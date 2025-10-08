¿Tesla realmente está desarrollando un teléfono? La verdad detrás del rumor

Conclusiones Clave Hasta ahora no existe evidencia oficial de que Tesla o Elon Musk estén desarrollando un teléfono; la información circula únicamente en redes y fuentes no verificadas.

Desde hace varias semanas circula un rumor en redes sociales sobre un supuesto teléfono llamado Tesla Pi, creado por Elon Musk. Las imágenes y detalles sobre este dispositivo han sido compartidos y se ha mencionado que tendría características futuristas como internet satelital, sin necesidad de tarjeta SIM o wifi, y hasta carga solar.

Sin embargo, esta información es falsa.

El origen de este rumor se remonta al 23 de septiembre de 2025, cuando la página de Facebook Trend Fuel publicó una entrada que rápidamente se viralizó.

Usuarios de plataformas como Facebook y TikTok comenzaron a compartirla, y la historia se expandió rápidamente. No obstante, al buscar información, no se encuentra ningún artículo de medios reconocidos que confirme la existencia de un teléfono Tesla.

De hecho, el equipo de verificación Snopes investigó la fuente del rumor y aclaró que no hay evidencia de que Tesla o Elon Musk hayan hecho algún anuncio oficial sobre este dispositivo.

Si un teléfono de Tesla estuviera en desarrollo, la noticia hubiera sido confirmada a través de los canales oficiales de la compañía y de Musk, como sus redes sociales. Pero hasta el 8 de octubre de 2025, esto no ha sucedido.

Smartphone Tesla: un popular rumor

Este no es el primer rumor relacionado con un teléfono de Tesla. Desde 2021, ha habido varias especulaciones sobre un supuesto “teléfono futurista” de la marca. Sin embargo, siempre han quedado en eso: especulaciones sin pruebas concretas.

En cuanto a la realidad, en noviembre de 2024, Elon Musk habló sobre la posibilidad de que Tesla fabricara un teléfono en una entrevista con Joe Rogan. Musk dejó claro que Tesla no estaba interesado en producir un teléfono, a menos que fuera estrictamente necesario.

Hasta el momento, Tesla no ha dado ningún paso hacia la creación de un teléfono, y el rumor sobre el Tesla Pi sigue siendo solo una especulación sin base.

