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Conclusiones Clave La verdadera influencia surge de una observación aguda, no solo de un discurso convincente.

El perfilado ético basado en el comportamiento y las señales no verbales puede aumentar significativamente el éxito en las negociaciones.

Mejorar las habilidades de observación resulta clave para que los líderes alineen su comunicación e interactúen de manera más efectiva con los demás.

Esto es lo que la mayoría de las personas pasa por alto: la influencia no se trata solo de lo que dices. Se trata de lo que ves, notas y recuerdas. Los profesionales más influyentes que he observado —y he tenido la fortuna de trabajar con muchos de ellos— no solo hablan; estudian. Se fijan en los pequeños detalles de las personas: qué las entusiasma, qué las frustra, cómo reaccionan bajo presión e incluso lo que publican en línea.

Observar no es acechar. Es prestar atención con intención. Carol Kinsey Goman escribió que los líderes que están atentos a las señales no verbales, las microexpresiones y los patrones sutiles de comportamiento obtienen una ventaja medible en influencia y negociación. En pocas palabras, si sabes cómo piensa y reacciona alguien, puedes comunicarte de una manera que conecte con esa persona — y eso aumenta de forma drástica tus probabilidades de éxito.

Por qué la observación importa

Imagina a dos personas entrando a la misma reunión. Una llega con suposiciones, apresurándose a presentar sus ideas. La otra llega habiendo observado y comprendido los estados de ánimo, las prioridades y los estilos de comunicación de los participantes. ¿Quién crees que tiene la ventaja? No se trata solo de talento o intelecto; se trata de preparación a través de la observación.

Observar a alguien no es solo mirar; es registrar mentalmente patrones, identificar preferencias y anticipar reacciones. Esto puede hacerse en interacciones casuales, intercambios de correos electrónicos o incluso al observar lo que alguien publica en sus redes.

Las investigaciones muestran que las competencias emocionales y sociales —que incluyen la capacidad de leer señales sociales y entender los entornos interpersonales— están positivamente vinculadas con el compromiso y la efectividad en las relaciones dentro de las organizaciones.

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Perfilar sin invadir

Dejemos algo claro: la observación ética es clave. No se trata de entrometerse en asuntos privados, sino de notar comportamientos y patrones que las personas revelan de forma natural.

Por ejemplo, Anna parece ser más receptiva a correos detallados los martes que los viernes. Mark responde más rápido y de manera más positiva a resúmenes breves con viñetas que a textos largos. Las publicaciones de un cliente en LinkedIn sugieren que valora más la innovación y los resultados que los procesos.

Estos no son secretos; son señales observables públicamente. Cuando las utilizas con criterio, no estás manipulando — estás alineando tu comunicación con sus tendencias naturales.

Un estudio sobre la efectividad del liderazgo refuerza este principio: los líderes que adaptan su estilo de comunicación a las señales conductuales de su audiencia logran mayor engagement y una alineación más rápida. Esto es exactamente lo que hacen los negociadores más exitosos: encuadran sus mensajes de manera que coincidan con la psicología del receptor.

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Ejemplos de perfilado en acción

Aquí tienes un escenario que demuestra el poder de la observación. Una gerente de proyecto tenía dificultades para conseguir la aprobación de un cliente senior. Las reuniones eran formales, pero poco productivas. Al observar las señales del cliente —lenguaje corporal, tono y canales de comunicación preferidos— se dio cuenta de que respondía mejor a dashboards visuales que a informes largos.

Ajustó su enfoque: preparó un resumen visual conciso, programó la reunión en un momento en que el cliente solía estar más alerta y adoptó un estilo de lenguaje similar al suyo. ¿El resultado de la siguiente reunión? Alineación total y acuerdo en las prioridades.

Las conclusiones no surgieron solo de la intuición, sino de una observación y un perfilado cuidadosos.

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Cómo desarrollar tus habilidades de observación

Empieza por detectar patrones en lugar de reaccionar a comportamientos aislados. Las personas suelen tener hábitos predecibles, rutinas sutiles y formas consistentes de responder que revelan sus preferencias, prioridades y estilo de toma de decisiones. Estos patrones son las “migajas” que te permiten anticipar cómo es probable que se comporten en futuras interacciones.

Después, registra lo que observas. Toma notas mentales sobre interacciones, reacciones, tiempos y el contexto en el que aparecen ciertos comportamientos. Con el tiempo, estas observaciones construyen un rico mapa mental sobre las tendencias de una persona, dándote claridad sobre cómo comunicarte de forma más efectiva con ella.

Trata la observación como un experimento. Pon a prueba pequeñas hipótesis: si crees que alguien prefiere correos concisos en lugar de textos largos, envía uno y observa la reacción. ¿Respondió rápido? ¿Generó más interacción? La observación es iterativa: cada interacción alimenta la siguiente, afinando tu comprensión y tu enfoque.

Respeta siempre los límites. Utiliza solo información que sea naturalmente observable y esté disponible en el ámbito público o profesional. Nunca invadas la privacidad ni te apoyes en datos ocultos. La observación ética y la influencia construyen confianza a largo plazo, y la confianza es la base de cualquier relación significativa, ya sea en liderazgo, negociación o colaboración cotidiana.

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La observación y la influencia van de la mano

Esta es la sutileza que la mayoría pasa por alto: la influencia tiene menos que ver con imponer tus ideas y más con generar alineación. Cuando has observado y perfilado cuidadosamente a alguien, obtienes la capacidad de elegir el momento en que será más receptivo, encuadrar tus mensajes en un lenguaje y estilo al que responde de forma natural, y presentar tus ideas en un formato que conecte con sus preferencias. Todo esto hace mucho más probable que tus propuestas sean comprendidas, aceptadas y llevadas a la acción.

Es casi como sintonizar una radio. Si estás fuera de frecuencia, el mensaje se distorsiona. Cuando estás alineado, la conversación fluye de manera natural y las personas toman decisiones más rápido y con mayor confianza.

Conclusión

La influencia es una combinación de preparación, observación y alineación. Los líderes más efectivos no solo son persuasivos; son conscientes. Conocen las señales, hábitos y comportamientos de sus colegas y clientes, y utilizan ese entendimiento de manera ética para construir conversaciones productivas.