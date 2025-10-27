Adiós a Twitter.com: X acelera la migración total a X.com en solo dos semanas

Conclusiones Clave La medida marca un cambio histórico en la identidad de la plataforma.

La red social X confirmó que el dominio twitter.com dejará de funcionar el próximo 10 de noviembre de 2025. La medida implica un cambio que obligará a millones de usuarios y servicios a adaptar sus sistemas en un plazo de apenas dos semanas.

El anuncio se realizó el domingo a través de la cuenta oficial de seguridad de X, donde la empresa advirtió que todos los usuarios que utilicen claves de seguridad físicas o passkeys deberán volver a registrar estos dispositivos antes de la fecha límite. De lo contrario, perderán el acceso a sus cuentas.

Una migración que obliga al cambio

Inicialmente, el mensaje generó confusión entre la comunidad técnica y especialistas en ciberseguridad, quienes interpretaron la advertencia como una posible brecha o riesgo de seguridad. Sin embargo, según el portal 9to5Mac, la compañía aclaró horas más tarde que no existe ninguna amenaza.

El cambio responde a un proceso de migración: las claves actuales están vinculadas al dominio twitter.com y necesitan asociarse con x.com para completar la eliminación del antiguo dominio de sus servidores.

¿Qué cuentas se verán afectadas por este proceso?

El proceso afectará únicamente a los métodos de verificación basados en Yubikeys y passkeys, dejando fuera a quienes usan aplicaciones de autenticación tradicionales o códigos SMS.

Aun así, miles de servicios, desarrolladores y empresas utilizan desde hace años el dominio twitter.com para tareas de autenticación OAuth, integraciones de API o redirecciones automáticas.

Poco tiempo, complicaciones y enlaces rotos

Con tan solo dos semanas de margen, los equipos técnicos deberán actualizar manualmente sus sistemas para evitar fallos en los accesos o vínculos rotos. Especialistas advierten que la medida podría causar interrupciones temporales en plataformas que dependan de Twitter para el inicio de sesión o la difusión de contenido automatizado.

El sistema automático de X ya ha empezado a generar complicaciones. La red social reemplaza de forma automática cualquier mención a “twitter.com” por “x.com” dentro de las publicaciones, lo que ha provocado que incluso las cuentas oficiales publiquen enlaces rotos.

El dominio twitter.com ha estado activo desde 2006 y durante casi dos décadas se convirtió en uno de los más integrados del ecosistema digital global. Su infraestructura está presente en innumerables sitios web que permiten compartir contenido o iniciar sesión con redes sociales. En condiciones normales, una modificación de tal magnitud requeriría meses de planificación y comunicación anticipada. Con la desaparición de twitter.com, la X finalmente marca el fin de una era.