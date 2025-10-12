Netflix lleva el juego al siguiente nivel: así diversifica su estrategia de entretenimiento

Conclusiones Clave Los nuevos videojuegos permiten partidas rápidas, deducción social y competencias clásicas sin necesidad de una consola.

Netflix sigue buscando formas de mantener a sus suscriptores entretenidos, más allá de series y películas. De acuerdo con TechCrunch, la plataforma anunció la llegada de cinco nuevos party games, diseñados para jugar directamente en una pantalla y usando el teléfono como control.

Según Netflix, el objetivo es que jugar sea tan fácil como ver una serie o película. Aunque en el pasado este tipo de iniciativas no tuvo el impacto esperado, la compañía sigue insistiendo en participar en el mundo del gaming y ahora trae una selección de juegos pensados para grupos y amigos.

Los juegos disponibles son los siguientes:

LEGO Party!

Es un título con distintos minijuegos. Cada reto tiene su propio tema, y la meta es conseguir el oro para coronarse como el ganador del juego de fiesta LEGO.

Pictionary: Noche de Juegos

El clásico juego de dibujar y adivinar regresa en versión digital. Los jugadores deberán crear ilustraciones mientras los demás intentan adivinar la palabra.

Boggle Party

Este juego pone a prueba tu agudeza mental y tu velocidad. En una cuadrícula con letras mezcladas, el reto es formar la mayor cantidad de palabras antes de que acabe el tiempo. Se puede jugar solo o con hasta ocho personas.

Tetris Time Warp

Tetris ahora se puede jugar viajando en el tiempo, desde su versión original de 1984 hasta la clásica de Game Boy. La mecánica sigue siendo la misma: organizar las piezas para sumar puntos.

Party Crashers: Fool Your Friends

Un juego de deducción social donde uno de los jugadores es el “intruso” y no sabe lo que hacen los demás. Los otros participantes deben descubrirlo usando pistas sospechosas.

Para empezar a jugar, basta con abrir Netflix, ir a la pestaña “Juegos”, seleccionar el título y usar el teléfono como control. Así, la plataforma elimina complicaciones y facilita el juego, usando dispositivos que la mayoría ya tiene en casa.

Con esta apuesta, Netflix busca ofrecer más opciones de entretenimiento y consolidarse como un espacio completo, donde ver series, películas y jugar con amigos conviven de manera sencilla y directa.

El movimiento también muestra cómo una marca consolidada puede innovar sin reinventar por completo su infraestructura. Al aprovechar la base tecnológica y la presencia global de su plataforma, Netflix transforma el tiempo de ocio en una experiencia participativa, sin depender de consolas ni hardware externo.

