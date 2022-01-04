McDonald’s criticado por un tribunal italiano por intento de construcción en un sitio histórico

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Parece que los italianos, de hecho, no lo están amando.

Los tribunales italianos han prohibido oficialmente a McDonald’s construir una nueva ubicación en lo que alguna vez fue el sitio de las Termas de Caracalla en la antigua Roma.

La cadena de comida rápida ha estado planeando construir el restaurante, que se esperaba que tuviera un tamaño de alrededor de 8,600 pies cuadrados, incluido un carril para autos y un estacionamiento masivo, durante varios años.

Los tribunales fallaron en contra de la construcción por motivos de “protección del patrimonio cultural” y también dijeron que los funcionarios del gobierno italiano tienen permiso para bloquear “proyectos de desarrollo futuro” en, en o cerca de otros sitios históricos.

Los Baños, que existieron durante los años 212 al 216 bajo el emperador Caracalla, presentaban una decoración elaborada y torpe y recibían hasta 8.000 visitantes en un día promedio, según Art Newspaper .

Esta no es la primera vez que un proyecto de McDonald’s ha sido bloqueado por tales motivos en Italia.

En 2016 , a la cadena se le prohibió construir un McDonald’s en posiblemente la atracción turística más famosa de Florencia, Italia: la Piazza del Duomo.

“Como siempre, y en este caso, McDonald’s cumplió con todas las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales. McDonald’s tiene 54 restaurantes en Roma y 2.500 empleados, como prueba de la relación positiva a largo plazo entre nuestra empresa y la ciudad “, dijo la empresa en un comunicado tras el fallo. “Es por eso que continuaremos invirtiendo en esta área”.

La compañía tiene actualmente 630 ubicaciones en Italia, según Reuters .

McDonald’s subió un 27,98% interanual a partir del martes por la tarde, gracias a un aumento en las ventas de autoservicio y comida para llevar en medio de la pandemia.