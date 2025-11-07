Esta es la razón por la que nunca ha habido un mejor momento para ser tu propio jefe

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Conclusiones Clave Un estudio muestra que el 93% de los miembros de la Generación Z se está inclinando hacia el emprendimiento, lo que indica una evolución en las aspiraciones laborales frente a la inestabilidad económica.

Internet ha revolucionado el emprendimiento, permitiendo hacer negocios desde cualquier lugar sin necesidad de centros tradicionales como Silicon Valley.

A pesar del atractivo de la autodirección, el emprendimiento exige un alto compromiso y puede ser más adecuado para ciertas personalidades.

Cada generación tiene características que la distinguen. La Generación Z, la primera generación que ha crecido en línea, tiene un enfoque del trabajo muy diferente al de los Millennials, la Generación X y los Baby Boomers.

Habiendo ingresado al mercado laboral en medio de la agitación del COVID-19, la Generación Z se ha encontrado en un panorama laboral plagado de inestabilidad y trabajos temporales, en lugar de empleos asalariados con beneficios. Afortunadamente, los Zoomers (como también se les conoce) están utilizando este tiempo de trastornos a su favor. En lugar de conformarse con carreras precarias y poco satisfactorias, la Generación Z está explorando las ventajas del emprendimiento: según un estudio, un asombroso 93% ha dado al menos un paso hacia sumergirse en la propiedad de un negocio.

En décadas anteriores, el emprendimiento se veía como una alternativa arriesgada a una carrera más tradicional, una que se emprendía después de un título de cuatro años y se mantenía hasta la jubilación. Pero a medida que una vida cómoda de clase media se vuelve cada vez más esquiva por los medios tradicionales, el emprendimiento ahora se ve como una alternativa viable a trabajar para alguien más.

Por supuesto, el emprendimiento no es solo para la Generación Z. Cualquiera que lo desee puede abrazar los muchos beneficios del mundo de las startups.

Por qué ahora es un gran momento para ser emprendedor

La palabra “emprendedor” data del siglo XVIII, pero el concepto ha existido desde que un cavernícola vendió un hacha de mano a otro. Pero en los últimos 15 años, aproximadamente, el emprendimiento ha evolucionado hasta lo que es hoy.

Esto se debe a que Internet ha reducido significativamente las barreras para cualquiera que quiera lanzar su propio negocio, desde prácticamente cualquier lugar del mundo. En el pasado, la Costa Oeste de los Estados Unidos, especialmente Silicon Valley, ha sido un centro para startups, gracias a factores como la gran cantidad de universidades de investigación y la significativa inversión gubernamental, entre otros atractivos. El Área de la Bahía de San Francisco ha tenido, durante mucho tiempo, un espíritu pionero, desde que atrajo a los llamados forty-niners que esperaban hacerse ricos durante la Fiebre del Oro de mediados del siglo XIX. Eventualmente ese espíritu dio paso a pioneros de otro tipo, menos interesados en extraer oro que en encontrar soluciones creativas a problemas usando tecnología.

Pero ahora, ya no es necesario mudarse a Mountain View para lanzar la startup de tus sueños. Los bootstrapers en particular, que no buscan inversión externa, no tienen necesidad de socializar en eventos de networking de Google. Los nómadas digitales ahora deambulan libremente por todo el mundo, trabajando en sus negocios desde Manhattan hasta México y Malta. Convertirse en emprendedor es más fácil que nunca: todo lo que necesitas es una conexión estable a Internet.

Las ventajas (y los dolores) de ser tu propio jefe

Hay muchas razones por las que alguien podría querer convertirse en emprendedor. Tal vez has identificado una necesidad de un producto que no existe y quieres abordar un problema. Tal vez ves la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. O tal vez es el estilo de vida lo que te atrae: ser tu propio jefe, tener tu propio horario y no rendirle cuentas a nadie.

Estas son todas razones legítimas para iniciar un negocio, y hay muchas otras. Pero antes de dejarte llevar por la ensoñación de escribir correos electrónicos junto a la alberca en Bali, recuerda: lanzar una startup es trabajo, mucho trabajo. Una semana laboral de 40 horas será un lujo raro, especialmente al principio. No rendir cuentas a nadie también significa que no hay nadie a quien acudir cuando las cosas se pongan difíciles, y si fallas, bueno, es difícil encontrar a alguien a quien culpar más que a ti mismo. En una publicación de Reddit que discutía los pros y los contras de trabajar por cuenta propia, un usuario lo resumió de manera concisa: “Pro: Libertad para gestionarte a ti mismo como quieras; Contra: Libertad para gestionarte a ti mismo como quieras”.

La investigación sugiere que algunas personalidades se desempeñan mejor en esto que otros. Una investigación sobre el Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI) reveló que las personalidades con rasgos de Intuición (N) y Percepción (P) suelen ser más propensas al emprendimiento que aquellas con características de Sensación y Juicio. Como señala el estudio, “los emprendedores del grupo mostraron una orientación significativamente mayor hacia la creatividad, la toma de riesgos, la impulsividad y especialmente la autonomía que los no emprendedores”, agregando que, “las personas con una preferencia por la extraversión, la intuición, el pensamiento y la percepción tendían a mostrar mayores niveles de orientación emprendedora”.

Esto no quiere decir que solo ciertos tipos de personalidad estén destinados al emprendimiento; el estudio aclara que las personas de todo el espectro MBTI pueden, y de hecho, se convierten en emprendedores. Pero vale la pena hacer un examen minucioso de tus propias fortalezas y debilidades para determinar si este movimiento en verdad es el correcto para ti.

Tú creas tu propia suerte

Inicié mi empresa, Jotform, como un proyecto secundario en el que trabajaba por las noches y los fines de semana, además de tener un trabajo de tiempo completo. Como fundador bootstrap, sabía que no venía ninguna gran inyección de efectivo para salvarme. Eso significaba que tenía que tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios, como mudarme de Nueva York a mi natal Turquía para mantener bajos los costos.

Dependía de mí hundirme o nadar, y estoy agradecido de que mi arduo trabajo y las decisiones que tomé en ese momento me permitieron hacer crecer mi empresa hasta el tamaño que hoy tiene. Aunque ciertamente hubo personas que fungieron como mentores y que me ayudaron en el camino, es increíblemente satisfactorio saber que el éxito de Jotform es producto de mi propio esfuerzo.