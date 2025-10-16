Selena Gomez revela que el consejo de una sola frase de Taylor Swift la ayudó a crear una marca valuada en mil millones de dólares
A mediados de 2025, Rare Beauty, la marca de maquillaje de Selena Gomez, fue valuada en $2,700 millones de dólares.
Conclusiones Clave
- Selena Gomez alcanzó el estatus de multimillonaria en septiembre de 2024, en gran parte gracias a su marca de maquillaje, Rare Beauty.
- Ahora le atribuye a su mejor (y también multimillonaria) amiga, Taylor Swift, haberle dado un valioso consejo de negocios.
- Este fue el consejo de una sola frase que Swift le dio a Gomez sobre el mundo empresarial.
Selena Gomez, de 33 años, se convirtió en multimillonaria el año pasado, sobre todo gracias al éxito de su marca de cosméticos, Rare Beauty. A principios de este año, la empresa fue valuada en $2,700 millones de dólares.
Ahora, Gomez le atribuye a su gran amiga Taylor Swift —quien, según Bloomberg, alcanzó el estatus de multimillonaria un año antes, en octubre de 2023— haberle dado un consejo de negocios clave que la ayudó a llegar hasta ahí.
Durante la conferencia Most Powerful Women de Fortune, celebrada el miércoles en Washington D.C., Gomez contó al público que Swift le dijo: “Si eres la persona más inteligente en la sala, estás en la sala equivocada”.
Gomez dijo que este consejo la llevó a asegurarse de rodearse de personas que saben más que ella.
Emma Grede, cofundadora de Skims y directora ejecutiva de Good American, comparte la misma filosofía. En una entrevista previa con Entrepreneur, explicó que su enfoque de liderazgo consiste en “contratar a las mejores personas y no estorbarles en su trabajo”.
“Contrata a la gente adecuada y luego no interfieras”, señaló Grede. “Yo no tengo experiencia negociando contratos cinematográficos, pero contrato a quienes sí la tienen”.
