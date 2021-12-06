Cómo impulsar la función de estos 2 neuroquímicos puede aumentar el enfoque y la productividad

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Ha experimentado un estiramiento cuando estaba tan concentrado que logró hacer más en unas pocas horas de lo que normalmente hace en días? ¿No sería bueno aprovechar ese flujo de manera más consistente? Una forma de lograrlo es optimizar la producción y liberación de un par de potentes neuroquímicos.

Epinefrina

También conocida como adrenalina, la epinefrina es un neurotransmisor que controla el estado de alerta. El viejo dicho es, “Sin alerta, sin concentración”, que es obvio cuando lo piensas. (¿Quién es capaz de concentrarse cuando está cansado?) Pero, de hecho, esto es algo que veo con frecuencia en los emprendedores que lidian con el agotamiento: su cerebro lucha por mantenerse alerta debido a los desequilibrios dentro del eje hipotálamo-adrenal-pituitario. El objetivo es optimizar el equilibrio de la epinefrina y así producir un estado de alerta con un mínimo de cafeína y otros estimulantes, y hay algunas técnicas que he encontrado que ayudan:

Domina tu sueño. Dormir mejor es simplemente la forma más eficaz de mejorar la salud en general, incluido el enfoque. Sin un sueño adecuado, sus niveles de alerta se verán afectados de manera significativa.

Relacionado: El mejor consejo del emprendedor para dormir bien

Evite ponerse demasiado cómodo. En lugar de convertir un entorno de trabajo en un capullo, he descubierto que es mejor mantenerlo lo suficientemente incómodo como para estar alerta. Los métodos pueden incluir mantener la temperatura fresca, tener algo de ruido de fondo o sentarse con la espalda recta. Sin embargo, hay una línea muy fina; si hace demasiado frío o el ruido es demasiado fuerte, se producirán distracciones, así que experimente hasta que encuentre lo que funcione mejor.

En lugar de convertir un entorno de trabajo en un capullo, he descubierto que es mejor mantenerlo lo suficientemente incómodo como para estar alerta. Los métodos pueden incluir mantener la temperatura fresca, tener algo de ruido de fondo o sentarse con la espalda recta. Sin embargo, hay una línea muy fina; si hace demasiado frío o el ruido es demasiado fuerte, se producirán distracciones, así que experimente hasta que encuentre lo que funcione mejor. Use cafeína, pero no demasiada. Esta antigua droga para la oficina hace un buen trabajo al crear un estado de alerta, pero demasiado puede contribuir al agotamiento. No debería necesitar más de una o dos tazas al día y evitar la cafeína por completo después de las 2:00 p. M., Ya que se ha demostrado que tiene un impacto significativo en la calidad del sueño.

Esta antigua droga para la oficina hace un buen trabajo al crear un estado de alerta, pero demasiado puede contribuir al agotamiento. No debería necesitar más de una o dos tazas al día y evitar la cafeína por completo después de las 2:00 p. M., Ya que se ha demostrado que tiene un impacto significativo en la calidad del sueño. Elija la comida con prudencia. A pesar de lo que muchos dicen, no existe una dieta o una comida perfecta. Determina qué alimentos te alimentan mejor (y cuáles no) al llevar un diario de cómo te sientes después de comer ciertos platos, y tal vez agregar a estos resultados realizando una dieta de eliminación o mediante el uso de una prueba de sensibilidad a los alimentos de alta calidad.

Relacionado: Cómo el control de la sensibilidad a los alimentos afecta la productividad

Acetilcolina

Un neurotransmisor que controla la información sensorial, lo que significa que nos ayuda a enfocar los sentidos como la vista y el olfato, la acetilcolina es un componente del sistema nervioso parasimpático. Una forma de entender su función es considerar la diferencia entre depredadores y presas. La mayoría de los depredadores tienen los ojos hacia la parte delantera de la cabeza para poder concentrarse en el acecho, mientras que las presas los tienen hacia los lados para que puedan estar atentos a los depredadores. En esencia, queremos ser similares a los depredadores … ojos enfocados hacia el frente, y esto se logra en parte mejorando la actividad de la acetilcolina en el cerebro.

¿Cómo?

Haz dos minutos de ejercicios visuales. Elija un área pequeña en su línea de visión directa y mírela durante dos minutos para entrenar a su cerebro para que se concentre en el trabajo. Esto puede parecer una tontería, pero rinde dividendos cuando se practica de manera constante.

Elija un área pequeña en su línea de visión directa y mírela durante dos minutos para entrenar a su cerebro para que se concentre en el trabajo. Esto puede parecer una tontería, pero rinde dividendos cuando se practica de manera constante. Elimina todas las distracciones potenciales. Coloque su teléfono en una habitación diferente, o haga lo que yo hago y guárdelo en una caja cronometrada para que no se sienta tentado. Use una aplicación para bloquear todos los sitios web que distraen. Elimina lo que sea que siga minando tu atención.

Coloque su teléfono en una habitación diferente, o haga lo que yo hago y guárdelo en una caja cronometrada para que no se sienta tentado. Use una aplicación para bloquear todos los sitios web que distraen. Elimina lo que sea que siga minando tu atención. Aumenta el nivel de acetilcolina en sí. Esto se puede hacer tanto a través de la dieta como de la suplementación. La colina, por ejemplo, es un precursor de la acetilcolina que se encuentra en las yemas de huevo y también está disponible en suplementos, al igual que el alfa GPC, que también puede ayudar a aumentar los niveles.

Esto se puede hacer tanto a través de la dieta como de la suplementación. La colina, por ejemplo, es un precursor de la acetilcolina que se encuentra en las yemas de huevo y también está disponible en suplementos, al igual que el alfa GPC, que también puede ayudar a aumentar los niveles. Nicotina. Esta sugerencia es un poco más controvertida, sin duda, pero se ha descubierto que la nicotina es útil para aumentar la actividad de la acetilcolina, aunque solo usaría fuentes sin tabaco como palillos de dientes o pastillas recubiertos de nicotina.

Relacionado: 7 estrategias probadas para superar las distracciones