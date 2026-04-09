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Conclusiones Clave La clave en esta era de la IA ya no está en usar el modelo más grande, sino en aplicar el modelo indicado para resolver un problema específico.

Durante los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha estado dominada por una premisa casi incuestionable: mientras más grande el modelo, mejor. Bajo esta lógica, la industria tecnológica se embarcó en una carrera por construir LLMs (Large Language Models, o modelos de lenguaje de gran tamaño)cada vez más robustos, con decenas o cientos de miles de millones de parámetros, capaces de ejecutar múltiples tareas con un nivel sorprendente de generalización.

Sin embargo, como suele ocurrir con los ciclos tecnológicos, la eficiencia terminó imponiéndose sobre la escala.

El punto de inflexión no llegó con un anuncio espectacular, sino con una serie de decisiones estratégicas dentro de las empresas. A partir del tercer trimestre de 2025, comenzó a observarse una migración sostenida hacia arquitecturas híbridas, donde los modelos generalistas dejaron de ser el centro del sistema.

Para 2026, la conversación en torno a la inteligencia artificial ya no gira únicamente en torno a capacidades máximas, sino a eficiencia operativa y retorno de inversión, una tendencia señalada por firmas como Deloitte.



En este nuevo contexto emergen los Small Language Models, o SLMs, como una respuesta lógica a las limitaciones del enfoque anterior. A diferencia de los LLMs, diseñados para abarcar múltiples tareas, los SLMs están entrenados para resolver problemas específicos dentro de un dominio concreto. Esta especialización no solo mejora el desempeño en casos de uso particulares, también redefine la forma en la que se construyen soluciones tecnológicas.

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El cambio es especialmente visible en industrias donde la precisión es crítica. En finanzas, los SLMs están siendo utilizados para análisis de riesgo y cumplimiento regulatorio. En salud, para procesar expedientes clínicos con mayor control contextual. En el ámbito legal, para revisión contractual y documental. En el sector público, para automatizar procesos administrativos. En todos estos escenarios, la ventaja no proviene de la versatilidad, sino de la profundidad.

Pero más allá del desempeño, el factor decisivo es el económico.

El costo de operar modelos de gran escala se ha convertido en una barrera tangible. Diversos análisis técnicos muestran que servir un modelo de aproximadamente7,000millones de parámetros puede ser entre diez y 30 veces más barato que operar modelos de 70,000 a 175,000 millones, con reducciones de costos de inferencia de hasta 75%.

Este diferencial tiene implicaciones directas en la viabilidad de negocio. Las empresas que hoy despliegan soluciones basadas en modelos como GPT-5 enfrentan costos mensuales que pueden oscilar entre $50,000 y $100,000 dólares incluso en escenarios moderados.

En ese contexto, la adopción de SLMs deja de ser una decisión técnica para convertirse en una necesidad financiera.

El lanzamiento de DeepSeek en enero de 2026 contribuyó a consolidar esta transición. Aunque la tendencia ya venía gestándose desde 2024, su irrupción aceleró la adopción de arquitecturas fragmentadas, donde múltiples modelos especializados coexisten y se complementan.

Este nuevo paradigma implica abandonar la idea de un modelo único capaz de resolverlo todo. En su lugar, las organizaciones comienzan a diseñar sistemas compuestos, donde distintos modelos cumplen funciones específicas como clasificación, extracción de datos, generación de texto, mientras que los LLMs quedan reservados para tareas más complejas o como capa de orquestación.

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Las implicaciones para los emprendedores son profundas

En la primera ola de la IA generativa, muchas startups construyeron sus productos sobre APIs generalistas, priorizando velocidad de salida al mercado. Si bien esta estrategia permitió validar ideas rápidamente, también generó dependencias estructurales y costos difíciles de sostener en el largo plazo.

La emergencia de los SLMs abre un nuevo espacio competitivo. Por un lado, permite una verdadera verticalización, donde la ventaja no radica en usar IA, sino en aplicarla mejor que nadie en un problema específico. Por otro, introduce una disciplina económica que favorece modelos de negocio más eficientes desde su origen. Finalmente, ofrece la posibilidad de recuperar control sobre el stack tecnológico, reduciendo la dependencia de proveedores externos.

En este sentido, hablar del “fin de la IA genérica” no implica la desaparición de los LLMs. Su relevancia se mantiene, especialmente en tareas abiertas o de alta complejidad. Lo que cambia es su rol dentro del ecosistema.

La inteligencia artificial deja de ser monolítica para convertirse en modular.

En esa transición, la ventaja ya no pertenece a quien tiene el modelo más grande, sino a quien entiende mejor el problema que busca resolver.

Los SLMs no representan simplemente una alternativa más eficiente.

Representan, en muchos casos, la arquitectura sobre la cual se construirá la próxima generación de empresas.