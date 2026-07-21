Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Dosty Walks convierte los pasos diarios de cualquier persona en donaciones de alimento para refugios de animales, sin necesidad de tener una mascota propia.

La startup prepara su expansión a México y Venezuela como mercados prioritarios en América Latina.

Alimentar a un animal rescatado no debería ser un lujo, pero para miles de refugios al borde del colapso financiero, el costo de la comida es el obstáculo principal que les impide frenar el ciclo del abandono. La magnitud de esta crisis es alarmante cuando se entiende que el 75% de los casi 900 millones de perros en el mundo deambula por las calles sin un hogar.

Para hacer frente a un desafío de estas proporciones, Ayaz Ahmadov, creador de la plataforma azerbaiyana de cuidado de mascotas Dosty, ha lanzado una herramienta tecnológica que transforma nuestra rutina diaria en ayuda directa. Esta iniciativa abre la puerta para que cualquier persona ponga su granito de arena con tan solo salir a caminar.

Lanzada en junio de 2026, esta iniciativa nace de una premisa muy sencilla: millones de personas caminan todos los días. ¿Qué pasaría si ese movimiento pudiera transformarse en ayuda real para los animales sin importar si el usuario es dueño de una mascota? Según explica el propio Ahmadov: “El cuidado de las mascotas no empieza con una mascota. Empieza con la empatía”.

Relacionado: La tecnología no se limita a los seres humanos: así se usa la IA para el cuidado de las mascotas

De los pasos diarios a los refugios

El sistema funciona conectando el smartphone del usuario con aplicaciones de salud nativas como Apple Health, Google Fit o Samsung Health. La app cuenta los pasos automáticamente y los convierte en monedas digitales dentro de la aplicación; cada 1,000 pasos generan una moneda, y cada 1,000 monedas equivalen a un kilogramo de alimento que será donado a uno de los refugios.

En apenas unas semanas desde su lanzamiento en Azerbaiyán, la iniciativa atrajo a más de 1,600 usuarios registrados y proyecta donar más de 1,500 kilogramos de alimento al finalizar su primera fase en el mes de agosto. El objetivo de la empresa para su primer año es entregar siete toneladas de comida, buscando alimentar a unos 150 perros para finales de 2026.

“No necesitas ningún esfuerzo adicional”, explica Ahmadov. “Puedes donar tus pasos y alguien recibirá comida”.

La viabilidad comercial de Dosty Walks (el programa de caminatas a cambio de alimento de la app) radica en su modelo de incentivos, diseñado para tres perfiles de usuarios: los apasionados por el bienestar animal, los adictos a la competencia impulsados por el espíritu competitivo, y los suscriptores enfocados en los beneficios.

Por otro lado, mediante una suscripción mensual de $2 dólares, los usuarios pueden desbloquear descuentos reales con marcas asociadas (como cafeterías y cines) que superan ampliamente el costo de la suscripción mensual. De esta manera, el modelo comercial se sostiene económicamente y los refugios reciben ayuda incondicional de todos los participantes. “Mientras compiten, también pueden hacer la donación. ¿Por qué no?”, explica el fundador.

Además, la plataforma ataca uno de los mayores frenos en la recaudación de dinero, la transparencia y la confianza de los donantes. Dosty Walks garantiza la entrega de alimentos independientemente de si la comunidad alcanza o no el umbral de donaciones, y los usuarios reciben pruebas fotográficas y en video de cada entrega.

Relacionado: El boom PetTech: cómo las mascotas se convirtieron en la próxima gran economía

América Latina es la próxima parada

Aunque la plataforma ha dado sus primeros pasos en Bakú, la capital de Azerbaiyán, Ahmadov considera este primer año simplemente como la base. Para la segunda mitad de 2026, la compañía ha identificado a América Latina como su mercado prioritario de expansión.

Con países como México y Venezuela sirviendo de parada inicial, la elección responde al fuerte impulso cultural y regulatorio de la región en materia de bienestar animal. Cambios legales recientes, como la reclasificación en Colombia de las mascotas como “seres sintientes” en lugar de propiedades, representan exactamente el tipo de transformación institucional que demanda la infraestructura tecnológica que Dosty lleva tres años desarrollando.

“América Latina va en esa dirección. Por eso es un gran mercado para probar este nuevo producto”, asegura Ahmadov. La meta a largo plazo es expandir el modelo a Estados Unidos, Reino Unido, Rumania, Polonia y Australia, convirtiendo a la plataforma en un canal directo para que las grandes marcas dirijan sus presupuestos de responsabilidad social corporativa.

Mientras tanto, la aplicación ya ha logrado su objetivo más humano. “Puedo vivir en Azerbaiyán, pero caminar por las mascotas de Medellín”, concluye Ahmadov. “Ese factor de unificación es donde ocurre la magia: simplemente darte cuenta de que caminaste hoy y no fue en vano”.