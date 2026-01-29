Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Crecer no es lo mismo que construir un negocio sólido. Empezar en pequeño reduce el riesgo, permite validar con menos presión financiera y da margen para ajustar el rumbo antes de asumir estructuras, costos y compromisos difíciles de revertir.



Los equipos reducidos y estructuras ligeras pueden reaccionar más rápido al mercado, experimentar con mayor frecuencia y adaptarse mejor que organizaciones que escalan demasiado pronto.



Las herramientas digitales, la automatización y los modelos de trabajo flexibles permiten lanzar, probar y operar negocios con menos recursos que en el pasado, haciendo que la estrategia de crecimiento gradual sea estratégica.

La cultura de las startups tiene una obsesión con el tamaño. Los emprendedores hablan sin cesar sobre crecer, contratar rápido y despedir aún más rápido, alcanzar altísimas valoraciones y obtener grandes cantidades de capital de riesgo. Lo pequeño se asocia con el fracaso, o al menos con la falta de ambición. Después de todo, ¿por qué alguien apuntaría a lo pequeño cuando podría ir por lo grande?

La verdad es que hay muchas ventajas de comenzar de forma pequeña. No digo que tus ambiciones deban ser modestas o que no debas planear crecer, pero lanzar una startup no tiene que significar dejar tu empleo, conseguir millones de dólares en capital de riesgo y contratar a cientos de empleados de la noche a la mañana. De hecho, no recomendaría hacerlo así. Aquí te explico cómo lo pequeño puede jugar a tu favor.

Comenzando con un proyecto paralelo

A todos les encanta imaginar el momento en el que renuncian a su empleo, caminando fuera de su cubículo por última vez de forma cinematográfica, cruzando el umbral simbólico de empleado a fundador de una startup. Pero la realidad es que hoy en día muchos negocios empiezan como proyectos paralelos. Los datos muestran que el 44% de los nuevos emprendedores en Estados Unidos lanzaron sus empresas mientras trabajaban de tiempo completo o parcial, frente al 27% en 2022.

Hay una razón para la popularidad de este enfoque: funciona. Lo sé de primera mano, pues lancé mi empresa, Jotform, como un proyecto que desarrollé mientras trabajaba de tiempo completo en una compañía de medios. Es cierto que este enfoque significa que no podrás dedicarle toda tu atención a tu negocio, al menos no al principio. Pero conservar tu empleo tiene una gran ventaja: no tienes que preocuparte por cómo pagar las cuentas ni por la velocidad a la que quemas tu efectivo. Tienes un salario que te da una pista infinita para hacer despegar tu sueño. También te permite conocerte como fundador y poner a prueba tu producto o idea antes de lanzarte al vacío.

La pequeñez equivale a agilidad y resiliencia

Si alguna vez has elegido personajes en un videojuego, sabes que lo más grande no siempre es lo mejor: claro, más masa suele significar más fuerza, pero eso no te garantiza una victoria. Ser más pequeño significa mayor agilidad, una respuesta más rápida y la capacidad de superar a los oponentes con velocidad y precisión. En muchos escenarios, ser más pequeño permite tener reflejos más rápidos, aprovechar espacios reducidos y el elemento sorpresa: cualidades que pueden voltear la situación a tu favor cuando la fuerza bruta no es suficiente.

Expandirse demasiado rápido no solo desvía tu atención de tu negocio principal, sino que añade capas de carga que pueden volverse peso muerto cuando necesitas cambiar de dirección.

Lo mismo ocurre con un negocio. Mientras más pequeño eres, más fácil es pivotar o reaccionar rápidamente ante las demandas del mercado. También es más fácil ser innovador, lo que significa que puedes probar un nuevo producto o servicio con relativamente bajo riesgo.

No necesitas una gran cantidad de empleados, ni mucho menos una enorme oficina o millones en capital, para tener una startup exitosa. Me llevó mucho tiempo contratar a mi primer empleado, y solo lo hice cuando mi negocio había crecido lo suficiente como para que no contratar fuera un obstáculo. Expandirse demasiado rápido no solo desvía tu atención de tu negocio principal, sino que añade capas de carga que pueden volverse peso muerto cuando necesitas cambiar de dirección.

Menos presión

Un enfoque que se está volviendo popular hoy en día es crear un producto que genere ingresos pasivos —frecuentemente solo unos pocos miles de dólares— y luego seguir adelante con otros productos. La idea es tener varios proyectos en marcha a la vez, con la esperanza de que uno de ellos sea el que logre escalar.

Este concepto me gusta por varias razones, y una de las principales es que tu primera idea puede no ser la mejor. Trabajar en varios productos te permite adquirir experiencia valiosa sin poner todos tus huevos en una sola canasta. Tener la experiencia de desarrollar y lanzar un producto antes de que encuentres el éxito definitivo ciertamente hará que el camino por delante sea más fácil.

También puede suceder que una vez que comiences, el producto del que estabas tan seguro al principio ya no te funcione. Aunque siempre habrá días en los que te asalten las dudas o te sientas desmotivado con el rumbo que has tomado, también es cierto que a veces tu entusiasmo por un proyecto en particular simplemente se desvanece.

Este fue el caso de un usuario en Indie Hacker, quien compartió que se dio cuenta de que el proyecto en el que estaba trabajando lo agotaba. Poco después, un mensaje de un amigo le inspiró a explorar una nueva idea que le parecía fresca y en la que todavía podía aprovechar el trabajo anterior. “Este tipo de idea la habría descartado por ser demasiado pequeña, tonta o poco interesante, pero me sentí realmente motivado sabiendo que era algo que podía lograr”, escribió. A veces, no se trata de la idea más llamativa o la que se ve mejor en el papel, sino de la que realmente te entusiasma.

Todos conocen la frase “lo grande es mejor”, pero no siempre es el caso. Ser pequeño reduce significativamente tu riesgo de fracaso, te facilita pivotar y te permite trabajar en varios proyectos a la vez. En otras palabras, en teoría lo grande puede ser mejor, pero lo pequeño es sostenible.