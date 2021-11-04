Cómo desarrollar un gran sitio web comercial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Un tercio de todas las empresas en los EE. UU. No tiene un sitio web, según la Administración de Pequeñas Empresas. Si el suyo es uno de ellos, es probable que se esté perdiendo la posibilidad de atraer nuevos clientes, retener a los clientes existentes y hacer crecer su organización. Porque, según Statista, casi uno de cada tres consumidores estadounidenses con acceso a Internet busca negocios locales a diario . Otro 16% busca este tipo de información varias veces a la semana.

Pero, ¿qué se necesita para desarrollar un gran sitio? La respuesta difiere según la empresa individual.

A continuación se presentan algunas consideraciones clave.

Encontrar la plataforma adecuada

Incluso si su empresa nunca ha tenido presencia en línea, lo más probable es que haya oído hablar de WordPress o Shopify. Originalmente con la marca de una plataforma de blogs, la primera, con sede en San Francisco, se ha convertido en una de las opciones más populares para las pequeñas y medianas empresas. Mientras tanto, Shopify, una multinacional con sede en Ottawa, Ontario, famosa por su plataforma de tienda en línea patentada y sus sistemas de punto de venta, ahora acumula casi US $ 3 mil millones en ingresos. Hay muchos otros jugadores en el mercado, y cuál le conviene más depende de varios factores. Comience con lo que necesita lograr un sitio. ¿Está buscando generar consultas o desea realizar ventas en línea … o ambas cosas?

¿Y quién construirá el sitio? Algunas plataformas ofrecen plantillas y opciones de arrastrar y soltar, pero la mayoría las encuentra restrictivas con el tiempo. Tener la opción de una mayor personalización es útil.

Relacionado: 5 cosas a considerar al seleccionar una plataforma de sitio web para su negocio

Otra consideración inicial es que, aunque la mayoría de las empresas emergentes o en crecimiento tienen presupuestos limitados, vale la pena tratar su sitio web como una inversión. Será la primera impresión que la mayoría de los clientes potenciales tendrán de su organización; ese solo hecho es la razón por la que la orientación de desarrolladores web experimentados es valiosa.

Facilitando los pagos

Aproximadamente el 70% de los carritos de compras en línea se abandonan antes de que se complete una compra, según el Instituto Baymard. Para evitar que su empresa se agregue a esta impactante estadística, es importante seleccionar la pasarela de pago y el procesador de pagos más adecuados. Trabajan de la mano y ayudan a que el proceso de pago sea fácil y conveniente para los clientes en línea. Antes de comprometerse con un proveedor, considere si su servicio se integrará perfectamente con el diseño y la funcionalidad de su sitio web y otros sistemas operativos. Compare el costo de las suscripciones y las compras individuales de cada proveedor con los ingresos que probablemente genere su negocio en línea. Las consideraciones adicionales incluyen la seguridad de las transacciones y la prevención del fraude. Los proveedores de buena reputación también serán acreditados para demostrar que cumplen con las regulaciones de protección de datos.

Crea belleza y funcionalidad

El diseño exitoso es más que crear un sitio bonito; se trata de representar su marca en línea y atraer a los clientes potenciales para que interactúen. Las páginas bien diseñadas facilitan a los visitantes encontrar lo que buscan, ya sea información o un producto. También responden sin problemas a cualquier dispositivo que los visitantes estén usando, ya sea un navegador de escritorio, una aplicación, una tableta o un teléfono inteligente. Por supuesto, no todos nacieron con buen ojo para el diseño, por lo que vale la pena obtener apoyo profesional para asegurarse de que su empresa maximice sus oportunidades.

Desarrollar una estrategia de SEO exitosa

Incluso el sitio web más atractivo no puede funcionar si los motores de búsqueda lo pasan por alto. La optimización de motores de búsqueda (SEO) es un esfuerzo continuo vital para mejorar el contenido con el fin de obtener una clasificación más alta en las búsquedas. Sin embargo, no tiene por qué ser un trabajo duro. La construcción de una estrategia exitosa consiste en comprender cómo sus clientes buscan su negocio y crear contenido para responder a sus preguntas y resolver sus problemas. Cada página necesita un punto focal claro que sea fácilmente identificado por personas como Google.

Relacionado: Ayude a su negocio a prosperar en línea con una sólida estrategia de SEO

Cuanto antes comience a optimizar su contenido para los motores de búsqueda, antes comenzará a ver resultados. Tenga en cuenta que una estrategia de SEO exitosa está sujeta a cambios regulares, ya que los motores de búsqueda actualizan regularmente sus algoritmos, con el objetivo de proporcionar resultados cada vez más específicos. Mantenerse actualizado no tiene por qué ser arduo, pero si está demasiado ocupado con otras operaciones del día a día para hacerlo, considere la posibilidad de obtener apoyo profesional.

Centrarse en el marketing de contenidos

Los blogs, artículos y publicaciones en redes sociales brindan oportunidades para que una empresa se conecte con clientes potenciales. Dicho marketing de contenido se trata de crear oportunidades para ser visto en línea, al tiempo que ofrece valor al lector. Esto no tiene por qué ser difícil: como experto en un campo, puede compartir su experiencia en beneficio de una audiencia. Al igual que el SEO, el marketing de contenidos es más fuerte cuando se aplica con regularidad y se utiliza para crear una conexión sólida entre una empresa y sus partes interesadas.

Relacionado: La marca es más que un accesorio: es la base de cualquier negocio

Sin un sitio web, su empresa está perdiendo oportunidades. Sin embargo, uno mal diseñado puede ser casi tan perjudicial como ninguno. Crear éxito en línea comienza con la comprensión de su marca y cómo le gusta a la audiencia interactuar con ella. Con esa información, usted y su diseñador pueden perfeccionar eficazmente el aspecto y la funcionalidad de la presencia web de una organización.