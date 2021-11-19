Envíe un mensaje de texto a su camino hacia un mayor éxito en el campo de la atención médica

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Desde que se envió el primer mensaje de texto hace 29 años en 1992 , los mensajes de texto se han vuelto intercambiables con la vida diaria. Es la actividad más popular entre los usuarios de teléfonos inteligentes y no se ralentizará pronto.

No hay duda de que los mensajes de texto han cambiado radicalmente la forma en que nos comunicamos y han agregado nuevas posibilidades para que las prácticas de atención médica se conecten con sus pacientes.

Entonces, ¿por qué se han retrasado las prácticas cuando se trata de implementar mensajes de texto comerciales?

A medida que las expectativas de los pacientes y la competencia crecen a un ritmo alarmante, es necesario preparar su consulta para el futuro. Con una tasa de apertura del 99% y un tiempo de respuesta promedio de 90 segundos, enviar mensajes de texto es lo más cercano a una victoria garantizada.

La innovación es el nombre del juego. Y aquellos que puedan adaptarse a la era digital se beneficiarán significativamente a largo plazo.

Afortunadamente, enviar mensajes de texto hace que el crecimiento de la práctica sea más fácil que nunca.

Relacionado: 7 empresas que reinventan campos ‘antiguos’ con nueva tecnología

El teléfono de sus pacientes es un lugar privilegiado

La persona promedio revisa su teléfono 150 veces al día . La pantalla del teléfono de su paciente puede considerarse la propiedad inmobiliaria más valiosa del mundo.

Si piensa en un teléfono celular como una ventana al mundo de su paciente, queda claro por qué enviar mensajes de texto es crucial para los médicos de hoy. Los pacientes se han obsesionado con la gratificación instantánea. Lo anhelan. Lo esperan.

Según una encuesta realizada por The American Chiropractor, 9 de cada 10 pacientes prefieren enviar mensajes de texto a sus médicos, incluidos los mayores de 60 años. Sin embargo, la mayoría de los consultorios quiroprácticos siguen llamando o enviando correos electrónicos como primera línea de comunicación.

Los pacientes deben ponerse en contacto con sus médicos. Necesitan programar y gestionar citas, saber qué esperar, hacer preguntas sobre tratamientos, etc. Lo que es más importante, deben ponerse en contacto con sus médicos sobre la marcha.

Sus manos están llenas de niños, mascotas, tareas domésticas, comestibles y trabajo. Enviar mensajes de texto les permite mantenerse al tanto de la comunicación sin dejar literalmente caer la pelota.

Cuando facilita la comunicación, fortalece la relación médico-paciente y aumenta la satisfacción del paciente mejor que otros canales como el correo electrónico, las llamadas telefónicas o las redes sociales.

Enviar mensajes de texto no solo es la solución para mantenerse en contacto con los pacientes; también es una herramienta de marketing eficaz.

El Dr. Lyle Koca de la Clínica Quiropráctica Koca en Omaha es un médico que comenzó a enviar mensajes de texto a los pacientes usando su número comercial y ahora recibe más de 2,000 visitas de pacientes por semana. También aumentó su tasa de presentación del 85% al 94%.

Si sus pacientes envían mensajes de texto todos los días, ¿qué le impide enviarles mensajes de texto? Abra la línea de comunicación que sus pacientes desean y necesitan.

Relacionado: Cinco consejos para un mejor marketing de mensajes de texto

Aprovechar las campañas de texto automatizadas para crear una experiencia extraordinaria

Esto puede resultar sorprendente, pero las tácticas de marketing que funcionaron para las oficinas de atención médica en años anteriores ya no son suficientes para deleitar y retener a los pacientes en el mundo digital. Tienes que crear una experiencia de paciente notable.

Crear una experiencia extraordinaria para el paciente se reduce a dos factores básicos: conveniencia y personalización. Los pacientes quieren enviar mensajes de texto y quieren sentirse especiales.

¿Cómo haces eso? Comuníquese con sus pacientes en el momento adecuado, con el mensaje adecuado, en un dispositivo que todos estén usando. En piloto automático.

Con las campañas de texto automatizadas, puede llegar a sus pacientes en cada momento clave del viaje del paciente sin perder el ritmo. A medida que su negocio crece, ninguna cantidad de notas y hojas de cálculo puede ayudarlo a llegar a todos los pacientes en cada punto de contacto clave.

Puede enviar mensajes de texto de bienvenida a nuevos pacientes, recordatorios de citas, mensajes de texto de cumpleaños, mensajes de reactivación y más. Un mensaje personalizado, diseñado solo para ellos, con solo presionar un interruptor.

La Dra. Carolyn Griffin, propietaria y quiropráctica del Back To Health Chiropractic Center, luchó con la retención de pacientes. En menos de 10 minutos, configuró una campaña de reactivación automática y recibió 19 reactivaciones al enviar un mensaje de texto automático.

Facilitar la comunicación con el paciente ahora, lo prepara para el éxito en el futuro. El 70% de las personas que reciben mensajes personalizados de una empresa tienen más probabilidades de recomendar esa empresa a un amigo o familiar.

No hagas las cosas más complicadas de lo necesario. Aproveche los mensajes de texto automatizados para mejorar la comunicación con el paciente y deleitar a sus pacientes. Un texto en el momento oportuno con un mensaje personalizado crea una experiencia extraordinaria. Es tan simple como eso.

Relacionado: 3 tácticas que las pequeñas empresas pueden usar para reducir las ausencias

Vuelve a lo que importa

Un texto recorre un largo camino en el viaje del paciente. Los mensajes de texto son la solución para atraer nuevos pacientes, aumentar la participación de los pacientes y el crecimiento de la práctica escalable sin tener que pasar horas y horas tratando de llegar a las personas individualmente por teléfono, correo electrónico y otras formas de comunicación obsoletas.

El uso de esta herramienta esencial le devolverá al consultorio el tiempo y la energía para concentrarse en lo más importante: la atención al paciente.