le muestra a su cliente que realmente se preocupa por su salud y seguridad. Demuestra a sus clientes potenciales nuevos y existentes que su marca está ahí para proporcionar el mejor servicio al cliente posible más allá de lo que están acostumbrados. Ponte siempre en el lugar de tu cliente potencial y toma decisiones que impactarían positivamente en tu decisión si estuvieras del otro lado. Yo mismo uso mi propia cuenta de Instagram para verificar con frecuencia el bienestar de mis contactos corporativos y agencias asociadas, pero usted necesita encontrar la manera perfecta de crear esa línea de comunicación que mejor se adapte a su marca o empresa.