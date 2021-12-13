Un video viral muestra a los trabajadores que no reciben entregas sin propinas, lo que genera un debate: ‘Podemos elegir y elegir’

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Puede ser frustrante pedir comida a un servicio de entrega de comida o una aplicación como Postmates o DoorDash y recibe la temida notificación de que no hay nadie disponible para recoger su pedido y, por lo tanto, debe cancelarse.

Pero a veces esto no significa que no haya nadie trabajando que esté disponible para recoger su comida; puede significar que los mensajeros que trabajan simplemente no quieren hacerlo.

Un nuevo TikTok viral arroja luz sobre lo que sucede cuando un cliente no selecciona la opción de dar propina en un pedido de DoorDash.

El usuario de TikTok “Jhordan the Model” que trabaja para DoorDash publicó un video en el que explica que, dado que los trabajadores de DoorDash son contratistas independientes, no están legalmente obligados a recoger todos los pedidos solicitados.

“Podemos elegir qué pedidos queremos tomar, así que si no nos da propina, no tenemos que aceptar su pedido”, dice. “Cuando no le das propina a tu pedido, simplemente te quedas ahí”.

Jhordan luego se mueve en la pantalla y revela una foto de docenas de bolsas de McDonald’s sentadas en una habitación que están intactas y alineadas, lo que implica que ningún “galán” recogería los pedidos ya que los clientes no dieron propina.

“Hay una sección completa dedicada a las personas que no dan propina y su pedido se queda ahí hasta que un guionista decide que quiere tomar el pedido”, dice ella. “No tiene que dar propina, no está obligado a dar propina, tampoco estamos obligados a aceptar sus pedidos porque somos contratistas independientes”.

Desde entonces, el video ha recibido más de 489,900 visualizaciones y más de 22,000 comentarios, lo que generó un gran debate entre los clientes.

“Los Dashers no son meseras, la dinámica de poder está del lado de los Dashers”, dijo un comentarista. “Estás haciendo una oferta por su tiempo. No están haciendo una oferta para servirte “.

“En un restaurante doy propina DESPUÉS del servicio”, escribió otro. “DoorDash / Ubereats doy propina ANTES porque ellos están usando su gas yo no estoy usando el mío. Estoy pagando para no salir de [casa] “.

Otros, sin embargo, no estaban necesariamente de acuerdo.

“Así que las propinas son obligatorias porque si no doy propina, claramente no obtendré mi comida”, señaló uno. “Puede que no lo estés diciendo. Pero definitivamente lo estás insinuando “.

Otros calificaron el concepto de “infantil” y dijeron que ser contratistas independientes “no es una excusa” para no realizar el servicio en su totalidad.

“Tú eres el jefe. Como contratista independiente, tiene la flexibilidad y la libertad de conducir cuando quiera, donde quiera “, dice DoorDash de sus trabajadores. “Puedes hacerlo a tiempo completo, a tiempo parcial o de vez en cuando, y correr prácticamente a cualquier lugar. Es una gran alternativa al trabajo estacional, temporal y a tiempo parcial “.

Según se informa , DoorDash completó 816 millones de pedidos en 2020 y generó $ 2.89 mil millones en ingresos, con otros 329 millones de pedidos completados en el primer trimestre de este año.

La compañía bajó un 2,44% interanual a partir del lunes por la tarde.