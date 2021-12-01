Elon Musk escribe que la crisis de producción de SpaceX significa una posible quiebra: “Necesitamos todas las manos a la obra para recuperarnos de lo que es, francamente, un desastre”.

El viernes pasado, el CEO de SpaceX, Elon Musk, envió un correo electrónico a los empleados , compartiendo la noticia de que la producción de los motores Raptor de la compañía está en mucho peor estado de lo que parecía unas semanas antes. Continúa instando a los empleados a regresar a su sede en Hawthorne, Cali. Para el fin de semana de Acción de Gracias, escribir SpaceX necesita “todas las manos a la obra para recuperarse de lo que es, francamente, un desastre”.

“Desafortunadamente, la crisis de producción de Raptor es mucho peor de lo que parecía hace unas semanas”, escribió Musk. “A medida que profundizamos en los problemas que siguieron a la salida de la alta gerencia anterior, desafortunadamente resultaron ser mucho más severos de lo que se informó. No hay forma de endulzar esto”.

El Raptor es un motor crítico destinado a algunos de los proyectos más grandes de SpaceX. Está previsto que los motores se utilicen en Starship, el cohete de SpaceX que lanzará carga y personas en misiones a la luna y Marte. Starship también está configurado para transportar satélites más grandes y más capaces en la iniciativa Starlink de SpaceX.

“Las consecuencias para SpaceX si no podemos hacer suficientes Raptors confiables es que no podemos volar Starship, lo que significa que no podemos volar Starlink Satellite V2 (Falcon no tiene el volumen * ni * la masa para orbitar necesaria para el satélite V2). El satélite V1 por sí solo es financieramente débil, mientras que el V2 es fuerte “, escribió Musk.

El CEO recurrió a Twitter para responder a la noticia de la crisis de producción de Raptor y tuiteó que una recesión severa pone en riesgo a la empresa.

La magnitud del programa Starship no es muy apreciada. Está diseñado para extender la vida a Marte (y la luna), lo que requiere ~ 1000 veces más carga útil para orbitar que todos los cohetes terrestres actuales combinados. – Elon Musk (@elonmusk) 30 de noviembre de 2021

Musk terminó su correo electrónico diciéndoles a los empleados que si SpaceX no puede lograr una tasa de vuelo de Starship de al menos una vez cada dos semanas el próximo año, la compañía enfrenta un “riesgo real de quiebra”.

