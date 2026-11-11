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Conclusiones Clave La cobranza inteligente combina datos predictivos, segmentación y canales de contacto adecuados para anticiparse al incumplimiento, mejorar la recuperación y preservar la relación con los clientes.

Durante años hemos entendido la cobranza como una actividad que comienza cuando aparece el atraso. Un cliente deja de pagar, pasan determinados días y entonces se activa una serie de acciones para buscarlo, recordarle su compromiso y tratar de recuperar la deuda. Es una lógica que conocemos bien y que durante mucho tiempo tuvo sentido; sin embargo, hoy contamos con mucha más información para preguntarnos si realmente debemos esperar hasta ese momento para actuar. Si la primera señal de que un cliente está teniendo dificultades es que dejó de pagar, probablemente ya llegamos tarde.

Ahí está, desde mi perspectiva, una de las conversaciones más relevantes sobre el futuro de la cobranza. El reto ya no consiste únicamente en encontrar mejores formas de recuperar una deuda una vez que existe un incumplimiento, sino en desarrollar la capacidad de reconocer las señales que aparecen antes, entender qué está ocurriendo con cada segmento de la cartera y decidir dónde una intervención temprana puede hacer la diferencia. En otras palabras, comenzar a pensar en la cobranza no solamente como recuperación, sino también como prevención.

El contexto mexicano hace que esta discusión cobre todavía más relevancia. De acuerdo con cifras del Banco de México, en marzo de 2026 el índice de morosidad del crédito al consumo de la banca comercial se ubicó en 3.26%, mientras que en los créditos personales llegó a 5.29%. Detrás de esos porcentajes hay algo más complejo que una cartera que simplemente “dejó de pagar”: hay personas con comportamientos, circunstancias y niveles de riesgo distintos que difícilmente pueden atenderse con una misma estrategia.

Una persona puede haberse retrasado porque olvidó la fecha de pago, otra puede estar atravesando una reducción temporal de ingresos y una más podría comenzar a mostrar señales de un deterioro financiero que se profundizará durante los siguientes meses. Las tres pueden terminar clasificadas como atraso, pero el origen del problema no es el mismo y, por lo tanto, tampoco tendría por qué serlo la respuesta de la institución. Entender esas diferencias es justamente donde los datos comienzan a adquirir un valor mucho mayor dentro de la gestión de cartera.

Buena parte de la cobranza tradicional se construyó bajo una lógica relativamente homogénea: segmentar principalmente por días de atraso y aumentar la intensidad de las acciones conforme avanza el incumplimiento. Hoy, la disponibilidad de información y las capacidades analíticas permiten observar una cartera de manera mucho más dinámica, identificar cambios de comportamiento, establecer prioridades y distinguir entre clientes que probablemente se regularizarán por sí mismos y aquellos que comienzan a mostrar señales de mayor deterioro. La segmentación deja entonces de servir solamente para ordenar una cartera y empieza a ayudar a decidir qué hacer con ella.

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Esta capacidad también cambia la manera de entender el contacto. Durante mucho tiempo la relacionamos con tener un número telefónico, un correo electrónico o algún otro dato vigente que permitiera localizar al cliente. Esa información sigue siendo indispensable, pero ahora podemos preguntarnos algo más: qué canal utiliza esa persona, cuándo tiene mayores posibilidades de responder y qué tipo de interacción puede resultar más adecuada para su situación. Una llamada que no se contesta no necesariamente significa falta de voluntad de pago; también puede significar que estamos buscando al cliente por el canal equivocado o en el momento menos oportuno.

La diferencia puede ser importante. Un análisis de McKinsey encontró que los clientes con preferencia digital tenían 12% más probabilidades de realizar un pago cuando eran contactados mediante su canal digital preferido durante las primeras etapas del atraso; en etapas posteriores, esa diferencia podía alcanzar 30%. El dato permite entender algo que a veces perdemos de vista: insistir más no necesariamente significa recuperar más. La efectividad de la cobranza también depende de qué tan pertinente resulte cada interacción para la persona que está del otro lado.

Es aquí donde conviene distinguir entre automatizar la cobranza y hacerla realmente inteligente. Podemos automatizar miles de mensajes, llamadas o recordatorios y conseguir una operación más eficiente, pero si todos parten de la misma lógica, únicamente estaremos ejecutando más rápido una estrategia que sigue tratando a clientes distintos como si fueran iguales. La tecnología adquiere verdadero valor cuando la información permite priorizar cuentas, reconocer señales tempranas de deterioro y elegir una intervención acorde con la probabilidad de recuperación y las características de cada caso.

Esta visión coincide con algo que he observado en la evolución de las estrategias de cobranza y recuperación: contar con información predictiva sobre la situación financiera de los consumidores, junto con mejores herramientas para localizarlos, permite tomar decisiones más informadas, maximizar las posibilidades de recuperación y, al mismo tiempo, preservar la relación con el cliente. El cambio parece sutil, pero modifica la lógica completa del proceso porque la pregunta deja de ser solamente a quién debemos cobrar y empieza a ser dónde conviene intervenir primero, cuándo hacerlo y de qué manera.

Si tenemos información suficiente para detectar cambios en una cartera, no hace falta esperar al primer impago para actuar. Podemos reconocer señales de riesgo y anticiparnos a posibles dificultades cuando todavía hay margen para atenderlas. Esto cambia el papel de la cobranza dentro de la gestión de cartera, porque ya no se trata únicamente de recuperar una deuda, sino también de evitar que el problema avance.

También cambia la manera de medir los resultados. La recuperación seguirá siendo indispensable, pero habrá que considerar cuántos incumplimientos logramos prevenir, cuántos clientes pudieron regularizarse a tiempo y qué combinación de momento, mensaje y canal funcionó mejor. Ya no basta con saber cuánto recuperamos; también importa entender qué decisiones nos permitieron llegar a ese resultado.

Quizá ahí esté la evolución más importante de la cobranza.Cobrar mejor no necesariamente significa cobrar más, sino saber dónde intervenir, cuándo hacerlo y de qué manera. Si los datos nos ayudan a anticiparnos y establecer prioridades, la recuperación deja de ser la única medida de éxito y aparece una pregunta mucho más relevante: ¿cuánto deterioro logramos evitar?