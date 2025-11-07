Pinterest estrena asistente con IA para personalizar búsquedas y compras

Conclusiones Clave La plataforma combina inteligencia artificial y preferencias individuales para ofrecer recomendaciones visuales personalizadas.

Pinterest presentó una nueva función que busca cambiar la forma en que las personas descubren ideas y compran en línea. Se trata de Pinterest Assistant, una herramienta basada en inteligencia artificial (IA) que actúa como una guía personal dentro de la plataforma.

A diferencia de las búsquedas tradicionales, esta herramienta está diseñada para ayudar a los usuarios a elegir prendas, accesorios o artículos para el hogar de acuerdo con su propio gusto. Por ejemplo, puede recomendar un conjunto para una cita o sugerir qué tipo de ropa de cama combina mejor con la temporada.

Pinterest Assistant: Un asistente de IA incrustado en la red social

El sistema aprende de la actividad de cada persona en Pinterest: los Pines guardados, los tableros creados y los collages que reflejan su estilo. Con esa información, la IA propone ideas visuales ajustadas a los intereses y preferencias de cada perfil.

Además, Pinterest Assistant permite usar voz o texto en las búsquedas. Si el usuario toca el ícono del micrófono y describe lo que busca, el asistente mostrará resultados acompañados de respuestas audibles y visuales, generadas con base en su historial de gustos.

En pos de un vínculo con la comunidad más joven

El director ejecutivo de Pinterest, Bill Ready, comentó que esta función busca reforzar el vínculo entre la plataforma y su comunidad más joven.

“La gente, especialmente la Generación Z, dice que la magia de Pinterest radica en que ‘simplemente me entiende’, ya sea para encontrar el atuendo perfecto o descubrir su estilo único”, señaló.

Pinterest destacó que el asistente está construido sobre un modelo de lenguaje visual, diferente a los sistemas que dependen del texto. Esto permite que las recomendaciones se enfoquen en lo estético y en las combinaciones que definen la identidad visual de cada usuario.

La empresa explicó que la IA ofrece sugerencias proactivas basadas en lo que detecta como relevante o atractivo para cada persona. Es decir, el sistema puede anticipar gustos o necesidades sin que el usuario las exprese directamente.

“Con Pinterest Assistant, potenciamos esa magia aprovechando la IA para ayudar a nuestros usuarios a descubrir y comprar como si estuvieran acompañados por la persona que mejor los conoce”, expresó la compañía.