Tu audiencia pasa menos tiempo en línea — aun así puedes alcanzarla

La desintoxicación digital, el gran encierro: desconectarse se está volviendo algo común. Construí un negocio de $100 millones de dólares con marketing tangible y aquí te digo cómo puede llegarle a tus prospectos en cualquier lugar.

La desintoxicación digital es tendencia este año. Pero, ¿qué significa exactamente? Para quienes no están familiarizados, una desintoxicación digital es un periodo de tiempo en el que las personas reducen de manera consciente —o eliminan por completo— el uso de sus dispositivos digitales y plataformas en línea.

No es tan sorprendente: millones de personas dicen sentirse abrumadas digitalmente. Recientemente Pinterest reportó que las búsquedas de “digital detox vision board” han aumentado un 273% y las de “digital detox ideas” un 72%. Otro estudio proyecta que el mercado de aplicaciones de desintoxicación digital alcanzará alrededor de $19,440 millones de dólares para 2032, frente a apenas $390 millones en 2023.

Cada vez más personas buscan formas de estar lejos de las pantallas y disfrutar de nuevas experiencias IRL (in real life, es decir, en la vida real).

Pero ¿qué significa esta tendencia para el marketing digital y cómo afectará a tu negocio? Si has estado enfocando tu estrategia principalmente en línea, probablemente ya notaste que los costos aumentan mientras que los retornos disminuyen.

Si aún no lo has hecho, llegó el momento de empezar a diseñar tácticas en el mundo real.

He hecho crecer mi empresa, PostcardMania, hasta alcanzar $119 millones de dólares en ingresos anuales gracias a un equilibrio cuidadoso entre el marketing online y offline. Estos son mis mejores consejos para aumentar prospectos e ingresos usando esta estrategia.

Invierte en el canal de marketing menos molesto — que además tiene una tasa de respuesta 800% mayor

En lo que respecta a las comunicaciones de marketing, los estudios muestran que la gente percibe ciertos canales como más molestos que otros. De hecho, el correo electrónico y los mensajes de texto resultan los más irritantes cuando los consumidores reciben mensajes en exceso. De acuerdo con otro estudio un 46% declaró que recibe demasiados correos electrónicos, mientras que el correo directo es el canal menos abrumador.

El correo directo es un canal de marketing subestimado y poco utilizado. No solo es menos molesto e invasivo, sino que muchos compradores afirman confiar más en el correo físico que en los anuncios digitales. Una encuesta reveló que el 76% de las personas calificó el correo directo como confiable, mientras que los anuncios emergentes en línea fueron considerados los menos confiables con apenas un 25%.

Quizás lo más importante es que las investigaciones encontraron que el correo directo tiene una tasa de respuesta de hasta el 9%, en comparación con menos del 1% del correo electrónico — una diferencia del 800%.

Existen dos formas de incorporar el correo directo en tu estrategia de marketing: envíos masivos para generación de leads o envíos automatizados por activadores para dar seguimiento a leads.

Con los envíos masivos para generación de leads, obtendrás opciones de segmentación más precisas que en cualquier plataforma digital. Mientras Google y Meta eliminan opciones de segmentación por temas de privacidad, en el correo directo aún encontrarás un abanico de posibilidades: valor de las viviendas, edades de los hijos en el hogar, año en que se construyó la casa, puntajes de crédito y mucho más.

Gracias a esta segmentación altamente específica y a una credibilidad ya establecida, el correo directo ofrece un ROI impresionante en cientos de industrias. Descubrimos que, el año pasado, cada lead generado por correo directo gastó en promedio 500% más que los leads digitales.

La segunda y más reciente forma en la que las marcas están incorporando el correo directo es a través de envíos automatizados basados en activadores que hacen seguimiento a prospectos y clientes en diferentes etapas del ciclo de compra. Con estos envíos, solo pagas por cada pieza enviada según se active — la clave está en diseñar las automatizaciones adecuadas.

Los activadores pueden ser muy poderosos y las opciones son casi infinitas: por ejemplo, cuando un visitante anónimo abandona tu sitio web sin convertir, o alguien deja su carrito de compras. Ambos recibirían automáticamente un correo físico uno o dos días después. También pueden aplicarse a clientes que no realizan un nuevo pedido en cierto tiempo, o para presentar a nuevos prospectos a su representante de cuenta con una tarjeta de presentación física.

Algunas opciones de activación incluso combinan datos en tiempo real con tu campaña para dirigirse a nuevos residentes en tu área de servicio, o a los vecinos de un trabajo que tu empresa acaba de completar.

En la mayoría de los casos, cualquier escenario que imagines puede programarse y ejecutarse de forma automática, tan fácilmente como la automatización de correos electrónicos. La verdadera diferencia está en los resultados que puedes esperar: hasta nueve veces más efectivos que el email marketing.

Crea eventos presenciales para generar más ingresos y lealtad a la marca

Como indica el Pinterest Summer Trend Report, la gente está buscando experiencias nuevas y atractivas en la vida real, no en línea. ¿Cuándo fue la última vez que tu empresa se conectó en persona con prospectos y clientes?

En mi compañía lanzamos en 2014 un evento interno para clientes, el Small Business Owners’ Growth Summit. Ha resultado ser un gran éxito y se agota en cada edición. Desde entonces lo hemos mantenido dos veces al año porque fomenta relaciones a largo plazo con nosotros.

Las estadísticas lo respaldan: alrededor del 85% de los clientes se muestran más inclinados a comprar un producto o servicio después de asistir a un evento presencial.

Pregúntate: ¿cuál es la mejor manera en que mi empresa puede conectar de manera presencial con prospectos y clientes? Ya sea en tus propias oficinas, como hacemos en PostcardMania, o en la comunidad a través de un evento local, estas interacciones cara a cara probablemente harán una gran diferencia en tus ingresos a largo plazo.

Integra el marketing online y offline para no quedarte atrás frente a la competencia

Si ya estás utilizando correo directo o estás considerando incorporarlo en tu estrategia de marketing, asegúrate de integrarlo con anuncios digitales coordinados para obtener mejores resultados. Para maximizar el impacto, tus prospectos deberían ver anuncios consistentes en Facebook, Instagram, Google, YouTube, Gmail y televisión por streaming durante tu campaña de correo directo.

Más del 91% de los mercadólogos coinciden en que integrar correo directo con canales digitales tiene un impacto positivo en el desempeño de las campañas. Y los consumidores están de acuerdo: el 60% afirmó que es muy probable que respondan a una promoción cuando la ven a través de múltiples canales.

El factor más importante para integrar con éxito tus campañas online y offline es la cohesión. Necesitas que los elementos de marca, el mensaje y las promociones sean consistentes en cada anuncio, en tus páginas de destino y en tu sitio web. De esta forma, resulta más fácil para las personas asociar cada anuncio con tu negocio: la idea es que todas esas impresiones publicitarias “sumen” en una sola campaña multicanal que genere prospectos y nuevos clientes.

Uno de mis clientes lanzó una campaña de marketing integrada con anuncios digitales en Facebook, Instagram y Google, al mismo tiempo que enviaba postales. Como resultado, generó $120,000 dólares adicionales en ingresos. Sus anuncios digitales coincidían con las postales, de modo que los prospectos podían reconocer el mensaje de inmediato.

A pesar de estas tendencias cambiantes, tu marketing nunca debe detenerse. Mantén la consistencia y llegarás al final del año con más ingresos de los que anticipabas.