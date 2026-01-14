Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Has vuelto al trabajo en el nuevo año, y LinkedIn hace lo que mejor sabe hacer. Tu feed está lleno de signos de exclamación y optimismo reciclado: “¡Vamos con todo!” “¡Nuevo año, vamos!” “El mejor año hasta ahora.”

Mira, el optimismo importa. La emoción puede ser combustible. El impulso es real. Para muchas personas, un nuevo año realmente se siente como una hoja en blanco llena de oportunidades.

Pero hay otro lado de este momento que rara vez aparece en tu muro. Por cada persona que se siente llena de energía con el cambio de calendario, hay otra que siente un nudo en el estómago. Para ellos, enero no significa renovación, sino que la rueda empieza a girar de nuevo. Y eso puede ser pesado.

Esta es la razón

Primero, las vacaciones suelen ser una pausa desesperadamente necesaria después de 11.5 meses de ajetreo sin parar. Unas semanas de ritmo más lento, tiempo en familia o simplemente no estar en la rutina puede sentirse como oxígeno. El problema es que un descanso corto rara vez alcanza para reiniciar por completo un sistema agotado. Cuando las vacaciones terminan, lo que espera al otro lado no es alivio, sino otros 11.5 meses al mismo ritmo. Para quienes viven con depresión, ansiedad u otros desafíos de salud mental, esa realidad puede sentirse abrumadora y provocar un malestar serio.

Segundo, enero es la temporada de propósitos. En teoría, los propósitos son para mejorar uno mismo. En la práctica, muchas veces se convierten en presión. “Enero sin alcohol”, nuevos planes de ejercicio, cambios radicales de productividad: estas metas suelen plantearse con buenas intenciones, pero son difíciles de mantener. Y cuando no se cumplen (o se llega a febrero con un panorama muy distinto), esa sensación de fracaso puede ir minando silenciosamente la salud mental.

Tercero, las vacaciones interrumpen la rutina — y esa interrupción suele ser saludable. Alejarse del trabajo, flexibilizar horarios y romper patrones puede brindar un reinicio necesario. Pero volver a la rutina puede ser abrumador. Retomar el ritmo obliga a confrontar la idea de que este ciclo podría repetirse indefinidamente. Cuando el año que viene se siente como un bucle eterno e ininterrumpido sin una línea de meta clara, la motivación puede dar paso al temor.

Cuarto, está el clima. En gran parte de Estados Unidos, enero y febrero traen temperaturas más frías y menos horas de luz. Noviembre y diciembre presentan condiciones similares, pero se suavizan con las luces navideñas, reuniones y el espíritu festivo.

Enero y febrero no ofrecen ese amortiguador. Tengo la suerte de vivir en Colorado, donde incluso en invierno hay abundante luz solar. No era así cuando vivía en el Medio Oeste, donde el cielo gris, la nieve sucia y las pocas opciones al aire libre eran la norma. El trastorno afectivo estacional es real, y sin mecanismos de afrontamiento puede ser peligroso.

Por último, está el dinero. Las vacaciones son una temporada de gasto — y, siendo honestos, muchas veces de irresponsabilidad fiscal. Enero es cuando esas decisiones aparecen en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Las facturas son más altas, los servicios cuestan más, y hay que reabastecer despensas, comestibles y bares en casa. En resumen, todos los cheques, metafóricos y literales, que firmaste en diciembre comienzan a cobrarse. Según la American Psychological Association, la presión financiera es la principal causa de estrés en adultos. Tras las vacaciones, ese estrés puede sentirse amplificado.

Esta lista no es exhaustiva. Cada persona carga con sus propios desafíos individuales — algunos visibles, muchos no. Pero el punto es el mismo: el comienzo de un nuevo año no es energizante para todos.

Entonces, ¿cuál es la lección?

Primero, dejemos de asumir que todos a nuestro alrededor están igual de entusiasmados como nosotros. Para muchas personas, enero no se siente como un triunfo, sino como formarse para otro maratón, sabiendo que al final habrá otro esperando. Esto no significa que debas dejar de publicar actualizaciones optimistas o celebrar los nuevos comienzos. Simplemente implica ser consciente de que tu entusiasmo puede no ser compartido por todos.

Segundo, si estás teniendo dificultades, prioriza tu salud mental de maneras simples y prácticas. No soy un profesional de la salud mental, pero vivo con depresión y nunca me he sentido particularmente emocionado por el Año Nuevo. Con el tiempo, he desarrollado estrategias de afrontamiento que me funcionan:

No trato el nuevo año como un momento de reinvención total. Algunas cosas funcionan y deben mantenerse. Otras necesitan ajustes. Los cambios radicales de estilo de vida suelen ser solo una receta para la decepción.

Algunas cosas funcionan y deben mantenerse. Otras necesitan ajustes. Los cambios radicales de estilo de vida suelen ser solo una receta para la decepción. Priorizo la actividad física. No existe un sustituto real. Es la única parte de mi día en la que mi atención está completamente en lo que hago — no en el trabajo, no en el estrés, no en el ruido.

No existe un sustituto real. Es la única parte de mi día en la que mi atención está completamente en lo que hago — no en el trabajo, no en el estrés, no en el ruido. Trato de ser amable conmigo mismo. Si necesito tiempo libre, lo tomo.

Si necesito tiempo libre, lo tomo. Divido el año en segmentos más pequeños. Me encanta el Día de San Patricio, así que mi primera meta es simplemente llegar del 1 de enero al 17 de marzo. Luego va del Día de San Patricio al Día de los Caídos, del Día de los Caídos al 4 de julio, y así sucesivamente. Horizontes más pequeños hacen que el camino sea manejable.

Me encanta el Día de San Patricio, así que mi primera meta es simplemente llegar del 1 de enero al 17 de marzo. Luego va del Día de San Patricio al Día de los Caídos, del Día de los Caídos al 4 de julio, y así sucesivamente. Horizontes más pequeños hacen que el camino sea manejable. Lo más importante: pido ayuda. Ya sea un recurso profesional o simplemente contarle a alguien de confianza lo que está pasando, pedir ayuda puede ser el paso más difícil — y el más importante.

El Año Nuevo puede traer optimismo y oportunidades. Para muchas personas, así es. Pero para otras, el fin de las vacaciones marca el tramo más difícil del calendario. Todos podemos hacerlo un poco mejor reconociendo esa realidad y actuando con comprensión, paciencia y amabilidad.