No puedes quejarte de la retención si no le das mentoría a tu equipo

Un programa de mentoría puede aportar beneficios tanto a corto como a largo plazo para una empresa y sus empleados. De hecho, los datos históricos de las principales compañías muestran su importancia creciente. En 2004, solo el 70% de las empresas de la lista Fortune 500 contaban con un programa de mentoría, pero para 2024 esa cifra había aumentado a 98%.

Hoy, un programa de mentoría estructurado se reconoce ampliamente como un activo estratégico de negocio. Las empresas generan mayores ingresos —y, por lo tanto, ocupan posiciones más altas en la lista Fortune 500— cuando cuentan con uno.

Creé la Rahm Foundation para impulsar un entorno en el que las personas con alto potencial puedan convertirse en líderes de su industria. La fundación ha sido clave para mejorar la atracción y retención de talento en mi empresa, por lo que ahora recomiendo a todos los dueños de negocios implementar su propio programa de mentoría.

Incluso antes de ser contratadas, las personas motivadas se sienten atraídas por compañías que demuestran un compromiso real con el desarrollo profesional. En el caso de los profesionales experimentados, he comprobado que ven la mentoría como una oportunidad para perfeccionar sus habilidades de liderazgo y asegurarse de que las personas bajo mentoría se sientan cómodas compartiendo sus ideas.

¿Qué es un programa de mentoría?

Construir un programa de mentoría para tu empresa será tan único como la empresa misma; no hay dos programas iguales. Sin embargo, en general, un mentor busca apoyar el crecimiento profesional, el aprendizaje y el desarrollo de carrera de la persona bajo mentoría. Si ambos pueden aprender uno del otro, el mentor puede ser desde un gerente directo hasta un colega.

En la Rahm Foundation, utilizamos una combinación equilibrada de afinidades y nuevas perspectivas para emparejar a dos personas. Buscamos coincidencias en habilidades, cualidades de liderazgo y metas personales tanto del mentor como de la persona bajo mentoría. Este enfoque de emparejamiento aumenta la probabilidad de generar una relación en la que tanto quienes reciben mentoría como quienes la dan se sientan desafiados.

Aunque estas relaciones podrían surgir de manera natural, un programa de mentoría formaliza el proceso. Este es el ingrediente clave del programa: llevar el intercambio informal de conocimiento al siguiente nivel. Un programa de mentoría ofrece estructura —y responsabilidad— para garantizar una mentoría auténtica y un verdadero desarrollo profesional.

Cómo desarrollar un programa de mentoría

El método SMART es especialmente útil para definir tus objetivos. Una vez establecidos a nivel organizacional, trabaja con tu equipo para desarrollar metas entre cada pareja de mentor y persona bajo mentoría. En la Rahm Foundation, utilizamos datos cuantitativos y cualitativos para medir el éxito.

Por supuesto, información como las tasas de retención, las promociones internas e incluso el rendimiento general de la empresa ayudan a contar la historia. Pero considero que la señal más clara de éxito es cuando una persona bajo mentoría decide regresar al programa como mentor. Más allá de formar a un nuevo líder, significa que el programa la inspiró a retribuir.

Esto implica que cualquier iniciativa es tan sólida como las personas que la integran. Al elegir a los líderes del programa, selecciona personas apasionadas por ayudar a otros, porque su entusiasmo puede ser contagioso. Con tu nuevo equipo de liderazgo en marcha, podrás definir cómo recibir retroalimentación, elegir los pares y planear eventos de mentoría a nivel organizacional.

Después, difunde la nueva iniciativa. Para maximizar la participación en el programa, trabaja con tu equipo de marketing para producir comunicaciones internas sobre el tema. La prioridad debe ser transmitir un mensaje claro sobre los beneficios de unirse al programa, ya sea mediante correo electrónico, un evento de lanzamiento para toda la empresa o incluso con carteles en la oficina. Tampoco descartes el boca a boca, que puede tener un efecto positivo importante en la adopción del programa.

Componentes clave de un programa de mentoría

Para que tu programa de mentoría realmente despegue y no pierda el rumbo, necesitará cuidado constante. Esto requiere un esfuerzo conjunto de todos los involucrados: mentores, personas bajo mentoría y el equipo de liderazgo. Una forma útil de abordarlo es mediante claridad, comunicación y compromiso.

La claridad implica asegurarte de que los participantes entiendan cómo funciona el programa de mentoría en tu empresa. Deben comprender desde los objetivos SMART del programa hasta cómo se eligieron las parejas mentor–persona bajo mentoría, así como las habilidades que ambas partes buscarán desarrollar. Esto puede incluir trabajar en la escucha activa, fortalecer la empatía, hacer las preguntas adecuadas y compartir retroalimentación.

La comunicación constante también es esencial. Esto incluye informar a los gerentes de las personas bajo mentoría sobre el tiempo que requerirá su participación en el programa. El compromiso de tiempo de los mentores también debe comunicarse con claridad. Las comunicaciones internas frecuentes, incluidas historias de éxito, pueden resaltar el compromiso real de tu organización con el desarrollo de sus empleados.

El compromiso requiere adoptar una visión de largo plazo del programa de mentoría. Como los resultados pueden tardar semanas o meses en hacerse visibles, anima a los participantes a hacer revisiones periódicas. Luego, colabora con el equipo de liderazgo para atender cualquier punto débil del programa. Conforme el programa gana tracción, este compromiso puede incluir evaluar estratégicamente su estructura y optimizarla para mejorarla. Cuando lanzamos el programa de mentoría de la Rahm Foundation, nuestro objetivo era ayudar a las personas a encontrar su voz y su propósito. No solo crea un entorno donde la colaboración sana es la norma, sino que la cultura laboral resultante ha demostrado impulsar los resultados del negocio. Al invertir en un programa de mentoría, también estás invirtiendo en el éxito a largo plazo de tu empresa.