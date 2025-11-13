¿Quieres estudiar en Europa? Esta beca te podría ayudar a lograrlo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave En una era dominada por la inteligencia artificial, estudiar no ha perdido valor: lo ha multiplicado.



La preparación académica sigue siendo la clave para aprovechar las oportunidades que la tecnología abre en el mundo.

En una nueva iniciativa dirigida a apoyar el talento mexicano, la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP) Business School, en colaboración con la Fundación Mexicana para la Educación (FUNED), abrió una convocatoria para becas dirigidas a jóvenes líderes interesados en cursar programas de maestría de alto impacto en Europa.

De acuerdo con un comunicado, estas becas cubren hasta el 40% del costo de matrícula y buscan ofrecer a los estudiantes mexicanos la posibilidad de acceder a una educación de calidad, sin que las barreras económicas sean un obstáculo.

¿A qué programas puedes acceder por medio de estas becas?

Gracias a esta colaboración entre ambas organizaciones, los estudiantes mexicanos podrán postularse para las siguientes becas:

MBA: cinco plazas con una beca de €15,000.

cinco plazas con una beca de €15,000. MSc en Hospitality & Tourism Management: tres plazas con una beca del 40%.

tres plazas con una beca del 40%. MSc en Real Estate: una plaza con una beca del 40%.

una plaza con una beca del 40%. MSc en Digital Project Management & Consulting: una plaza con una beca del 40%.

Este tipo de becas ofrecen una oportunidad para aquellos que buscan acceder a programas académicos de nivel internacional, en campos tan relevantes como la gestión de negocios, el turismo, el sector inmobiliario y la consultoría digital.

Además, según datos de la escuela europea, los programas cuentan con un alto nivel de empleabilidad, ya que están diseñados para preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para sobresalir en el competitivo mercado global.

Con este tipo de programas, los estudiantes pueden especializarse en áreas como consultoría, emprendimiento, innovación y lujo, lo que les brinda una preparación integral para enfrentar los desafíos del mundo empresarial contemporáneo. Además, tienen la posibilidad de estudiar en campus de ciudades como Madrid, Berlín, Londres, París, Turín y Varsovia.

Estas becas tienen el objetivo de abrir las puertas a una educación internacional que tiene el potencial de transformar la carrera de los estudiantes.

Prepararte hoy es más importante que nunca

Aunque la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el mundo laboral, la educación superior sigue siendo un pilar esencial para el desarrollo profesional. Estudiar no solo amplía las oportunidades, sino que fortalece las habilidades que ninguna máquina puede reemplazar: la creatividad, el criterio y la empatía. Prepararte hoy es más importante que nunca.