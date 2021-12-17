Se le dijo a un conductor de Amazon que la despedirían si no continuaba entregando paquetes a pesar de las advertencias de tornado: informe

Aproximadamente 80 minutos antes de que un tornado destruyera un almacén de Amazon en Edwardsville, Illinois, el 10 de diciembre, un conductor de reparto y su supervisor intercambiaron una serie de mensajes de texto que capturan una situación caótica y cada vez más peligrosa, informa Bloomberg .

“La radio está sonando”, escribió el conductor en un texto revisado por el medio. “Sigue entregando”, ordenó el supervisor. “No podemos simplemente llamar a la gente para recibir una advertencia a menos que Amazon nos lo indique”.

Cuando el conductor le sugirió que regresara a la base por su propia seguridad, el supervisor amenazó su empleo, diciendo: “Si decide regresar con sus paquetes, se considerará que rechaza su ruta, lo que finalmente terminará con no tener un trabajo viene mañana por la mañana. Las sirenas son sólo una advertencia “.

Relacionado: Amazon acusado de reportar muy poco casos de Covid contratados en el trabajo

Una persona familiarizada con la situación dijo que los mensajes de texto entre la conductora y su supervisor son auténticos. Según esta misma persona, el conductor estaba a unas 30 millas de un grupo de instalaciones de Amazon en Edwardsville en el momento del intercambio y tenía su base en una estación de entrega al otro lado de la carretera desde el almacén que finalmente fue destruido por el tornado.

Se confirmó la muerte de seis trabajadores de Amazon después de que el tornado azotó las instalaciones de Edwardsville, arrancando su techo y derribando sus muros de concreto de 11 pulgadas de espesor. Los trabajadores que se refugiaron en una zona segura designada sobrevivieron, mientras que los que quedaron atrapados al otro lado del edificio perdieron la vida. La tragedia ha alimentado el debate sobre el presunto mal manejo de situaciones peligrosas por parte del gigante tecnológico en el pasado, pero la compañía sostiene que siguió los protocolos de seguridad estándar.

“Esta era una situación en desarrollo en una amplia área geográfica y, desafortunadamente, el despachador del socio de servicio de entrega no siguió la práctica de seguridad estándar”, dijo la portavoz de Amazon, Kelly Nantel, en un comunicado a Bloomberg . Según Nantel, el despachador debería haber indicado al conductor que buscara refugio después de que el conductor informó haber escuchado las sirenas de tornado, y durante el intercambio de mensajes de texto, “el equipo local de Amazon se aseguraba de que cada socio de servicio de entrega hubiera indicado a sus conductores que se refugiaran en su lugar o buscaran refugio y les aconsejó que dejaran de entregar por la noche … Bajo ninguna circunstancia el despachador debería haber amenazado el empleo del conductor, y estamos investigando todos los detalles de este incidente y tomaremos las medidas necesarias “.

Relacionado: Interrupciones de Amazon que afectan a miles de clientes en Netflix, Slack

Amazon no ha respondido a Entrepreneur ‘s solicitud de comentarios adicionales en este momento .