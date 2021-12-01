Cómo establecer metas con un entrenador ejecutivo para desbloquear todo su potencial

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Se escriben muchos artículos y libros sobre cómo lograr sus objetivos profesionales. Muchos de nosotros incluso podemos articular los pasos. Entonces, ¿por qué tantos de nosotros luchamos por establecer y alcanzar nuestras metas profesionales?

Los desafíos son dobles. En primer lugar, la mayoría de nosotros sería más eficaz si tuviéramos algún nivel de responsabilidad, una persona que estableciera plazos para nuestras metas y que se comunicara con nosotros para evaluar nuestro progreso. En segundo lugar, a menudo tenemos la tendencia a estorbarnos. Pensamos demasiado, reaccionamos emocionalmente y, esencialmente, nos quedamos atascados en la cabeza cuando se trata de articular nuestros objetivos y luego construir un plan para lograr esos objetivos. Nuestros fracasos pasados, las dudas y la desconexión con lo que realmente queremos obstaculizan o detienen nuestro progreso.

¿Qué sucede realmente dentro del espacio de coaching?

Aquí es donde puede ayudar trabajar con un entrenador ejecutivo. El coaching ejecutivo proporciona esa perspectiva objetiva externa y un lugar para revisar y evaluar el progreso. Si bien es posible que comprenda el panorama general de lo que ocurre en el coaching ejecutivo, es posible que se sienta intimidado por los detalles. ¿Qué sigue después de haber contratado a un entrenador? ¿Qué sucede realmente dentro del espacio de coaching para asegurarse de que sus objetivos se conviertan en realidad? El coaching ejecutivo se basa en sus objetivos, así que ahí es donde comienza el trabajo.

Relacionado: 6 factores a considerar al examinar y contratar a un entrenador ejecutivo

El coaching ejecutivo a menudo comenzará con la creación de un plan de tres niveles:

Nivel 1. El primer nivel se centra en la pregunta “¿Dónde quieres estar?” La respuesta a esta pregunta crea su visión de primer nivel, el logro general que desea lograr, que el coaching facilitará. Su entrenador puede alentarlo a que comparta su último sueño, su “mejor escenario”, sin limitaciones y ciertamente sin juzgarlo. Su entrenador le hará preguntas para ayudarlo a articular y refinar su visión, expresándola en términos concretos y delineando límites específicos para mejorar su enfoque.

Nivel 2. Una vez que su visión esté claramente definida, un asesor ejecutivo le ayudará a establecer sus metas hacia esa visión. Los objetivos del nivel dos dividen la visión en piezas manejables. Estos se convierten en su hoja de ruta. A medida que se concentra en uno o más objetivos a la vez, avanza hacia el logro de su visión.

Nivel 3. Para avanzar, sin embargo, necesita más que el “qué” definido por sus objetivos: también necesita un “cómo”, y el nivel tres aborda esto. Cada objetivo se analiza para determinar los pasos de acción para lograr el objetivo, brindándole un camino tangible hacia su éxito.

A medida que su entrenador lo ayude a definir sus objetivos profesionales individualizados, también se asegurará de que los objetivos cumplan con los criterios para ser efectivos. Sus objetivos deben articularse en términos específicos y viables, y deben ser medibles para proporcionar evidencia de su progreso o para reevaluar si los pasos de acción no están funcionando. Deben ser realistas en términos de tiempo y recursos. Finalmente, los objetivos exitosos se alinean con sus valores y visión y deben basarse en un cronograma para fomentar la priorización y mantenerlo motivado.

Relacionado: Las 5 reglas de oro para establecer objetivos

Como parte del establecimiento de objetivos, el entrenador ejecutivo también puede evaluar sus fortalezas y cómo se pueden utilizar en los pasos de acción. El análisis de fortaleza también ayudará a definir cómo estas características y habilidades pueden ayudar con cualquier desafío que obstaculice el logro de la meta. El análisis puede basarse únicamente en su autoinforme, o el entrenador puede solicitar incorporar comentarios de supervisores, compañeros o subordinados directos para crear una “imagen completa” de sus habilidades.

3 formas de establecer metas

Hay diferentes formas en que las personas establecen metas en el coaching ejecutivo. Muy a menudo, después de una revisión de desempeño trimestral o anual, un ejecutivo se da cuenta de las áreas de desarrollo y los objetivos del coaching se basan en lo que el ejecutivo quiere trabajar hacia la superación personal. Además, es posible que los ejecutivos ya sean conscientes de su visión profesional para ellos mismos o para sus organizaciones, y los objetivos pueden estructurarse en torno a esa visión.

Los objetivos también se pueden establecer junto con su entrenador. La información del rol del ejecutivo, la retroalimentación profesional o las evaluaciones estructuradas pueden ayudarlo a usted y a su entrenador a determinar los desafíos que resultaron en los datos. Luego, el establecimiento de objetivos se centra en cómo mejorar las áreas directamente conectadas con su visión.

Finalmente, el establecimiento de objetivos puede estar dirigido por la empresa. Una organización puede contratar a un entrenador para trabajar con un ejecutivo. Esto puede ocurrir después de una mala revisión o como parte de un plan de mejora del desempeño. En este escenario, los objetivos probablemente se basarán en la visión de la organización frente a la visión del ejecutivo. Luego, la organización utilizará las metas para determinar el progreso del ejecutivo.

Relacionado: Visión: el motor del espíritu empresarial

Cuando trabaja con un coach ejecutivo, su experiencia no será como las oportunidades de formación o educación continua anteriores. Articular su visión ideal en el coaching se convierte en un enfoque apropiado, no solo en un sueño, y se crea un plan individualizado para lograr esta visión. Usted es el experto de su experiencia y el entrenador actúa como su guía. En última instancia, sus sesiones de coaching se centran en usted y donde quiere estar, con un camino claramente establecido para llegar allí.