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Conclusiones Clave La estimulación bilateral es algo que ya haces de forma natural. Sucede cuando el cerebro activa los hemisferios izquierdo y derecho en un ritmo alternado.

Bajo presión sostenida, el sistema límbico se sobreactiva. No puede distinguir entre amenazas físicas y desafíos cotidianos. Por eso el convencional consejo de “relájate” suele fallar.

Gestionar el estrés y resolver el estrés no son lo mismo. Respirar profundamente o reprimirlo funciona a corto plazo, pero sigues cargándolo. La estimulación bilateral permite que esa activación se procese en el sistema de la forma en que el cerebro está diseñado para hacerlo.

Hace unos meses, estaba sentado con un fundador que acababa de salir de una llamada que había salido mal. Además, estaba en medio de un problema de flujo de efectivo que llevaba semanas pesándole en el pecho, de esos en los que cada conversación se siente más cargada de lo que debería. No se estaba desmoronando. Estaba haciendo lo que hacen los fundadores: aparecer, tomar decisiones, sostenerlo todo. Pero había algo fuera de lugar. Como un hombre que ha estado apretando la mandíbula durante tanto tiempo que ya había olvidado que no es normal.

Le pedí que hiciera algo extraño. Tenemos muy buena relación y confía en mí, así que me lanzó una mirada de “¿y ahora qué me vas a pedir?…” pero accedió. Le pedí que cruzara los brazos sobre el pecho y empezara a dar pequeños golpecitos, mano izquierda y luego derecha, alternando lentamente. Sin ejercicios de respiración, sin journaling, sin una larga reflexión. Solo un ritmo constante de izquierda a derecha mientras se quedaba con lo que estaba sintiendo.

A los 90 segundos, algo cambió. Sus hombros bajaron unos cinco centímetros. Su respiración se volvió más lenta. Levantó la mirada y dijo que se sentía como él mismo otra vez, casi sorprendido de que hubiera pasado tan rápido.

He visto esto suceder suficientes veces como para que todavía me sorprenda. Yo mismo he observado cómo mi ritmo cardíaco baja en tiempo real en mi smartwatch usando esta misma técnica después de una situación difícil. La velocidad es la parte que la gente no espera.

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Entender la estimulación bilateral

Lo que hace que la estimulación bilateral valga la pena entender no es que sea algo nuevo. Es que ya la estás usando… y lo has hecho desde que eras niño.

Cuando caminas de un lado a otro durante una llamada difícil, eso es estimulación bilateral. Cuando sales a correr después de un día brutal y regresas con la mente más clara, eso también. Un padre que se mece de un lado a otro para calmar a un bebé, alguien que camina mientras habla para resolver un problema que no puede pensar sentado, o quien tamborilea los dedos sobre el escritorio mientras reflexiona. Incluso leer, cuando tus ojos se mueven de izquierda a derecha sobre una línea de texto. Todo implica que el cerebro active los hemisferios izquierdo y derecho en un ritmo alternado. Tu cuerpo resolvió esto mucho antes de que la neurociencia tuviera palabras para explicarlo.

Entender por qué funciona es donde empieza a volverse realmente útil.

El sistema límbico es la parte del cerebro que decide si estás a salvo. Bajo presión sostenida, se sobreactiva. No es una falla: es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El problema es que no puede distinguir entre una amenaza física real y una conversación complicada con un inversionista.

Responde a un problema de flujo de efectivo no resuelto con la misma urgencia con la que reaccionaría ante un peligro real, manteniéndote en alerta, escaneando todo y sin poder relajarte. Por eso decirte “relájate” casi nunca funciona. Tu corteza prefrontal puede dar todas las instrucciones que quiera; el sistema límbico, en ese estado, tiene otras prioridades.

La estimulación bilateral ayuda a reducir esa activación. Investigaciones publicadas en el Journal of Neuroscience encontraron que la estimulación bilateral basada en movimientos oculares produce una desactivación medible de la amígdala, la estructura cerebral central en la respuesta al peligro, incluso en personas sanas.

Otro estudio, en Frontiers in Integrative Neuroscience, encontró que la estimulación rítmica bilateral genera cambios rápidos hacia la dominancia parasimpática, con reducciones en la frecuencia cardíaca y aumentos en la variabilidad del ritmo cardíaco que aparecen con rapidez durante las sesiones, a veces incluso antes de que las personas reporten sentirse diferentes.

Un estudio de 2024 publicado en PMC encontró que la estimulación bilateral favorece lo que los investigadores llaman regulación cortical “de arriba hacia abajo”: la capacidad del cerebro para gestionar la activación emocional en lugar de ser arrastrado por ella.

El mecanismo no es complicado. La activación alternada de izquierda a derecha le da al cerebro lo que necesita para procesar e integrar lo que sigue activo. Ambos hemisferios empiezan a comunicarse mejor. La señal de amenaza se atenúa. No porque la hayas forzado, sino porque el sistema pudo terminar algo que ya había empezado.

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Gestionar el estrés vs. resolver el estrés

Esta distinción es donde la mayoría de los consejos tradicionales sobre el estrés fallan. Hay una diferencia real entre gestionar un estado de estrés y resolverlo de verdad. Gestionar significa respirar para sobrellevarlo, reprimirlo o distraerte hasta que se disipe. Eso funciona a corto plazo. Pero sigues cargándolo. Y el estrés acumulado, con el tiempo, pesa.

Con los años, empieza a disfrazarse de rasgos de personalidad: el fundador que repasa cada conversación una y otra vez, el líder que no logra desconectarse por más que lo intente, el emprendedor que permanece ligeramente tenso incluso cuando ya no hay nada que resolver.

Lo que veo con más frecuencia al trabajar con personas de alto rendimiento no es falta de resiliencia. Es un acumulado de activación que lleva años sin procesarse. Han seguido adelante porque eso es lo que los llevó hasta ahí, y el sistema nervioso simplemente se quedó con todo.

La caminata después de una llamada brutal no está “despejando tu mente” en un sentido abstracto; está completando un proceso neurológico. La carrera que te hace sentir humano otra vez no solo está liberando energía; está moviendo esa activación a través del sistema de la forma en que el cerebro está diseñado para hacerlo.

Cuando entiendes lo que está pasando, cambian varias cosas. Dejas de ver la necesidad de moverte cuando estás estresado como una debilidad. Te das cuenta de que quedarte quieto intentando pensar con claridad en un estado saturado suele ser la opción más lenta. Y puedes empezar a hacerlo de forma intencional: una caminata entre conversaciones de alto impacto, la técnica de golpeteo con brazos cruzados que usó el fundador, cualquier cosa que haga que ambos hemisferios trabajen en ritmo. No necesitas un entorno clínico. Necesitas entender qué estás haciendo y por qué funciona.

Tu cerebro no está fallando cuando no logra calmarse después de un periodo difícil. Está esperando terminar algo. Y ha tenido las herramientas para hacerlo desde la primera vez que alguien te sostuvo en brazos y empezó a mecerte. Simplemente no sabías que eso era lo que estaba pasando.