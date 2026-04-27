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Conclusiones Clave Mantenerte fiel a tus valores y principios puede conducir a un mayor éxito a largo plazo, incluso si eso significa alejarte de posibles asociaciones.

Definir tus valores y visión desde el inicio resulta crucial para mantener la dirección y tomar decisiones alineadas a medida que tu empresa crece.

Fundar una empresa en solitario puede ser un camino desafiante pero gratificante, cuestionando la idea de que los cofundadores son necesarios para el éxito de una startup.

En un reciente viaje de trabajo, sin poder dormir, estaba cambiando de canal cuando me topé con Late Night with Seth Meyers, que esa noche estaba entrevistando al antiguo conductor del programa, el legendario Conan O’Brien. Como fan del comediante, me detuve justo a tiempo para escucharlo compartir con Meyers la filosofía que lo ha llevado a lo largo de su increíblemente larga y exitosa carrera:

“Hay una gran orquesta, hay mucho ruido y yo solo estoy golpeando mi triángulo. ¿Alguien siquiera puede escucharme?”, dice O’Brien. “Esto suena loco, es como una idea budista. Pero si te mantienes fiel a lo que crees y lo haces con propósito, eventualmente, solo escucharán el triángulo.”

Al oírlo hablar, de inmediato me transporté a los primeros días de iniciar mi empresa, Jotform.

Ahora estoy orgulloso de ser un fundador en solitario, pero no siempre fue así. De hecho, durante años había planeado empezar un negocio con un amigo cercano. Él tenía diez años más que yo, más experiencia, y habíamos hablado interminablemente sobre lanzar una empresa juntos. Teníamos un acuerdo verbal: socios 50/50. Sin egos — solo confianza mutua y un sueño compartido.

Pero cuando finalmente llegó el momento de dar el salto, todo cambió. Me dijo que alguien le había aconsejado quedarse con el 51%. Esa persona siempre necesitaba estar “a cargo”. No era una sugerencia, era un ultimátum.

Ni siquiera lo dudé. Me alejé.

Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado como emprendedor. Pero también fue la mejor. Esta es la razón.

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El poder de mantener tus principios

Alejarme de esa sociedad fue duro — no solo como emprendedor, sino como persona. No era simplemente una ruptura de negocios; era el desmoronamiento de una visión compartida, años en construcción. De repente estaba solo, sin un socio en quien apoyarme y sin nadie con quien compartir el peso de lo que estaba a punto de construir.

La sabiduría convencional sostiene que los cofundadores son necesarios para la supervivencia de una startup. Fundar una empresa en solitario es un “voto de desconfianza”, escribió el científico de la computación y emprendedor Paul Graham en 2006. “Probablemente significa que el fundador no pudo convencer a ninguno de sus amigos para que iniciara la empresa con él”, dijo. “Eso es bastante alarmante, porque sus amigos son quienes mejor lo conocen.”

Uf. En realidad, nunca pensé que ese consejo tuviera mucho peso, y con el auge de la automatización y la inteligencia artificial (IA), creo firmemente que cada vez se necesita menos un cofundador. Aun así, la realidad es que las startups ponen a prueba tu determinación de 1,000 maneras pequeñas, y los límites que estableces en esos primeros días se convierten en tu base. Si esa base está agrietada, la presión solo lo empeorará.

Esa decisión también me enseñó algo esencial: Mantener tus principios no siempre se siente como una victoria en el momento. De hecho, muchas veces parece una pérdida de oportunidades, de impulso y de conexión. Pero con el tiempo, el costo de comprometer lo que realmente quieres es mucho mayor.

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Identifica tus valores desde el inicio

La ruptura de la sociedad no fue el único desacuerdo que tuve con mi cofundador. Tampoco coincidíamos en la dirección que la empresa debía tomar. Durante la planificación de nuestro negocio, se hizo evidente que habíamos desarrollado visiones diferentes: él quería hacer consultoría para otras empresas; yo quería construir algo nuevo. Su visión no me entusiasmaba, y la mía no lo entusiasmaba a él. Eventualmente, uno de nosotros habría tenido que hacer compromisos que no le gustaban.

Así que, aunque me sentí deprimido por la disolución de nuestro plan, también experimenté un alivio. Cuando estás empezando una empresa, hay múltiples fuerzas que amenazan con descarrilar tu visión. Por eso es tan útil definir tus valores desde un principio — los no negociables que forman la base de tu negocio y tu motivación para construirlo. Me gusta el consejo de la coach profesional Irina Cozma, quien escribe en Harvard Business Review que clarificar tus valores requiere tanto esfuerzo consciente como tiempo.

“Dependiendo de tu camino, tus valores pueden mantenerse constantes a lo largo del tiempo o pueden cambiar según nuevos eventos e información”, escribió Cozma. Haz una revisión contigo mismo cada año para asegurarte de que lo que antes era importante para ti, todavía lo sea. Si no lo es, no tengas miedo de reevaluarlo.

Conocer mis valores me ha guiado en algunos de los desafíos más confusos, como cómo crecer, cuándo contratar y qué productos desarrollar. Me han mantenido enfocado y alejado de la atracción de inversiones externas u oportunidades que, al final, no habrían servido a la empresa. Separarme de mi cofundador me dio la oportunidad de establecer qué era importante desde el principio, y se convirtió en el plano para construir la empresa que tengo hoy.

Cuando sabes lo que representas, tomar decisiones se vuelve mucho más fácil. Puede que todavía estés golpeando tu triángulo en una orquesta ruidosa — pero lo haces con claridad, propósito y la confianza de que, eventualmente, tu sonido logrará hacerse escuchar.

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