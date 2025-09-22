¿Está en camino el primer iPhone plegable?

Mientras las redes se inundan con reacciones sobre el nuevo iPhone 17, los expertos y analistas ya tienen su mirada puesta en el próximo movimiento de Apple.

Conclusiones Clave Con su modelo ultradelgado, Apple habría superado importantes retos de ingeniería que le permitirán concretar su smartphone plegable.

Si bien la nueva serie de smartphones de la compañía ha recibido comentarios bastante positivos que destacan, sobre todo, la notable mejora en la batería de los modelos “Pro”, otros usuarios resaltan el buen resultado del diseño ultradelgado introducido por el nuevo iPhone Air.

Precisamente este último modelo podría ser clave para la próxima sorpresa de Apple: el esperado iPhone plegable. Aunque este tipo de smartphones llevan bastante tiempo en el mercado a través de marcas como Samsung, Huawei, Oppo y Google, entre otras que han destacado en este segmento, parece que en 2026 el turno será para el primer iPhone plegable.

De acuerdo con el analista de Bloomberg, Mark Gurman, todo está listo para que este nuevo dispositivo sea anunciado el próximo año. No es la primera vez que un rumor apunta a un lanzamiento para 2026, pero lo que ha llamado la atención es la afirmación de Gurman en su newsletter en Power On de que el iPhone plegable lucirá prácticamente como juntar dos iPhone Air, incluyendo un chasis de titanio.

“En cuanto a cómo se verá el iPhone plegable, cada vez más me dicen que los usuarios deberían imaginar dos iPhone Air de titanio uno al lado del otro. En otras palabras, va a ser súper delgado y un logro de diseño”, escribió el analista.

Esta información extraoficial podría tener bastante sentido. Los smartphones plegables se caracterizan por ser bastante delgados, llegando incluso en torno a los 4 milímetros de grosor cuando están abiertos por completo. Este reto de ingeniería pudo haber sido superado por Apple con el lanzamiento del iPhone Air que, según las especulaciones, sirvió como parte del proceso experimental para lo que será el futuro de los smartphones de Apple.

Gurman fue más allá y no se limitó a hablar del diseño. También aseguró que lo que ha “escuchado” da pistas de que su smartphone plegable será fabricado en China. Este dato podría tener como única motivación temas de ingeniería, pues el gobierno de Donald Trump ha estado presionando a la compañía para que reduzca su producción en China. Incluso cuando algunos rumores aseguran que la producción del iPhone plegable se realizará en India, el analista menciona que al menos parte de la producción se desarrollará en el gigante asiático.

El detalle más importante y menos alentador para los fanáticos de la marca tiene que ver con el precio: se espera que este dispositivo supere los $2,000 dólares, siendo un modelo exclusivo para usuarios con alto poder adquisitivo.

Toda esta información se mantiene como rumores y especulaciones (aunque vengan de una fuente confiable como Mark Gurman) hasta que no haya un pronunciamiento oficial por parte de Apple. Sin embargo, de ser cierto el lanzamiento para el próximo año, es posible que comiencen a aparecer filtraciones del iPhone plegable a medida que pasen los meses.

