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Conclusiones Clave La influencia verdadera nace del autoconocimiento: saber cuándo cederle el paso a alguien con más experiencia en lugar de aferrarte a la toma de decisiones solo porque eres la persona con mayor jerarquía en la sala.

La forma más rápida de ganar credibilidad en un proyecto nuevo no es demostrar de inmediato que tienes la razón: consiste en dedicar los primeros 30 días a entender a fondo las prioridades de los involucrados y dónde realmente recae la toma de decisiones.

A lo largo de dos décadas, he ocupado doce puestos corporativos de responsabilidad y alcance cada vez mayores. Algunos venían con poder y autoridad posicional. Otros no. Al final del día, eso no importaba en cuanto a mi capacidad de generar impacto y avanzar en mi carrera.

La realidad es que no siempre vas a ser el jefe con la autoridad para tomar decisiones, pero siempre puedes ser un líder. De hecho, entre más alto escalaba, más frecuentemente me encontraba liderando iniciativas multifuncionales que requerían el respaldo de otros equipos y la aprobación de directivos de alto nivel.

Lo que aprendí en el camino es que la influencia, no la autoridad, es lo que impulsa el progreso real. No necesitas permiso para convertirte en un excelente líder, solo la mentalidad y las relaciones adecuadas.

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El liderazgo se trata de relaciones, no de rango

Sin importar tu puesto, cultivar influencia dentro de una organización empieza por construir relaciones sólidas para resolver problemas. De esta manera, ganarás aliados de forma natural que estarán dispuestos a seguir tu liderazgo. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo.

He descubierto que la influencia más poderosa que puedes ganar surge del autoconocimiento. Por ejemplo, saber cuándo ceder la toma de decisiones a corto plazo para construir una mejor relación a largo plazo. Créeme, tu disposición para ser flexible será recordada en interacciones futuras.

En cuanto a la toma de decisiones, el error más grande que veo cometer a la gente cuando “actúa como líder” es intentar aferrarse a todas las decisiones simplemente porque es la persona con más antigüedad en un proyecto, no porque tenga más conocimiento. No caigas en esta trampa.

Un líder consciente de sí mismo sabe quién en la sala tiene más conocimiento sobre un tema, y le permite hacerse cargo de las decisiones relacionadas. Esto no solo genera mejores resultados en los proyectos, sino que también construye confianza.

Aquí hay algunos consejos más para desarrollar mayor autoconocimiento como líder e impulsar tu influencia:

Admite si no estás preparado para tomar una decisión informada y pide que te aclaren el panorama.

Si te falta experiencia o conocimiento, invita a otros al proceso de toma de decisiones.

Busca contexto y el posible impacto multifuncional antes de tomar una decisión.

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La mejor manera de generar credibilidad con tus colegas y directivos

En lugar de intentar demostrar tu valía al inicio de un proyecto grande, comprométete a aprender. Los primeros 30 días deben dedicarse a entender el panorama general. Reúnete con los involucrados. Haz preguntas para entender sus prioridades, inquietudes y cómo este proyecto impactará a su equipo.

Lo más importante es determinar quién tiene la autoridad final para tomar decisiones, así evitas confusiones y contratiempos. Al terminar estas conversaciones, procuro tener claridad en tres áreas:

Cómo impacta el proyecto a cada departamento.

Quién tiene la autoridad para tomar decisiones.

Dónde existen puntos de alineación y desalineación.

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Qué hacer cuando los roles no están claros en un proyecto multifuncional

Los proyectos multifuncionales rara vez están ordenados y bien definidos desde el principio. Con frecuencia, las responsabilidades se traslapan y la autoridad sobre las decisiones aún no está definida.

En estas situaciones, liderar significa generar claridad. Así es como puedes ganar impulso:

Organiza un taller multifuncional para construir una línea de tiempo compartida con los hitos clave para la conclusión del proyecto. Debe estar presente al menos un representante de cada equipo.

Pide a los participantes del taller que compartan la información con sus respectivos equipos para obtener retroalimentación y la traigan de vuelta al grupo si algo se pasó por alto inicialmente.

Presenta a los directivos la hoja de ruta final del proyecto, destacando todos los hitos clave, para determinar quién tiene la autoridad de decisión en cada uno, la asignación de recursos y establecer una línea de tiempo definitiva.

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Cómo influir en los resultados a través de la colaboración: un caso de estudio

Alguna vez fui responsable de lanzar una marca completamente nueva, con la tarea inicial de desarrollar la descripción de un producto y las instrucciones de uso. Toda esta información tenía que integrarse en el empaque, un proceso que requería una colaboración estrecha con equipos altamente especializados enfocados en los requisitos médicos, legales y regulatorios, ninguno de los cuales me reportaba a mí.

Incluso en la etapa más temprana del proyecto, sabía que cada decisión sobre el empaque terminaría definiendo cómo podría comercializar, educar y comunicarme con los consumidores sobre la marca más adelante. Sin embargo, no tenía autoridad formal sobre los equipos que tomaban esas decisiones, así que esto fue lo que hice:

Primero, abordé un obstáculo que suele pasarse por alto (pero que es sencillo de resolver) y que puede frenar la colaboración: la cercanía física. Estos equipos especializados trabajaban físicamente del otro lado del edificio, así que tomé la decisión de ir a sentarme con ellos durante la mitad de la semana. Incluso si estaba trabajando en algo que no tenía relación con nuestro proyecto, fui intencional en estar presente y disponible.

Conforme avanzaron las semanas, esta decisión hizo que mis compañeros me invitaran de manera casual a conversaciones de pasillo sobre nuestro empaque, simplemente por la cercanía. Esto también me permitió escuchar y aprender de esos equipos sobre cómo trabajaban y qué motivaba sus decisiones.

Al insertarme en su mundo, también tuve la oportunidad de intervenir para explicar nuestras estrategias de marketing y dar un contexto más amplio sobre los consumidores. Al final, esto nos permitió construir en conjunto una recomendación de empaque que cumplía con todos los requisitos médicos, legales y regulatorios, sin dejar de darle al equipo de marketing suficiente margen para promover la marca de manera efectiva.

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La conclusión sobre influencia vs. autoridad

No, tu puesto no determina cuánta influencia puedes tener dentro de una organización. Pero sí debería influir en la forma en que la ganas. Cultivar influencia siempre se reduce al autoconocimiento, ya sea que eso signifique cederle el paso a alguien con menos autoridad, pero más experiencia para generar confianza, o liderar con curiosidad, no con control, cuando eres nuevo en un proyecto. Cuando la gente ve que te tomas el tiempo de entender su perspectiva y de generar alineación, la confianza empieza a formarse de manera natural, y estarán más dispuestos a respaldar tus recomendaciones.