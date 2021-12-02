Twitter tiene una nueva política de fotos y videos, y la gente está confundida

Twitter se encuentra en un período de cambios monumentales, con el fundador Jack Dorsey renunciando como CEO y ex CTO Parag Agrawal tomando su lugar . Pero estos cambios parecen ir más allá del liderazgo. El martes, la plataforma de redes sociales anunció que decidió ampliar su política de información privada .

Según esta política, los particulares pueden solicitar la eliminación de fotografías o videos que los muestren sin su consentimiento.

A partir de hoy, no permitiremos el intercambio de medios privados, como imágenes o videos de personas privadas sin su consentimiento. La política también prohíbe la publicación de información privada de las personas, ya que amenaza o incentiva a otros a hacerlo. https://t.co/7EXvXdwegG – Twitter Safety (@TwitterSafety) 30 de noviembre de 2021

En el hilo de Twitter, la plataforma escribió que la política estaba destinada a “frenar el uso indebido de los medios de comunicación para acosar, intimidar y revelar las identidades de individuos privados, lo que impacta de manera desproporcionada a mujeres, activistas, disidentes y miembros de comunidades minoritarias”.

Twitter también recordó a los usuarios que el contexto es importante y que su política incluirá excepciones para “permitir informes sólidos sobre eventos de interés periodístico” y “conversaciones de interés público”. Sin embargo, varias personas tuitearon su confusión sobre dónde se encuentran estas excepciones.

Esta política es asombrosamente vaga, mal redactada y muy abierta al abuso. Su grupo de moderadores no tiene, de manera realista, suficiente conocimiento local para realizar las evaluaciones requeridas. ¿Qué estás pensando aquí? – Andrew Livingston (@andylivingston) 30 de noviembre de 2021

Entonces, si tomo una foto de un punto de referencia y hay algunas personas en ella, ¿la publicación violaría esta política? O si comparto un video como el del asesinato de George Floyd, ¿necesitaría el consentimiento de todos en ese video? Porque ese video es la razón por la que hubo justicia. – Bertski (@NYIslandGuy) 30 de noviembre de 2021

Hola @TwitterSafety, ya que la mayoría de los memes y gifs involucran imágenes de personas privadas que no han dado su permiso para usar su foto / video para ese propósito, ¿los memes / gifs ahora están prohibidos en su plataforma según esta política? No tengo el permiso de este particular. pic.twitter.com/nRjxgNBMdQ – Russ Andes (@russish) 30 de noviembre de 2021

Twitter mencionó que considerará si la imagen está disponible públicamente o si está siendo cubierta por periodistas al tomar sus decisiones.