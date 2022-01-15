Los 5 mejores administradores de contraseñas para 2022
Haga de la seguridad de las contraseñas una prioridad para su negocio.
Tiene suficiente en su plato como empresario, ¿realmente quiere tener que recordar todas sus contraseñas también? Escribirlas en un cuaderno o notas adhesivas no es exactamente el método más seguro, pero un administrador de contraseñas es una alternativa flexible y segura. Si está buscando un administrador de contraseñas en el mercado en 2022, estos son algunos de los mejores, cada uno a la venta por tiempo limitado.
1. Password Boss Premium: suscripción de por vida (3 dispositivos)
Password Boss tiene una calificación de 4/5 estrellas por PC Mag. Utiliza una única contraseña maestra para almacenar y autocompletar todos sus nombres de usuario y contraseñas para todas sus cuentas en línea. Puede almacenar una cantidad ilimitada de contraseñas y acceder a ellas en todos sus dispositivos. Incluso puede compartir contraseñas si está colaborando.
Obtenga Password Boss Premium por $19.99 (reg. $150), un ahorro del 86 por ciento.
2. Plan individual de Enpass Password Manager: Suscripción de por vida
Este es uno de los administradores de contraseñas mejor revisados de la web. Enpass le brinda acceso a una bóveda digital segura para almacenar y administrar todas sus contraseñas, tarjetas de crédito y otras credenciales importantes. Puede generar contraseñas aleatorias, recibir alertas de seguridad sobre sus cuentas y mucho más. No se pierda esta venta especial en Enpass.
Obtenga Enpass Password Manager por $29.99 (reg. $79), un ahorro del 62 por ciento.
3. Sticky Password Premium: Suscripción de por vida
Sticky Password es ganador del premio Editors’ Choice Award de PC Mag. También es una solución perfecta para administrar contraseñas y completar formularios para todos sus dispositivos. Crea contraseñas seguras y únicas para todas sus cuentas. Y le garantiza un acceso rápido a los campos de autocompletar para iniciar sesión rápidamente y ponerse a trabajar.
Obtenga Sticky Password Premium por $29.99 (reg. $199), un ahorro del 85 por ciento.
4. SplashID Pro: suscripción de por vida
SplashID ha sido nombrado uno de los 6 mejores administradores de contraseñas por CSO Online. Además, SplashID almacena todo, desde contraseñas y registros financieros hasta datos personales y más. Funciona en su teléfono, tableta, computadora de escritorio o navegador. Con él, obtendrá copias de seguridad automáticas y podrá sincronizar sus registros con la nube o WiFi cuando lo desee.
Obtenga SplashID Pro por $39.99 (reg. $199), un ahorro del 79 por ciento.
5. Paquete de suscripción de 2 años de Essential NordVPN y Password Manager
Este paquete comprende dos soluciones de seguridad de élite: NordVPN y NordPass. NordVPN es una de las mejores VPN del mercado, que le permite navegar de forma segura con cifrado de 2048 bits basado en SSL de datos dobles. NordPass le brinda almacenamiento y administración de contraseñas ultra seguras para acceder sin problemas a todas sus cuentas rápidamente.
Obtenga el paquete de suscripción de 2 años de Essential NordVPN y Password Manager por $ 99.99 (reg. $ 406), un ahorro del 75 por ciento.
Los precios están sujetos a cambios.
