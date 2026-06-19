Lo que crear una empresa me enseñó sobre la paternidad

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Conclusiones Clave El emprendimiento enseña disciplina y resiliencia, pero ser padre transforma la forma de entender el éxito.

Los hijos no buscan eficiencia ni resultados medibles: piden presencia total, algo que ninguna estrategia de negocios puede optimizar.

Cuando la gente me pregunta por mi primer hijo, a veces bromeo diciendo que no nació en un hospital y que no lleva mi apellido. Aprendí mis primeras lecciones de paternidad en una diminuta oficina, lidiando con estrés constante, noches sin dormir y la certeza de que la vida de otras personas dependía de mis decisiones.

Como buen padre, uno intenta alejar a su empresa de los errores. Te quedas despierto por las noches tratando de resolver problemas. Sacrificas tiempo, comodidad y estabilidad. Aprendes a ser responsable más rápido y te das cuenta de que tú también sigues creciendo.

Cuando finalmente fui padre hace unos años, esas sensaciones regresaron de golpe. Me recordaron a los primeros días como emprendedor de una startup. Quedarte despierto hasta tarde tratando de arreglar un código que no cooperaba es, en cierto modo, una buena preparación para descifrar por qué tu recién nacido llora a las 2:00 a.m. Ver a tu hijo pequeño despedirse con la mano en su primer día de preescolar tiene mucho en común con lanzar una empresa: de pronto, tu bebé también le pertenece al resto del mundo.

Los negocios y la paternidad son sorprendentemente parecidos. En ambos casos estás construyendo algo más grande que tú mismo. En ambos, la perfección es imposible. Cometes errores constantemente, aprendes y tratas de mejorar.

Sin duda, estas experiencias me convirtieron en mejor padre. Pero lo más importante que aprendí al empezar un negocio es que no sabía lo que no sabía. La única forma de descubrirlo era dar el primer paso. La paternidad resultó ser igual. Una de esas lecciones es esta: los negocios siempre exigirán más de tu tiempo, energía y recursos. Pero los hijos exigen algo todavía mayor. Exigen al verdadero tú, aquí y ahora.

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Quieren tiempo para contarte una historia sobre su día o explicarte su última obra maestra de pintura con los dedos. Quieren que le des cinco estrellas al té imaginario de su fiesta de té. Quieren que les leas el mismo cuento antes de dormir por billonésima vez, aunque ya se sepan el final. No se trata de eficiencia ni de retornos evidentes sobre tu esfuerzo. Se trata simplemente de estar presente. Esos aspectos esenciales no se pueden optimizar ni innovar.

Te enseñan paciencia cuando estás acostumbrado a la velocidad. Te enseñan a vivir el momento cuando estás acostumbrado a vivir en el futuro. Te enseñan a escuchar, no solo a tomar decisiones. Cada día te recuerdan que las cosas más importantes de la vida nunca pueden medirse. Ese es el legado que les estás dejando.

Cuando comencé mi empresa, la idea de legado era abstracta. Quería tener éxito, y pensaba que, si lo lograba, lo demás se acomodaría solo. Ahora puedo ver cómo cada decisión que tomé influyó en la forma en que mis hijos crecerían.

Muchas veces pienso en que mis hijos consideran totalmente normal quedarse dormidos en los aviones. Para ellos, los vuelos largos son simplemente parte de la vida cotidiana. Cuando yo crecí en la Ucrania soviética, el mundo era solo lo que podía ver por mi ventana. Para ellos, es infinito. En solo una generación, la historia de nuestra familia ha cambiado. Me siento orgulloso de haberles podido dar eso, pero no es suficiente.

Crear una empresa y criar hijos se parecen mucho más de lo que aparentan. En ambos casos estás intentando crear algo que algún día podrá vivir sin ti. Ambos exigen toda tu atención y presencia. Pero en el momento en que tienes ambas cosas, queda claro cuál de las dos es tu verdadero legado. Lo único es que tus hijos son el activo más importante que jamás tendrás. Siempre deben seguir siendo tu prioridad. Y si tu hijo te pide que juegues con él 15 minutos, será mejor que te levantes y juegues. Las reuniones, los comités y los proyectos pueden esperar, pero esos 15 minutos quizá no vuelvan a presentarse, nunca más.