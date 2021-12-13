Suscríbete a Wine en estas fiestas

Descargo de responsabilidad: Nuestro objetivo es presentar productos y servicios que creemos que encontrarás interesantes y útiles. Si los compras, Entrepreneur en Español podría obtener una pequeña parte de los ingresos de la venta de nuestros socios comerciales.

Ya sea que esté organizando un evento para empleados, esté buscando un gran regalo para los clientes durante las vacaciones o simplemente necesite encontrar una manera de relajarse después de días estresantes, el vino responde a la llamada. A medida que avanzamos en la temporada navideña, ahora mismo tenemos una gran oportunidad para invertir en vino de alta calidad porque el premiado Firstleaf está a la venta.

Presentado en Delish, Food & Wine, Refinery29, Vogue y GQ, Firstleaf ofrece ahora un 66 por ciento de descuento en su primer pedido de seis botellas de vino.

Firstleaf es un club de vinos que adapta sus selecciones a las preferencias individuales de los miembros. Cuando se registre en Firstleaf, pasará por un breve cuestionario para describir sus gustos y preferencias. Luego, los expertos de Firstleaf seleccionarán una selección de seis botellas según su perfil de sabor y las enviarán a su puerta. Es una manera increíble de descubrir nuevos vinos, expandir su mente y paladar, y regalar nuevos favoritos a sus amigos y familiares.

Todo el vino Firstleaf proviene de bodegas en los condados de Napa y Sonoma, California, por lo que apoya a las empresas estadounidenses cuando compra. Además, a medida que recomiende y revise los vinos que ha recibido, los expertos de Firstleaf mejoran aún más la personalización de sus pedidos, para que siga disfrutando de vinos cada vez mejores. Después de solo tres calificaciones, se ha demostrado que las predicciones de Firstleaf tienen una tasa de precisión del 98%.

Cuando se une a Firstleaf hoy, puede obtener su primer envío de seis botellas por solo $ 29.95, que es un generoso 66 por ciento de descuento sobre el precio de lista de $ 89. Eso es solo $ 5 por cada botella. Si decide continuar, puede recibir envíos cada uno, dos o tres meses a solo $ 15 / botella. Ya sea que esté buscando un gran regalo para usted o para el conocedor del vino en su vida, Firstleaf es un regalo que sigue dando.

Los precios están sujetos a cambios.