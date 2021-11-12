¿Cuál es la mejor bolsa de trabajo, ZipRecruiter o Indeed?

Las bolsas de trabajo hacen que la contratación de los mejores talentos sea fácil y eficiente, pero dos sitios se destacan entre el resto. ¿Cuál es el mejor para su empresa?

Los gerentes de contratación saben que las bolsas de trabajo son herramientas útiles para acelerar o mejorar su proceso de contratación. ZipRecruiter e Indeed son dos opciones preferidas entre empleadores y buscadores de empleo. Ambos ofrecen sitios web optimizados y fáciles de usar, pero ¿cómo se comparan dos de las plataformas de contratación más grandes cuando se trata de mejorar su negocio?

Hay muchas buenas razones para la popularidad de ZipRecruiter e Indeed . Las herramientas sólidas para reclutadores y solicitantes de empleo facilitan la concentración en encontrar a las personas adecuadas para construir su empresa. Al proporcionar acceso a bases de datos que contienen millones de currículums, son la primera parada para muchas personas que buscan empleo y permiten que los reclutadores administren todo el proceso de trabajo en un solo lugar. Ambos servicios brindan una experiencia de candidato premium con sistemas de seguimiento de solicitantes (ATS) incorporados y la integración con las principales plataformas de ATS.

Por lo tanto, su empresa puede administrar todo el proceso de contratación, desde la contratación hasta la programación de entrevistas, las entrevistas, la comunicación con los candidatos y la contratación.

Explore los pros y los contras de ZipRecruiter e Indeed para comprender cómo puede aprovechar estas dos plataformas de contratación principales para encontrar talentos de alta calidad:

ZipRecruiter

El ochenta por ciento de los empleadores que publican una oferta de trabajo en ZipRecruiter reciben un candidato calificado en el primer día. Esta plataforma de contratación optimizada conecta a millones de solicitantes de empleo con empresas de todos los tamaños que utilizan la tecnología de emparejamiento de IA. Los candidatos pueden postularse con un clic, y la plataforma de ZipRecruiter mantiene a los candidatos interesados con actualizaciones de estado y mensajes personalizados. Utilice ZipRecruiter para analizar a los mejores candidatos y asegurarse de que nunca se pierda una gran coincidencia. Su tecnología de orientación aprende de sus comentarios y busca candidatos con sus habilidades y experiencia preferidas para encontrar la contratación perfecta.

Ventajas de ZipRecruiter

La tecnología de emparejamiento escanea activamente millones de currículums y perfiles e invita a candidatos calificados a postularse.

Las plantillas de trabajo personalizables facilitan la publicación de trabajos. Un clic enviará su listado a más de 100 sitios de trabajo.

Compatible con dispositivos móviles para facilitar la solicitud y la contratación sobre la marcha.

Atención al cliente premium por teléfono, correo electrónico o chat.

Contras de ZipRecruiter

Se requiere tarjeta de crédito para una prueba gratuita.

No incluye publicidad social

Por supuesto

Esta popular bolsa de trabajo recibe más de 250 millones de visitantes únicos mensuales. Aunque las ofertas de trabajo son gratuitas, el modelo de pago por clic de Indeed proporciona más visibilidad para los listados que los trabajos orgánicos o no patrocinados. Indeed permite a los empleadores publicar trabajos, seleccionar candidatos, programar entrevistas y hacer ofertas, todo en una plataforma. Este completo motor de búsqueda de puestos de trabajo permite a las empresas identificar rápidamente a los mejores candidatos. Pausar publicaciones patrocinadas y administrar presupuestos es simple, por lo que solo paga por lo que necesita.

Ventajas de Indeed

Administre las actividades de contratación en un panel fácil de usar.

La función de reclutamiento social permite a las empresas identificar candidatos potenciales.

Admite múltiples ofertas de trabajo.

Sin compromisos ni comisiones a largo plazo.

Contras de Indeed

No ofrece páginas de trabajo de marca.

La versión gratuita tiene capacidades limitadas.

La información de contacto de los candidatos no es gratuita.

La publicidad social no está disponible.

El veredicto

Cuando se trata de contratación inteligente, la tecnología de emparejamiento de ZipRecruiter proporciona una ventaja sustancial. Las herramientas avanzadas agilizan el proceso de contratación mientras encuentran candidatos altamente calificados para su empresa. Además, conocer a los solicitantes de empleo en dispositivos móviles con una experiencia de candidato conveniente y premium con ZipRecruiter , nuestro sitio de contratación clasificado como número 1 para pequeñas empresas , le da la confianza de que está tomando decisiones de contratación de calidad para su empresa.