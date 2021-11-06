La demanda de talento tecnológico obliga a los líderes de TI a ajustar las estrategias de contratación

Los líderes en tecnología de la información dicen que están aumentando los paquetes salariales y ofreciendo arreglos de trabajo flexibles para profundizar el grupo de empleados potenciales.

En la primera mitad de 2021, el mercado laboral de TI en los Estados Unidos ganó una media de 13.000 puestos por mes. Pasó de un promedio de 5,000 a 8,000 empleos por mes antes, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Además, las publicaciones en el sitio de búsqueda de empleo Indeed.com aumentaron un 39 por ciento desde febrero de 2020 hasta fines de agosto de 2021. Según el Departamento de Trabajo de EE. UU., El número de puestos vacantes superó los 8,7 millones de estadounidenses que estaban desempleados y buscaban para trabajar cuando el pico de la variante Delta comenzó en julio.

Un mercado cada vez más competitivo

Los líderes de la industria de la tecnología de la información dicen que ofrecen opciones de trabajo flexibles, que incluyen una combinación de trabajo en el lugar y remoto para atraer y retener a los trabajadores. Según algunas estimaciones, el salario medio de los trabajadores de TI aumentará de $ 94,600 por año en enero a $ 97,000.

El CIO del fabricante de computadoras Lenovo Group Ltd. Arthur Hu dice que el mercado de talentos es muy competitivo y está creciendo más, dada la creciente necesidad de negocios digitales y modelos de transformación digital. Es difícil encontrar candidatos calificados para puestos como gerentes de productos técnicos debido a la creciente demanda de estos profesionales en el mercado. Los CIO como el Sr. Hu dicen que buscan personas “no tradicionales” que pueden provenir de fuera del sector, la ubicación o el tema convencional de la empresa.

Dar un gran valor al talento

Rob Alexander es el CIO de Capital One Financial Corp. Valora mucho el talento y planea contratar a más de 3.000 tecnólogos para fin de año. La empresa está aprovechando su cambio a la nube pública de Amazon.com y Amazon Web Services como una ventaja para los reclutas. Permite a los desarrolladores concentrarse en desarrollar y entregar rápidamente nuevas aplicaciones y servicios utilizando herramientas de software de vanguardia. La directora de informática de Pure Storage Inc., Cathleen Southwick, dice que es difícil encontrar candidatos calificados, especialmente ingenieros de software, en los Estados Unidos e internacionalmente. Las empresas de Silicon Valley están compitiendo por los mejores talentos tecnológicos, incluido el negocio con sede en Mountain View, California. Pure Storage tiene como objetivo atraer trabajadores potenciales al proporcionar un estilo de trabajo flexible caso por caso y paquetes de pago competitivos.

Beneficios de trabajar con empresas de desarrollo de software nearshore

Las empresas estadounidenses tienen mucho que ganar trabajando con empresas de desarrollo de software nearshore. Por un lado, pueden ahorrar mucho tiempo y dinero porque el costo de subcontratar a estas empresas es significativamente menor que en otros países.

Además, obtienen un trabajo de mayor calidad porque los desarrolladores en estos países son más capacitados y eficientes. También obtienen beneficios adicionales, como tiempos de respuesta más rápidos, flexibilidad y acceso a habilidades que no están disponibles en los mercados de EE. UU.

La escasez de talento tecnológico ha sido una fuerza impulsora importante detrás de este cambio en las prácticas de contratación. Al principio, las empresas podían encontrar tecnólogos mirando a los colegios y universidades a través de entrevistas y redes sociales. Ahora, la escasez está obligando a los líderes de TI a encontrar formas más creativas de contratar, incluidas la consultoría, la contratación y la subcontratación.

