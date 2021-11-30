Vegan en Vogue: este es el motivo por el que algunos de los eventos más importantes del año están eliminando la carne de sus menús

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Durante casi dos años, prácticamente todos los eventos culturales se han cancelado, o al menos se han reducido drásticamente por el bien de las precauciones de seguridad de COVID-19. Después de un año de fiestas y eventos pequeños, distanciados socialmente o excluidos por completo, el calendario comienza a llenarse nuevamente, y algunas cosas son diferentes … como el menú.

Seitán sobre bistec

Las cenas elegantes y las fiestas elegantes no están completas sin comida a juego. Y, por lo general, eso ha significado todo tipo de productos de origen animal, desde foie gras hasta calamares. Los últimos años pueden haber provocado una especie de reinicio cultural. La sociedad en general aparentemente está repensando tradiciones que alguna vez se dieron por sentadas. En un movimiento que refleja la conciencia de la crisis climática, así como las tendencias cambiantes, los eventos de alto perfil están regresando con menús basados en plantas.

La Met Gala, que se celebró en Nueva York este septiembre después de un aplazamiento de 16 meses, es un ejemplo principal. En el pasado, la comida no ha sido un punto importante de prensa para el evento anual de recaudación de fondos para el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Arte. Pero este año, la anfitriona en jefe Anna Wintour lo puso al frente y al centro. En lugar de un servicio de catering tradicional, contrató al experimentado chef y restaurador Marcus Samuelsson para crear un equipo de talentos culinarios emergentes para brindar nuevas perspectivas y, sobre todo, un menú completo de recetas originales basadas en plantas.

Y a decir verdad, el rumor sobre la cena vegana ha sido bastante menor, posiblemente debido al hecho de que es solo el último movimiento de una tendencia creciente. En años pasados, causas como la prohibición de la venta de pieles vienen a la mente como un significante muy visible de conciencia cultural y política para las celebridades atrevidas que existen en las esferas sociales de élite. Ahora, con titulares cada vez más aterrados sobre el cambio climático que salen semana tras semana, es imposible ignorar el impacto de la vida humana diaria en el medio ambiente. Y gran parte de eso es de donde proviene nuestra comida.

Agricultura y vanguardia

Si se mantiene al día con las noticias, probablemente ya sepa que la agricultura animal industrial es un contribuyente directo a las emisiones de gases de efecto invernadero, más que todo el transporte , combinado. Probablemente también sepa que la agricultura animal, tal como está, consume cantidades insostenibles de recursos naturales como el agua y la tierra. Es difícil para una institución reclamar relevancia, y mucho menos un lugar en la vanguardia, sin reconocer que los quesos gourmet y los cortes de carne simplemente no encajan con las necesidades de nuestra sociedad actual.

Pero en lugar de tomar la forma de menear los dedos, la introducción de comida vegana en fiestas de élite, restaurantes y otros espacios culturales ha tomado la forma de entusiasmo y creatividad. El Met pidió a algunos de los recién llegados más prometedores de la escena gastronómica de EE. UU. Que mostraran algo completamente nuevo y original, y no son los únicos amantes de la comida serios que ven la cocina basada en plantas como una oportunidad en lugar de una limitación. En los últimos años, restaurantes de clase mundial como Eleven Madison Park y Noma han comenzado a sumergir los dedos de los pies, o tal vez a zambullirse de cabeza, en aguas basadas en plantas.

Invitando a una inversión en el futuro de nuestro planeta

En otra parte, en la intersección de la celebridad, la sociedad y la política, otra fiesta notable sirvió recientemente una variedad de comida vegana. La fiesta de cumpleaños número 60 del expresidente Barack Obama en agosto, a la que asistieron rostros famosos como Beyoncé y Jay-Z, contó con un menú vegano comisariado por Questlove. Incluía platos elaborados con carnes libres de crueldad animal y quesos elaborados por marcas como Impossible Foods, Perfect Day y JUST. Y la verdad sea dicha, podría haber sido más conspicuo si no lo hubiera hecho; hablar hoy sobre la comida estadounidense sin mencionar a estas empresas de rápido crecimiento y que cambian la industria sería una negligencia.

Estas marcas fundadas en Estados Unidos ya han comenzado su expansión a otros países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos y Singapur , entre otros. Si estas empresas fueran personas, la mayoría de ellas ni siquiera tendrían la edad suficiente para conducir. Y, sin embargo, están penetrando rápidamente la cultura, invirtiendo dólares de investigación en nuevas soluciones amigables para el consumidor a los problemas que plantea la agricultura animal. Muchos de ellos, como Impossible Foods y Beyond Meat, ya se están asociando con otra institución exclusivamente estadounidense: la comida rápida. Era solo cuestión de tiempo antes de que terminaran también sobre manteles blancos.

Es virtualmente imposible, por no mencionar el retroceso, negar el papel que juegan los alimentos a base de plantas hoy en día en los negocios, la cocina y la política. Es hora de que instituciones influyentes como el Met e individuos como los Obama comiencen a liderar la carga en una dirección más amigable con los animales y el planeta. Y de hecho lo son, afortunadamente, porque todos tenemos piel en este juego. En cuanto a mí, no puedo esperar a ver qué ofrece la próxima gran fiesta.