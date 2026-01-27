Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave La desconexión digital no es un lujo: es una estrategia para recuperar atención profunda, el recurso más valioso del emprendedor en la era de la sobrecarga informativa y la inteligencia artificial.

Los periodos sin estímulos constantes permiten que el cerebro entre en estados de pensamiento profundo y divagación mental, donde surgen decisiones estratégicas, creatividad de alto nivel y claridad cognitiva.

Implementar descansos digitales de forma gradual y estructurada fortalece la capacidad de concentración sostenida, reduce el agotamiento mental y mejora el rendimiento a largo plazo.

Hay una escena que se ha vuelto demasiado común: la familia está reunida para disfrutar de una deliciosa cena. Hay platos de comida sobre la mesa. Todos han llegado a la casa para pasar tiempo juntos y todo parece perfecto. Excepto por un detalle… nadie habla. Donde debería haber bromas, risas o incluso discusiones, reina un silencio ensordecedor. Todos están en sus teléfonos.

No voy a mentir: soy tan culpable como cualquiera de enviar un correo de trabajo durante una pausa en la conversación de la cena o de echar un vistazo a Slack durante una obra de teatro escolar.

Pero hay un precio que pagar por el control que nuestros dispositivos ejercen sobre nosotros. No solo nos estamos perdiendo aspectos de nuestras vidas que ocurren más allá de las pantallas, sino que también podríamos estar dañando nuestra capacidad cognitiva y volviéndonos menos efectivos en nuestros trabajos.

Por eso soy un defensor del ayuno digital: desconectarse de cada teléfono, tableta, laptop, etc., durante un período de tiempo predefinido. Estas pausas pueden durar una hora, una tarde o… (pausa dramática)… incluso más tiempo. Eso puede sonar imposible, especialmente para los emprendedores. Pero, por doloroso que parezca perderse un memo importante o un meme viral, los beneficios son todavía mayores.

Evitarás el agotamiento

El burnout ha sido un tema importante de conversación durante años, especialmente desde que la Organización Mundial de la Salud lo reconoció oficialmente como un síndrome en 2019. Conforme el trabajo remoto ganó popularidad durante la pandemia, la mentalidad de estar “siempre disponible” se convirtió en la norma.

Sin embargo, investigaciones han demostrado que estar constantemente conectado no te ayuda realmente a lograr más. Un estudio de la Universidad de Boston encontró que los gerentes no notaban la diferencia en los resultados entre empleados que trabajaban 80 horas a la semana y aquellos que solo fingían hacerlo.

No solo el estar siempre conectado no te da ventaja, sino que puede ser perjudicial. Como señala Harvard Business Review, nuestra capacidad para concentrarnos profundamente durante largos períodos es limitada. Cuando nuestro cerebro se agota, somos más propensos a las distracciones, y una tarea que una mente descansada podría completar en pocos minutos puede extenderse durante horas.

Renueva tu creatividad

Revisar constantemente tus dispositivos puede parecer productivo, pero lo cierto es que, al responder de inmediato a cada notificación, en realidad estás matando tu creatividad.

Quizás estés familiarizado con las famosas Think Weeks de Bill Gates: semanas completas en las que se aislaba de sus amigos, familiares y colegas para hacer… nada. Leía. Pensaba. Eso era todo.

En mi caso, algunas de mis mejores ideas han surgido en momentos en los que permito que mi mente divague libremente. Mi versión de una Think Week es el tiempo que paso cada año trabajando en la finca de olivos de mi familia en Turquía. Ciertamente no estoy haciendo “nada”, pero esos respiros de la conectividad constante han provocado ideas que nunca se me habrían ocurrido mientras navegaba por mi teléfono.

Si hacer “nada” suena aburrido, lo es. Y esa es una parte clave de por qué funciona. Nuestros dispositivos bombardean nuestras mentes con una avalancha constante de estímulos, muchos de los cuales no son especialmente educativos ni interesantes. Sin esos estímulos, nuestras mentes divagan libremente, y es en ese estado donde pueden ocurrir grandes descubrimientos creativos.

En un estudio, los investigadores encontraron que realizar tareas aburridas, como leer números de una guía telefónica, mejoraba la agudeza mental en ejercicios posteriores más creativos. Descubrieron que soñar despierto, en realidad, estimula el pensamiento imaginativo.

Cómo hacerlo

Para implementar un ayuno digital, mi consejo es comenzar poco a poco. Dejar tu teléfono a un lado por solo unos minutos puede parecer sencilla… hasta que lo intentas.

No te desanimes. Cuando comencé a implementar dos horas de trabajo profundo en mi rutina diaria, constantemente me desviaba. Buscamos la gratificación que nos proporcionan nuestros dispositivos, pero una inmersión prematura puede resultar en el abandono total. Comienza dejando tu teléfono en otra habitación durante una hora. Una vez que domines eso, ve incrementando gradualmente el tiempo.

La transparencia también es clave. No desaparezcas durante varias horas un martes a mitad del día, cuando la gente espera cosas de ti. Reserva tiempo en tu agenda y avisa a colegas y otras personas clave que no estarás disponible durante ese periodo.

Una gran opción es hacer un “Sabbat” digital. Ya sea el sábado o el domingo, reúne todos tus dispositivos, ponlos en un cajón y déjalos ahí todo el día. Lee un libro. Sal a caminar. Prepara la cena para tu familia. Haz algo que requiera interactuar con el mundo a tu alrededor, lejos de tu smartphone, ya que estudios han demostrado que nuestros dispositivos todavía pueden afectar nuestra capacidad cognitiva si están al alcance de la mano.

Gran parte de nuestras vidas transcurre en línea. Es una realidad inevitable de la era moderna. Pero hay un precio que pagamos por depender demasiado de nuestros dispositivos: no solo acelera el agotamiento, también frena la creatividad. Te invito a desconectarte. Los correos electrónicos, las notificaciones e incluso los memes seguirán ahí cuando regreses.

