Cómo entrenar tu mente para ver cada crisis como una oportunidad
Todo lo que quieres está del otro lado de la dificultad.
Conclusiones Clave
- Evitar los problemas puede hacer tu vida más fácil por ahora, pero crea nuevos desafíos que tendrás que enfrentar después.
- Reentrena tu mente para abrazar la crisis: acércate a los problemas en lugar de evitarlos, construye relaciones antes de necesitarlas, date tiempo para la quietud y separa la realidad de tus miedos.
- Identifica lo que has estado esquivando en tu vida o negocio. Nómbralo y da un paso hacia ello en lugar de seguir evitándolo.
Aunque no soy el fan número uno de Miley Cyrus, puedo identificarme con algunas de sus letras. Específicamente:
“There’s always gonna be another mountain. I’m always gonna wanna make it move”. (En español: Siempre habrá otra montaña. Siempre voy a querer moverla.)
La canción llegó a los primeros lugares de popularidad hace muchos años, pero la idea detrás de ella no ha envejecido ni un solo día: el crecimiento exige esfuerzo, y el progreso rara vez ocurre sin resistencia.
No me convertí en CEO de una plataforma líder de software de marcación esperando a que las oportunidades tocaran a mi puerta. Y aunque he tenido suerte en muchos sentidos, mi vida no siempre ha sido fácil.
Incluso cuando el mundo se siente más abrumador, tienes una elección sobre cómo enfrentar las dificultades. Y no puedes pasar la vida evitándolas, porque siempre habrá obstáculos entre tú y casi cualquier cosa que quieras lograr.
Pagas por cada atajo que tomas
Mi consejo es que pienses en cada atajo que eliges y en cada problema que evitas como si estuvieras pidiendo un préstamo: puede hacer tu vida más fácil ahora, pero crea un nuevo desafío con el que tendrás que lidiar después.
Cuando te saltas un paso, evitas una conversación difícil o ignoras un problema operativo en tu negocio, en realidad no estás eliminándolo; lo estás posponiendo. Cuando difieres los pagos de un préstamo, los intereses sobre el capital aumentan. Mientras más esperas, más te hundes en números rojos.
Esto no siempre ocurre de forma explícitamente financiera — al menos, no al principio. Puede verse como ignorar señales de alerta tempranas en tu pipeline porque los ingresos aún se ven sólidos en el papel. Puede verse como tolerar un desempeño mediocre porque tener una conversación incómoda resulta difícil. Si esperas lo suficiente, el costo terminará apareciendo en pesos y centavos.
Aprende a ver los desafíos como oportunidades
La forma en que reaccionas cuando surge un problema puede tener un impacto enorme en si logras manejarlo con éxito. El instinto correcto en una crisis es buscar activamente soluciones, en lugar de paralizarte o caer en el catastrofismo.
Desafortunadamente, la mayoría de las personas experimenta una respuesta de lucha o huida cuando se enfrenta a obstáculos importantes. O reaccionan de más o evitan el problema, y ninguna de las dos es una respuesta adecuada. Cuando no puedes pensar más allá del momento inmediato, aumentas las probabilidades de cometer un error costoso.
Pero hay un lado positivo. En uno de mis artículos anteriores para este sitio, escribí sobre confiar en tu intuición — porque el instinto es el resultado de la experiencia y el reconocimiento de patrones que llegan más rápido que el pensamiento consciente. Eso significa que el instinto es algo que puedes entrenar.
Mis instintos en momentos de crisis ayudaron a PhoneBurner a sortear un problema regulatorio de alto riesgo que surgió menos de un mes después de que me convertí en CEO. Mi rapidez mental no fue suerte ni algo innato. Fue el resultado de aceptar desafíos desde niño mientras trabajaba en la granja de mis padres, de afinar mis habilidades para resolver problemas como joven adulto desarrollando aplicaciones e inventando en mi taller, y de organizar conferencias al inicio de mi carrera. Ninguna de estas experiencias fue fácil, pero me enseñaron cómo reaccionar cuando las cosas no salían como esperaba.
Reentrena tu mente para abrazar la crisis
Cuando miro hacia atrás en esas experiencias, puedo identificar algunos principios clave que me ayudaron a cambiar mi forma de abordar la resolución de problemas con el tiempo. Estos son los más importantes:
- Avanza hacia los problemas en lugar de alejarte de ellos: La crisis es una señal de que necesitas actuar. Asumir que el desastre es el único resultado posible lo convierte en una profecía autocumplida.
- Construye relaciones antes de necesitar ayuda: Algunas de las soluciones a mis problemas más urgentes han llegado a través de amigos de amigos. No puedes tener buenos instintos en una crisis si no sabes en quién confiar cuando las cosas se complican.
- Haz espacio para la fe y la quietud: La granja en la que crecí era un entorno activo, con tareas constantes que requerían atención. Dirigir una empresa de software es algo muy similar. El ritmo puede arrastrarte a una reacción constante, pero los problemas difíciles requieren claridad mental. Dar un paso atrás de forma deliberada me ha ayudado a atravesar momentos complicados y generar avances importantes.
- Nombra los desafíos actuales en lugar de preocuparte por escenarios catastróficos: Cuando enfrentes la adversidad, di en voz alta lo que está ocurriendo. Separa la realidad de tus miedos sobre lo que podría pasar. Lo he hecho innumerables veces al enfrentar retos de producto o de negocio, y siempre me ha ayudado a identificar el siguiente paso correcto.
La vida que quieres exige la persona en la que te estás convirtiendo
La letra de la canción que cité no es una glorificación vacía de la cultura del ajetreo, al menos no para mí. Hablan de que lo que quieres y el trabajo que implica conseguirlo no pueden separarse.
La adversidad forma parte de cualquier camino que conduce a un éxito significativo. Como evitarla no es una opción, la única pregunta es: ¿quién quieres ser cuando te encuentres con ella?
Esa filosofía se refleja en cómo dirijo PhoneBurner. Cuando surgen problemas difíciles, no busco rodearlos. Me energizan. Mi equipo lo percibe. Así es como hemos seguido innovando en un entorno de telecomunicaciones que se ha vuelto cada vez más complejo.
Así que, antes de hacer cualquier otra cosa, te dejo con este desafío: pregúntate cuál es la cosa más difícil que has estado evitando en tu vida o negocio. Nómbrala con claridad. Luego da un paso hacia ella en lugar de seguir evitándolo. No será fácil. Pero ese es precisamente el punto.
