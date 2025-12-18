Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Cuando pensamos en actos de valentía, con frecuencia nos viene a la mente la valentía monumental, que se refiere a un nivel extraordinario de coraje ante el miedo, la adversidad o la incertidumbre significativos.

Sin embargo, la valentía psicológica es igual de importante. Se refiere a la fuerza interior necesaria para enfrentar miedos profundos, dolor emocional, incertidumbre o dudas personales en busca del crecimiento, la autenticidad o el bienestar.

El entorno de las startups presenta innumerables oportunidades para que fundadores, líderes y empleados cultiven la valentía psicológica.

En las principales tradiciones religiosas y espirituales, la valentía es una de las virtudes más admiradas. Sería difícil encontrar a alguien que no quiera verse a sí mismo como una persona valiente. Sin embargo, cuando pensamos en actos de valentía, nuestra mente suele centrarse en lo que los científicos sociales llaman valentía monumental. Esta se refiere a un nivel extraordinario de coraje ante un miedo, adversidad o incertidumbre significativos.

Ejemplos de ello incluyen a los bomberos que corrieron hacia las Torres Gemelas en llamas o a Rosa Parks negándose a ceder su asiento en un autobús segregado. Cuando reflexionamos sobre estos actos monumentales, la distancia entre nosotros y estas figuras parece enorme, haciendo que nuestra propia valentía se sienta insignificante. Pensamos: “Yo nunca podría ser Rosa Parks. Nunca podría meterme a un edificio en llamas.” Esta mentalidad genera la creencia interna de que la valentía está reservada para unos cuantos elegidos, no para nosotros. Al idolatrar la valentía monumental como la única forma de coraje digno de admiración, pasamos por alto la valentía que mostramos en nuestras propias vidas. La valentía no es un rasgo de personalidad fijo; más bien, es una serie de acciones que se acumulan con el tiempo. Nadie nace valiente.

Un tipo de valentía del que rara vez se habla, pero que es igualmente vital, es la valentía psicológica. Esta se refiere a la fuerza interior necesaria para enfrentar miedos profundos, dolor emocional, incertidumbre o dudas personales en la búsqueda del crecimiento, la autenticidad o el bienestar. Implica confrontar verdades incómodas, navegar conflictos internos y superar barreras psicológicas como el miedo al fracaso, el síndrome del impostor o la vulnerabilidad. Para muchos de nosotros, la valentía psicológica es fundamental para tomar el control de nuestras vidas. Sin embargo, ¿dónde aprendemos a practicar este tipo de valentía? ¿Dónde desarrollamos estas habilidades?

Existen muchos entornos donde se puede cultivar la valentía psicológica, pero uno de ellos es la comunidad de startups. En un mundo donde el 90% de las startups fracasan y las probabilidades están en contra del éxito, las acciones valientes son esenciales. Esta valentía va más allá del fundador y del equipo inicial; está presente en las decisiones y acciones cotidianas de todos los empleados. Aunque no todas las startups encarnan la valentía, el propio entorno presenta innumerables oportunidades para que cada individuo elija entre la valentía o la complacencia.

Lecciones de valentía psicológica en startups

Lección 1: Aceptación plena de la realidad

Un principio clave de la valentía psicológica es la honestidad con uno mismo. Según el científico social Daniel Putnam, el autoengaño puede tomar varias formas:

Ignorancia deliberada: Evitar información que necesitamos conocer.

Evitar información que necesitamos conocer. Descarte sistemático: Mantener conscientemente información preocupante fuera de nuestra mente.

Mantener conscientemente información preocupante fuera de nuestra mente. Distracción: Mantenerse ocupado para no enfrentar la realidad.

Mantenerse ocupado para no enfrentar la realidad. Autoengaño: Reconocer intelectualmente la verdad, pero encubrirla.

Las startups obligan a las personas a enfrentar la realidad rápidamente. Ya sea aceptar la verdad sobre el ajuste producto-mercado, abordar el impacto de un miembro tóxico pero brillante del equipo o responder a una filtración de datos, retrasar la realidad puede tener graves consecuencias. Cuando los problemas se ignoran, el dinero y el tiempo se agotan rápidamente. Los equipos valientes hacen un esfuerzo real por recopilar información precisa, hacer preguntas difíciles y enfrentar los desafíos de frente. Al aceptar plenamente la realidad, ganamos control y avanzamos a pesar del miedo.

Lección 2: Resolución de problemas

Una vez que se acepta la realidad, se abre espacio para resolver problemas de manera efectiva. La valentía psicológica permite a las personas transformar amenazas y dificultades en desafíos que pueden abordarse con claridad y creatividad. Las startups ofrecen un flujo constante de problemas por resolver, lo que crea oportunidades para desarrollar resiliencia y pensamiento innovador.

Un aspecto crucial de la resolución de problemas es tomar decisiones medidas, evitando la impulsividad y fomentando soluciones colaborativas. Los equipos que adoptan la valentía psicológica prosperan al equilibrar la urgencia con el pensamiento estratégico. También implica estar dispuesto a experimentar con nuevas ideas, asumir riesgos calculados y adaptarse rápidamente cuando las cosas no salen según lo planeado. Quienes practican la valentía psicológica en la resolución de problemas no solo reaccionan, sino que buscan soluciones proactivamente.

Lección 3: Superar la lucha

La valentía psicológica requiere un compromiso con la perseverancia. El camino en una startup suele estar marcado por períodos de baja moral, agotamiento, decepción y frustración. Con el tiempo, se desarrolla una especie de “dureza” que ayuda a las personas a verse a sí mismas como resilientes. Esta resiliencia permite manejar mejor el miedo y la ansiedad, reforzando la confianza en la capacidad de enfrentar desafíos.

Las startups también son únicas en su sentido de afiliación; las personas suelen formar vínculos estrechos con sus colegas. Esta camaradería crea un entorno de apoyo donde los individuos se motivan mutuamente y manejan el estrés durante los momentos difíciles.

La valentía psicológica ayuda a las personas a mantenerse comprometidas incluso cuando el éxito es incierto, manteniendo el enfoque en los objetivos a largo plazo en lugar de las dificultades a corto plazo. Fomenta una mentalidad de mejora continua y la comprensión de que los contratiempos son una parte inevitable del crecimiento.

Lección 4: Prosperar más allá de la supervivencia

Un resultado importante de la valentía psicológica es la realización de que uno puede prosperar, no solo sobrevivir, en medio de desafíos extraordinarios. Si bien muchas startups pueden no alcanzar una gran salida monetaria, el crecimiento personal y una comprensión más profunda de uno mismo a lo largo del camino son logros invaluables.

Las personas valientes reflexionan sobre sus experiencias con un sentido de realización, sabiendo que han crecido a través de la adversidad. La valentía psicológica es el héroe no reconocido detrás de las startups exitosas. Permite a las personas confrontar la realidad, resolver problemas complejos, superar dificultades y, en última instancia, prosperar en un entorno impredecible.

Reconociendo y cultivando la valentía psicológica, tanto fundadores como empleados pueden construir organizaciones e individuos más fuertes y resilientes.