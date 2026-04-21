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Conclusiones Clave El desempeño de los fundadores está impulsado por una energía gestionada, no solo por la personalidad o la ambición pura.

Las terapias celulares pueden mejorar la entrega de oxígeno, la recuperación y la consistencia cognitiva en los emprendedores.

Combatir el “burnout en la sombra” requiere optimización fisiológica diaria, no solo una mejor gestión del tiempo.

Durante años, la idea de ser “sobrehumano” pertenecía a los cómics y a los atletas de élite. Hoy, pertenece a los fundadores.

No porque los emprendedores estén corriendo más rápido o levantando más peso, sino porque los mejores han entendido que la energía sostenida, la claridad mental y la resiliencia física no son rasgos de personalidad. Son resultados biológicos, y pueden diseñarse.

Investigaciones de la Universidad de California en San Francisco confirman que los emprendedores tienen un 50% más de probabilidades de reportar problemas de salud mental que la población general, y una encuesta de 2025 a 127 ejecutivos de startups con sede en California encontró que el 73% estaba experimentando lo que los investigadores ahora llaman “burnout en la sombra”: continúan rindiendo a alto nivel mientras enfrentan fatiga persistente, desapego emocional y un deterioro cognitivo tras bambalinas.

Mientras tanto, el 53% de los emprendedores que experimentaron burnout reportaron una disminución directa en su creatividad e innovación.

El problema no es la ambición. Es la energía. Y un número creciente de profesionales de alto rendimiento lo está resolviendo a nivel celular.

Jason Tebeau, de Da Vinci Medical, desarrolló el Protocolo Sobrehumano, una combinación escalonada de tres terapias respaldadas por evidencia que puede completarse en aproximadamente 15 a 20 minutos. Los tres componentes trabajan en conjunto para apoyar la producción de energía celular, la entrega de oxígeno y la recuperación. La forma en que se secuencian depende de tu configuración. Esto es lo que dice la ciencia sobre cada uno.

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1. PEMF: prepara tus células

La terapia de campos electromagnéticos pulsados (PEMF) utiliza impulsos electromagnéticos de baja frecuencia para favorecer la función celular y la circulación. Una revisión publicada en Frontiers in Sports and Active Living encontró que el PEMF mejora la oxigenación de los tejidos, la microcirculación y la angiogénesis, con un estudio en sujetos diabéticos que reportó un aumento medible en la microcirculación mediante la mejora del flujo sanguíneo capilar. Otro estudio publicado en PMC encontró que el PEMF incrementó la perfusión microvascular y la oxigenación del tejido cerebral a través de la vasodilatación mediada por óxido nítrico, lo que sugiere aplicaciones potenciales mucho más allá de entornos clínicos de recuperación.

Para los fundadores, la implicación práctica es clara: una mejor circulación significa que más oxígeno y nutrientes llegan al cerebro antes de la primera conversación difícil o de la decisión de alto impacto del día.

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2. EWOT: inunda tu sistema con oxígeno

La terapia de ejercicio con oxígeno (EWOT) combina actividad física ligera con oxígeno concentrado, generalmente entre 90% y 95%, frente al 21% presente en el aire ambiente. En un estudio clínico con 46 pacientes, aproximadamente dos tercios experimentaron un aumento en la presión arterial de oxígeno en reposo que se mantuvo durante más de tres meses después de completar la terapia, lo que demuestra mejoras tanto preventivas como terapéuticas en la eficiencia cardiorrespiratoria y cardiovascular. Otro estudio doble ciego mostró una mejora del 17% en el estado energético y de oxigenación de voluntarios sanos tras solo dos semanas de sesiones de 15 minutos, dos veces por semana.

El ángulo cognitivo importa tanto como el físico. El cerebro es el órgano más dependiente del oxígeno en el cuerpo: consume aproximadamente el 20% del oxígeno total, a pesar de representar solo cerca del 2% del peso corporal. Por eso, la “niebla mental” y la fatiga cognitiva suelen ser señales tempranas de una mala microcirculación y de hipoxia sistémica. Los emprendedores que operan principalmente en el ámbito cognitivo están, en la práctica, haciendo funcionar un motor de alto rendimiento con el nivel de suministro de oxígeno que su sistema circulatorio sea capaz de sostener.

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3. Luz roja e infrarroja cercana: recarga tus mitocondrias

Este componente se enfoca en las mitocondrias, las estructuras celulares responsables de producir ATP, la “moneda” energética que impulsa cada decisión, cada salto creativo y cada hora de enfoque sostenido que un fundador invierte. Investigaciones publicadas en PMC encontraron que la fotoestimulación mitocondrial con luz roja e infrarroja cercana incrementa la producción de ATP al activar componentes sensibles a la luz dentro de la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Un estudio en el Journal of Biophotonics confirmó que la fotobiomodulación a 670 nm mejora el potencial de membrana mitocondrial y aumenta la producción de ATP mediante una mayor fosforilación oxidativa, con efectos que se traducen en cambios medibles en la función del sistema nervioso central.

La investigación apunta hacia algo que los fundadores entienden de forma intuitiva: el cuerpo que se recupera más rápido es el que puede rendir durante más tiempo.

El protocolo en la práctica

Lo que hace distintivo al Protocolo Sobrehumano no es un solo componente, sino la combinación. El enfoque de Tebeau integra los tres en una sola sesión y, dependiendo del equipo, el orden puede ajustarse a tu configuración. Algunos practicantes utilizan una cama 360i que permite comenzar con EWOT y luego pasar a PEMF y luz roja dentro de la misma sesión. El hilo conductor es la consistencia: una inversión diaria de 15 a 20 minutos que crea una base fisiológica que la mayoría de los fundadores nunca ha tenido.

Quienes adoptan protocolos matutinos estructurados suelen reportar menos caídas de energía, menor dependencia de la cafeína y una base cognitiva más estable a lo largo del día. Una mejor producción de energía celular, una mayor entrega de oxígeno y una circulación más eficiente significan que el cerebro simplemente tiene más recursos disponibles incluso antes de que empiece la agenda.

El caso de negocio

También hay un argumento financiero. Bajo la Sección 179 del código fiscal de Estados Unidos, ampliada mediante legislación firmada en julio de 2025, las empresas pueden deducir el costo total de equipos que califican en el mismo año en que se adquieren, hasta $2.5 millones de dólares, en lugar de depreciarlos con el tiempo. Para los emprendedores que están construyendo espacios de recuperación en oficina o en casa, esto cambia por completo la lógica de la inversión. Consulta con tu contador, pero el enfoque está cambiando: la infraestructura de rendimiento se está convirtiendo cada vez más en un activo del negocio, no en un lujo personal.

En un mundo donde el 73% de los fundadores se está quemando en silencio mientras sigue cumpliendo sus métricas, la ventaja competitiva puede no venir de trabajar más duro. Puede venir de construir un cuerpo y una mente capaces de resistir la presión y de presentarse más lúcidos, durante más tiempo, que cualquier otra persona en la sala.