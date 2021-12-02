Twitter tiene una nueva política de fotos y videos, y la gente está confundida

La plataforma escribió que la política estaba destinada a “frenar el uso indebido de los medios”.

Por Chloe Arrojado editado por Jessica Thomas Dic 02, 2021
KIRILL KUDRYAVTSEV | Getty Images

Twitter se encuentra en un período de cambios monumentales, con el fundador Jack Dorsey renunciando como CEO y ex CTO Parag Agrawal tomando su lugar . Pero estos cambios parecen ir más allá del liderazgo. El martes, la plataforma de redes sociales anunció que decidió ampliar su política de información privada .

Según esta política, los particulares pueden solicitar la eliminación de fotografías o videos que los muestren sin su consentimiento.

En el hilo de Twitter, la plataforma escribió que la política estaba destinada a “frenar el uso indebido de los medios de comunicación para acosar, intimidar y revelar las identidades de individuos privados, lo que impacta de manera desproporcionada a mujeres, activistas, disidentes y miembros de comunidades minoritarias”.

Twitter también recordó a los usuarios que el contexto es importante y que su política incluirá excepciones para “permitir informes sólidos sobre eventos de interés periodístico” y “conversaciones de interés público”. Sin embargo, varias personas tuitearon su confusión sobre dónde se encuentran estas excepciones.

Twitter mencionó que considerará si la imagen está disponible públicamente o si está siendo cubierta por periodistas al tomar sus decisiones.

