Jeff Besos: el estrés surge de ignorar problemas

El estrés se ha vuelto una constante en nuestra vida. Ya sea por trabajo, compromisos personales o situaciones cotidianas, muchos de nosotros sentimos una tensión que no desaparece.

Esta presión provoca nerviosismo, frustración e incluso furia. Actualmente, la salud mental ocupa un lugar cada vez más importante, y saber gestionar nuestras emociones es clave.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, tiene una perspectiva particular sobre el tema. De acuerdo con Fortune, el empresario comentó que, cuando se trata de estrés, “la gente se equivoca constantemente”.

Para él, este no surge simplemente del trabajo o de la presión externa, sino de no tomar medidas frente a aquello que sí se puede controlar: “El estrés se debe principalmente a que no se toman medidas sobre algo que se puede controlar”.

Para Bezos, el primer paso es reconocer que algo nos está afectando.

“Que algo en particular me está causando estrés, es una señal de alarma para mí”, explicó.

Esta sensación actúa como una alerta del cerebro, indicando que hay un asunto pendiente que necesita ser abordado.

¿Qué hacer cuando algo nos está afectando (y estresando)?

El siguiente paso, según el magnate, es actuar de inmediato: “Creo que en cuanto lo identifico y hago la primera llamada o envío el primer mensaje de correo electrónico, aunque no se resuelva, el mero hecho de abordarlo reduce el estrés que pueda derivarse”.

Lo anterior quiere decir que no hace falta tener la solución completa, basta con empezar a enfrentar el problema.

El consejo central de Bezos es preocuparse solo por aquello que está bajo nuestro control, pues, según su idea, no vale la pena estresarse por situaciones que no se pueden cambiar. Solo los asuntos en los que se puede influir deberían ocupar nuestra atención y energía.

En su reflexión final, Bezos subrayó lo que él considera el verdadero origen del estrés: “En mi opinión, la gente se equivoca constantemente con el estrés. El estrés no viene del trabajo duro, por ejemplo, sabes que puedes estar trabajando increíblemente duro y amarlo”.

“El estrés viene de ignorar cosas que no deberías ignorar”, concluyó.

